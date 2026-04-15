【アジア初開催】スポーツスタッキング協会による、国際大会リーグ戦「スポーツスタッキング アジアカップ」閉幕

一般社団法人WSSA-JAPAN

一般社団法人日本スポーツスタッキング協会（WSSA-JAPAN）（本部：日本）は、2026年4月11日～12日に韓国で開催されたアジア初のリーグ戦形式による国際大会「WSSA 2026 1st Stacking League Asian Cup」の結果および大会概要を報告いたします。

本大会は、World Sport Stacking Association（WSSA）主催の公式大会として、アジア各国の代表選手が出場し、従来の個人競技とは異なる“チーム戦・リーグ形式”により競われ、アジアNo.1が決定しました。

■詳細はこちら：https://www.thewssa.com/tournaments/1st-stacking-league-asian-cup/4070/

■大会について

本大会には、日本・韓国・マレーシア・台湾・香港などアジア各国から代表チームが参加。

リーグ戦形式により各国が総当たりで対戦し、最終順位が決定しました。

大会概要と詳細 :https://www.thewssa.com/tournaments/1st-stacking-league-asian-cup/4070/

【大会概要】

大会名：WSSA 2026 1st Stacking League Asian Cup

日程：2026年4月11日～12日

開催地：韓国

主催：World Sport Stacking Association（WSSA）

競技形式：リーグ戦（スタッキングリーグ形式）

ルール：WSSA公式ルール Ver.8.3

■本大会のポイント

１. アジア初「リーグ戦フォーマット」の導入

個人のタイム競技ではなく、チーム単位での勝敗を競うリーグ戦形式を採用。

戦略性・選手起用・安定したパフォーマンスが重要な要素となる新たな競技モデルが確立されました。

２. “個人競技”から“チームスポーツ”への進化

スポーツスタッキングはこれまで個人競技の側面が強い競技でしたが、本大会ではチーム競技としての可能性が明確に示されました。

３. アジア圏における競技水準の底上げ

各国が代表チームを編成し参加したことで、競技レベル・戦略レベルともに高度化。

アジア全体での競技発展フェーズに入ったことが確認されました。

■ スポーツスタッキングとは

スポーツスタッキングとは、専用のプラスチックカップを使用し、決められたパターンで積み上げ、崩すまでの時間を競うスピード競技です。主に「3-3-3」「3-6-3」「サイクル」といった競技種目があり、単純な動作に見える一方で、正確性とスピードを両立させる高度な技術が求められます。

・瞬時の判断力と集中力

・左右の手を同時に使う協調性

・一定のリズムで動作を行うタイミング感覚

・プレッシャー下でもミスをしないメンタルコントロール

スポーツスタッキングは「遊びの延長」ではなく、明確な競技性を持つスポーツとして確立されています。

■世界大会も開催されるグローバルスポーツ

スポーツスタッキングを詳しく知る :https://www.wssajapan.com/about/

スポーツスタッキングはアメリカで誕生し、現在では世界各国で大会が開催されています。

国際大会では、わずか数秒の差を争うハイレベルな競技が展開されており、トップ選手の記録は人間の限界に迫る領域に達しています。

日本においても競技レベルは年々向上しており、ジュニア世代を中心に競技人口が拡大。国内大会や記録認定の機会も増え、競技スポーツとしての土台が整いつつあります。

■教育現場・習い事としての注目

スポーツスタッキングは、その特性から教育分野でも注目されています。

特に評価されているポイントは以下の通りです。

・短時間で集中状態に入りやすい

・成功体験を積みやすく自己肯定感につながる

・運動が苦手な子どもでも取り組みやすい

・反復練習による成長が可視化されやすい

これらの特性により、小学校の授業や放課後活動、習い事としての導入も進んでいます。

■年齢・性別を問わない「誰でも参加できる競技」

スポーツスタッキングの大きな特徴の一つが、年齢や性別、体格に左右されにくい点です。

幼児からシニアまで同じルールで競技に参加できるため、家族や世代を超えたコミュニケーションツールとしても活用されています。

また、場所を選ばずに実施できるため、体育館や教室だけでなく、家庭内でも気軽に取り組める点も普及を後押ししています。

■全国的普及活動の開始

誰にでも参加できるスポーツ・競技として、スポーツスタッキング協会は2026年より全国各地における公式の大会の開催・記録認定、ルールの普及活動、国際大会の連携および選手の育成により一層の活動を開始いたします。

「教育×健康×協議」の分野での認知・連携を強化し、多くの人がスポつスタッキングに触れる機会を創出していきます。

スポーツスタッキング協会・普及活動の詳細 :https://www.wssajapan.com/wssa-japan/

【報道・メディア関係者向け】

■本件に関する取材/企画のお問合せ・お申込み

【日本スポーツスタッキング協会】PR事務局（クレステップ合同会社）

MAIL：wssa.japan.stuckpr@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

■協会概要

団体名：一般社団法人日本スポーツスタキング協会（WSSA-JAPAN）

設立：

活動内容：国内公式大会の主催・運営/イベントの開催/スピードスタックス認定商品の販売

教育機関やその他組織への普及推進/講習会での教育/選手の育成・支援/協会会員組織の運営

公式サイト：https://www.wssajapan.com/