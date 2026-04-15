SUNEAST、日本写真家協会（JPS）2026関西展関連イベントに協力

株式会社旭東トレーディング

株式会社旭東エレクトロニクス（本社：東京港区）は、公益社団法人日本写真家協会（JPS）が主催する「2026 JPS展関西展」関連イベント「はじめての一眼カメラ体験」に協力し、SUNEASTブランドのメモリーカード製品を提供いたします。

本イベントは、小学生とその保護者を対象に、親子で写真撮影とアルバム制作を体験できるワークショップ形式のプログラムです。参加者はプロのフォトグラファーによるサポートのもとで、カメラ撮影の基礎から作品制作までを一貫して体験することができます。

撮影からアルバム制作まで、一連の創作体験を提供

当日は、旧小学校の施設を活用した会場内にて、親子で自由な撮影を行います。

参加者は、OM SYSTEM（OMデジタルソリューションズ株式会社）のミラーレス一眼カメラを使用し、構図や光の捉え方など基本を学びながら、家族の時間や日常の一瞬を写真として記録します。撮影後は、撮影した写真を選定・編集し、スマートフォンやPCを用いてフォトブック（アルバム）として仕上げます。

本イベントは、単なる撮影体験にとどまらず、「撮る」→「選ぶ」→「仕上げる」→「残す」という一連のプロセスを体験できる点に特徴があります。

記録を支えるストレージとしての役割

SUNEASTでは、microSDカードおよびCFexpressカードに加え、ULTIMATE PRO S225 GOLD SERIES SDXC V30カード(https://suneast.co.jp/suneast/sdxc-uhs-i-v30-card-s225-gold-series/) 25枚を提供し、イベント内で撮影された写真データの記録・保存に使用いただきます。親子での撮影体験で、何気ない一瞬や自然な表情など、かけがえのない瞬間を確実に残していただきます。

SUNEASTは、高速かつ安定した書き込み性能のメモリーカードを通じて、初めてカメラに触れる方でも安心して撮影に集中できる環境を支えております。

写真を“残す体験”へ

スマートフォンの普及により、日常的に写真を撮影する機会は増えていますが、それらの多くはスマートフォンやPC内のデータとして保存されるだけにとどまっています。

本イベントでは、撮影した写真をアルバムという形で「見返せる記録」として残すことで、写真本来の価値や楽しさを再認識する機会を提供します。

SUNEASTは、記録メディアを通じて人々の大切な瞬間を支え、写真文化の広がりと創作体験の価値向上に貢献してまいります。

イベント概要

・イベント名：はじめての一眼カメラ体験

・開催日：2026年4月19日（日）10:30～15:30

・会場：大阪府豊中市（旧野田小学校）

・主催：公益社団法人日本写真家協会（JPS）(https://www.jps.gr.jp/)

・協力：OMデジタルソリューションズ株式会社(https://www.om-digitalsolutions.com/ja/index.html)、株式会社アスカネット(https://www.asukanet.co.jp/)、株式会社旭東エレクトロニクス（SUNEAST）(https://suneast.co.jp/)ほか

■ SUNEASTについて

SUNEASTは、株式会社旭東エレクトロニクスが展開する日本発のテクノロジーブランドです。CFexpress、SDカード、microSDカード、ポータブルSSDなどのストレージ製品を中心に、信頼性と性能を兼ね備えた製品開発を行っています。

「挑戦を恐れず、テクノロジーで未来を切り拓く」をコンセプトに、クリエイターから一般ユーザーまで幅広いシーンにおいて、安心して使える記録環境を提供しています。