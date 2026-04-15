飲食向けPOSレジ「POS＋ food（ポスタス フード）」、Goalsの「HANZO 自動発注」と連携開始

ポスタス株式会社

ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一、以下：ポスタス）が提供する飲食向けPOSレジ「POS＋ food（ポスタス フード）」は、株式会社Goals（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐崎 傑、以下：Goals）が提供する飲食企業向け需要予測型AI自動発注サービス「HANZO 自動発注」と連携を開始しました。

本連携により、「POS＋ food」に蓄積される過去の売上データを「HANZO 自動発注」と自動連携できるようになります。これにより、飲食店は売上実績に基づく需要予測と発注最適化を実現し、発注業務の効率化、在庫最適化、属人化の解消、発注ミスの防止に貢献します。

■対応の背景

飲食業界では、食材価格の高騰や人材不足を背景に、売上予測に基づく適正な発注や在庫管理など、原価管理の重要性が高まっています。一方、発注業務は曜日や天候、季節など複数の要因を踏まえた判断が求められるため、経験や勘に依存しやすく、業務負荷や判断のばらつきが課題となっています。

ポスタスは、業界特化のクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋ food」を通じて、店舗運営の効率化とおもてなしの両立を支援してきました。今回、Goalsが提供する「HANZO 自動発注」と「POS＋ food」が連携することで、日々の売上データを活用した発注業務の最適化を実現し、飲食店のバックヤード業務の効率化に貢献します。

■本連携により期待される効果

- 売上実績に基づく需要予測により、発注業務を効率化- 在庫・発注量の適正化により、廃棄ロスを削減- 発注業務の標準化により、属人化を解消- 発注漏れや数量ミスを防止し、オペレーション制度を向上

■主な対象企業

本連携は、複数店舗を展開する外食チェーンを中心に、発注業務の効率化や在庫管理の最適化を進めたい飲食事業者に適した連携です。

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56468/table/236_1_3e48262632a5da10e9deb36d6d52582a.jpg?v=202604150551 ]

■POS＋ foodについて

「POS＋ food」は、飲食店向けに特化したクラウド型POSレジです。会計・注文・キッチン連携など飲食店特有のオペレーションに対応し、セルフレジ、モバイルオーダー、キャッシュレス決済、複数店舗管理など幅広い機能で店舗運営を支援します。導入から運用まで365日サポート体制も完備しています。

■HANZO 自動発注について

「HANZO 自動発注」は天候に左右される売上増減や、直近の注文傾向なども加味した売上予測をAIが店舗・食材ごとの売上予測を行い、適切な発注量を算出し、発注システムへ自動連携します。発注時間短縮のほか、発注ミス・精度のばらつきによる食材不足（品切れ）や過剰在庫を防止し、心理的負担や食材ロス軽減に貢献します。

■ポスタス株式会社 会社概要

会社名：ポスタス株式会社

所在地：東京都中央区築地5-4-18汐留イーストサイドビル2・3F

代表者：代表取締役社長 本田 興一

設立日：2019年12月（サービス開始2013年5月）

事業内容：モバイルPOSサービスの提供/Fintechサービスの提供/HR techサービスの提供

企業URL：https://www.postas.co.jp/

■株式会社Goals 会社概要

会社名：株式会社Goals

所在地：東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA3F

代表者：代表取締役社長 佐崎 傑

設立日：2018年7月9日

事業内容：外食企業向け業務支援クラウドサービスの開発・販売・運用支援

企業URL：https://goals.co.jp/