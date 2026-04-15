kubellストレージが運営する「セキュアSAMBA」が「ITreview Grid Award 2026 Spring」オンラインストレージ部門で「Leader」を受賞

株式会社kubell

株式会社kubellストレージ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中 哲成）が提供するオンラインストレージサービス「セキュアSAMBA(https://info.securesamba.com/)」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営するビジネス向けIT製品・SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」において、「ITreview Grid Award 2026 Spring」オンラインストレージ部門で、認知度・満足度がともに優れた製品であると評価され、「ITreview Grid Award 2026 Winter」に続き2期連続で「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

ITreview Grid Awardとユーザーの高満足度の称号である「Leader」とは

ITreviewでは、リアルユーザーから集まったレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。2026年4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰し、バッジを発行しています。ITreviewの「Leader」は、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

アワードの詳細はこちら：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

「セキュアSAMBA」が選ばれる理由

「セキュアSAMBA」は、近年多くの企業で課題となっている「脱PPAP（パスワード付きZIPファイルによるメール送受信からの脱却）」への対応実績においても高い評価を得ており、特に「シンプルで直感的なUI」や「安全かつスムーズなファイル共有」について好評の声をいただいています。今回の受賞を励みに、今後もセキュリティと利便性を高次元で両立させ、お客さまに「導入してよかった」とご満足いただけるサービスの提供に邁進してまいります。

「セキュアSAMBA」の受賞カテゴリ オンラインストレージ部門はこちら：https://www.itreview.jp/categories/online-storage

「セキュアSAMBA」について

「セキュアSAMBA」は、8,000社以上の導入実績と98%以上の継続利用率を誇る法人向け国産オンラインストレージサービスです。IT専任者が不在な中小企業でも迷わず使える直感的な操作性と、国内拠点の専任スタッフが導入から定着までを手厚くサポートすることで、社内でのスムーズな活用を支援します。世界トップクラスのセキュリティ、そしてユーザー数無制限のシンプルな料金体系により、現場の利便性と安全なファイル管理・共有を両立することができます。

サービスサイトURL：https://info.securesamba.com/

「セキュアSAMBA」のレビュー紹介（抜粋）

株式会社kubellストレージについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」「すべての人に、一歩先の働き方を」というグループミッション・ビジョンのもと、「DXを通じた中小企業の生産性向上」という課題に取り組んでいるkubellグループ。株式会社kubellストレージはオンラインストレージサービス「セキュアSAMBA」を通して、デジタルの専門知識がない方でも直感的に操作できるファイル管理・共有ツールを提供。仕事の効率化とセキュリティ強化の実現に寄与しています。

代表取締役社長：中 哲成（なかば てつじょう）

会社設立：2021年7月1日

事業内容：オンラインストレージ事業の運営

コーポレートサイト：https://www.kubell-storage.com/

サービスサイト：https://info.securesamba.com/

株式会社kubellについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションとして掲げる株式会社kubell（旧 Chatwork株式会社）は、誰もが使いやすく、社外のユーザーとも簡単につながることができる国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営しています。また、チャット経由で会計、労務、総務など様々なバックオフィス業務をアウトソースできる「タクシタ」などのBPaaSサービスを幅広く展開。ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へ。2024年7月1日より社名を株式会社kubell（読み：クベル）に変更しました。

代表取締役CEO：山本 正喜（やまもと まさき）

会社設立：2004年11月11日

事業内容：ビジネスチャット事業、周辺サービス・新規事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell.com