大涌谷までスイスイ移動。ゴールデンウィークの箱根のご旅行は事前予約で快適に！箱根登山電車で必ず座れる「らくらく着席予約券」の発売を初実施します

株式会社小田急箱根

株式会社小田急箱根（本社：神奈川県小田原市、社長：水上 秀博）は、２０２６年５月３日（日）から５日（火・祝）の３日間、ゴールデンウィークの箱根登山電車の旅を快適にお楽しみいただけるよう、箱根湯本駅１１時５８分発、強羅駅行きの臨時列車を運行し、新たに座席予約券「らくらく着席予約券」を発売します。

「らくらく着席予約券」は６０名の定員制で、運賃に５００円プラスして待ち時間なく着席にてご利用いただけます。途中駅での乗降なく落ち着いた車内では、ご家族やご友人とスイッチバックなど粘着式鉄道として日本最大の急こう配を上る山岳鉄道の旅をゆったりとお楽しみいただけます。

また、同期間中、箱根登山ケーブルカー 強羅駅、箱根ロープウェイ 早雲山・桃源台駅では、便利な事前予約制の優先改札を今年も無料で実施します。「らくらく着席予約券」とあわせてご利用いただけます。

なお、事前予約に加えて、箱根ロープウェイ 大涌谷駅では、５月５日限定で、姥子・桃源台駅方面への「タイムセレクトパス」（時間指定整理券発行）を実施します。また、箱根登山バスは、小田原・箱根湯本から芦ノ湖畔の元箱根港・山のホテルを結ぶ着席制の「芦ノ湖ライナー」を通年で土休日に２往復運行しています。

ゴールデンウィークは事前予約を活用して、見どころ満載の新緑の箱根を快適にお楽しみください。

「らくらく着席予約券」、「優先改札予約」実施の詳細は、下記のとおりです。

箱根登山電車「らくらく着席予約券」ご購入画面、チケット画面

１．箱根登山電車 座席予約券「らくらく着席予約券」

（１）実施期間：２０２６年５月３日～５日

（２）対象列車：箱根湯本駅１１時５８分発（強羅駅１２時４２分着）各日６０名

当日ホームでの受付順にご案内し、号車、お座席の指定はいただけません

（３）対象区間：箱根湯本駅から強羅駅まで ※途中駅での乗降はできません

（４）発売開始日：４月１７日（金）１０時

（５）発売方法：チケットサイト「EMot」（アプリ・オンライン）にて発車１時間前まで販売します ※座席に余裕がある場合、当日１１時～１１時３０分まで当日券を販売します

（６）料 金：大人５００円、小児２５０円 ※別途運賃が必要です

２．箱根登山ケーブルカー、箱根ロープウェイ優先改札予約

（１）実施期間 ２０２６年５月３日～５日

（２）箱根登山ケーブルカー

１.対象列車 強羅駅発 早雲山駅行 １０時台から１４時台の定期旅客列車のうち各１便

１列車あたり先着３０名ご予約いただけます（通常定員２００名）

ご予約の方のホーム入場後、一般のお客さまに入場いただきます

※着席を保証するものではございません

２.実施駅 強羅駅 ※早雲山駅では実施いたしません

３.予約方法 箱根ナビにて４月１７日(金)１０時よりご予約を承ります

（３）箱根ロープウェイ

１.実施時間 １１時から１５時まで １５分毎に最大６０名ご予約いただけます

２.実施駅 早雲山駅、桃源台駅 ※大涌谷駅は実施いたしません

３.予約方法 箱根ナビにて４月１７日(金)１０時よりご予約を承ります

（４）その他

・詳細は観光情報サイト「箱根ナビ」（https://www.hakonenavi.jp/topic/9162/）にてご確認ください

・悪天候等により、交通機関に運休が発生する場合は、優先乗車改札も中止いたします

箱根登山ケーブルカー箱根ロープウェイ

３．箱根ロープウェイ 大涌谷駅「タイムセレクトパス」（時間指定整理券の配布）

（１）実施期間 ２０２６年５月５日

（２）実施時間 ９時から１７時まで ２０分毎に約３００名ずつ整理券を発行します

（３）実施区間 大涌谷～姥子・桃源台 ※大涌谷～早雲山間は実施いたしません

（４）実施方法 大涌谷駅改札前の専用ブースにて入場時間を選択し整理券を発行のうえ、大涌谷観光をお楽しみください。指定のお時間以降に改札へお越しください。※改札後、ご乗車までは待ち時間がございます

４．お問い合わせ

・箱根登山電車、箱根登山ケーブルカー 鉄道部TEL：0465-32-6823（平日9:00～17:00）

・箱根ロープウェイ 索道部TEL：0465-32-2205（平日9:00～17:00）

【ご参考】芦ノ湖ライナー（箱根登山バス）

・運行区間 小田原駅・箱根湯本駅～箱根町港・元箱根港・箱根神社・山のホテル間

・運転日、本数 土休日に上下各２便運行（必ず座れる着席制）

・料金 箱根フリーパスをお持ちの場合、１回５００円

・その他 運行ダイヤ、購入方法など詳細は、箱根ナビにてご確認ください