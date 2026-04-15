株式会社リワイア「Shopify Premier Partner」認定のお知らせ

株式会社リワイア

株式会社リワイア（所在地：東京都港区、代表取締役：加藤 英也、以下「リワイア」）は、グローバルコマースプラットフォームShopify（ショッピファイ）が認定する「Shopify Partner Program」において、「Shopify Premier Partner」に昇格したことをお知らせいたします。

Premier Partner 昇格の背景

「Shopify Premier Partner」は、パートナー企業の実績・専門性・貢献度に基づいて認定されるティアの一つであり、高度な技術力とEC事業者への継続的な貢献が評価された企業に与えられます。

リワイアは、Shopifyを中心としたECサイト構築・アプリ開発・インテグレーションサービスを通じて、多くのマーチャント様のストア成長を技術面から支援してまいりました。自社開発アプリとして「どこポイ（ポイント管理）」「らんキィ（会員ランク）」「さんクス（サンキューページカスタマイズ）」「あとプラ（チェックアウト拡張）」「Omni Hub（オムニチャネル会員連携）」「App Unity Tracking（広告計測）」「App Unity Account Hub（マイページ構築）」など複数のShopifyアプリを展開し、多様な業種・規模のEC事業者への導入実績を積み重ねてきたことが、今回の昇格評価に繋がったものと考えております。

また、2026年3月には、世界50カ国・600社以上で導入されているShopify特化型の顧客分析ツール「ECPower」を提供する株式会社ECPowerのフィードフォースグループへのグループ参画を実現。同時に、顧客体験を分断させずに運用するための統合基盤「App Unity ConnectOS」の提供を開始しました。データ分析から施策実行・効果測定までを一体化した支援基盤をさらに進化させています。

Premier Partner として、市場全体の成長への貢献を目指します

今回の認定を受け、リワイアはShopifyとの協業体制をさらに強化し、最新の機能・ナレッジをEC事業者の支援に還元してまいります。

特に「App Unity ConnectOS」を中心として、顧客データの可視化・セグメント分析・施策実行・効果検証のサイクルを一貫して担うコマース基盤の提供を推進します。ECPowerの分析機能と、フィードフォースグループのアプリ群（CRM PLUS on LINE、どこポイ、らんキィ、Omni Hubなど）を組み合わせることで、LTVの最大化と顧客体験の向上を支援し、日本のEC市場全体の成長に貢献してまいります。

代表取締役 加藤 英也 コメント

この度、Shopify Partner Programにおける「Shopify Premier Partner」に認定いただいたことを大変嬉しく思います。

これまで多くのマーチャント様のストア構築やアプリ開発を通じて、「顧客体験を、つなぎなおす。」というミッションのもと、コマース基盤の進化に挑戦し続けてまいりました。今回の評価は、これまでともに挑戦してきたマーチャントの皆様、パートナーの皆様、そしてチームメンバー全員の努力の賜物と受け止めています。

Shopify Premier Partnerとして、より高度なコマース支援を提供し、日本のEC事業者の成長に貢献できるよう、一層精進してまいります。

株式会社リワイア 会社概要

「顧客体験を、つなぎなおす。」をミッションに、ECシステムの技術支援をはじめ、コマースに必要な各種機能をつなげるインテグレーションサービスを提供しています。システム構築の経験豊かなエンジニアを中心に、ShopifyをはじめとしたECサイト・アプリを技術面からサポートします。

会社名：株式会社リワイア

所在地：東京都港区青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F

代表者：代表取締役 加藤 英也

事業内容：コマースのデジタル化支援 / ECシステム・アプリ開発 / ECシステム構築支援

Webサイト：https://rewired.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社リワイア

担当：舟久保

E-mail：info@rewired.jp