ムラサキスポーツが日本国内ライセンシー契約を締結オーストラリア発サーフブランド「Rip Curl」日本市場へ本格再上陸4月21日より「LIVE THE SEARCH Japan Tour」開催決定

株式会社ムラサキスポーツ

株式会社ムラサキスポーツ（本社：東京都台東区、取締役社長：金山 洋一、以下 ムラサキスポーツ）は、オーストラリア発のグローバルサーフブランド「Rip Curl（リップカール）」と日本国内におけるライセンシー契約を締結し、2026年4月より日本市場での本格展開を開始いたします。

本契約により、ムラサキスポーツはRip Curlの日本市場におけるブランド運営・商品企画・流通・マーケティングを一括して担い、新体制のもとブランド価値の再構築と市場拡大を推進してまいります。

【契約の背景】

Rip Curlは1969年にオーストラリアで誕生し、革新的なウェットスーツ開発やワールドクラスのアスリートサポートを通じ、常にサーフカルチャーの進化を牽引してきました。

一方、ムラサキスポーツは1972年の創業以来、『「遊びでつながる」をデザインする』をコンセプトに、サーフィン・スケートボード・スノーボード・BMXなどアクションスポーツを軸に、日本のアクションスポーツカルチャーシーンを支えてきました。

「Rip Curl」が持つグローバルブランドとしての歴史と哲学、そしてムラサキスポーツが培ってきた国内マーケットでの知見とコミュニティ基盤。両者の高い親和性が評価され、今回のライセンシー契約締結に至りました。

【日本公式WEBサイト】 https://ripcurl.jp/

ブランドの歴史や最新のチームライダー情報のほか、全ラインナップを取り扱うEC機能を備えています。

【LIVE THE SEARCH Japan Tourについて】

ブランドの再上陸を記念し、2026年4月21日（火）より全国プロモーションツアーを開催いたします。

本ツアーには、東京五輪銅メダリストであり、世界で最も尊敬されるサーファーの一人であるオーエン・ライト（Owen Wright）が来日参加。さらにRip Curl JAPANチームより、松岡亜音、佐藤利希、米山珠波留といった国内トップシーンで活躍するライダーたちが合流します。

・主な実施内容:

〇静波サーフスタジアムでのスペシャルサーフセッション

〇各エリアのムラサキスポーツ店舗でのファンイベント

〇メディア向け公開セッション・インタビュー

本ツアーを通じて、Rip Curlのコアコンセプトである「The Search（未知なる波を追い求める探求心）」を、日本のユーザーにリアルな体験として共有します。

【今後の展開】

2026年春夏シーズンより、以下のカテゴリーを順次展開いたします。

・展開カテゴリー: サーフアパレル、アクセサリー、ウェットスーツ、

ボードショーツ、ラッシュガード

・販売チャネル: Rip Curl Japan公式WEB、全国のムラサキスポーツ店舗、

ムラサキスポーツ公式オンラインストア、および正規取扱店

今後は日本独自企画商品の開発や、次世代の若手ライダー育成、デジタルコンテンツを通じたブランド体験の提供を強化し、日本における新たなサーフカルチャーを創造してまいります。

【Rip Curlについて】

1969年、オーストラリア・ビクトリア州のサーフシティ「トーキー」で創業。 “THE SEARCH”をコンセプトに、世界中のサーファーを支え続けるグローバル・サーフブランド。創業地に近い聖地ベルズビーチで開催される「リップカール・プロ」の主催などを通じ、世界最高のサーフパフォーマンスを追求し続けています。

【ムラサキスポーツについて】

会社名 ：株式会社ムラサキスポーツ

本社所在地 ：〒110-0005 東京都台東区上野7-14-5

設立 ：1972年6月

代表取締役 ：金山 洋一

事業内容 ：アクションスポーツ用品の企画・輸入・販売、スポーツイベント企画運営 ほか

ミッション ：「遊びでつながる」をデザインする、RIDE LIFEの創業プロデュースカンパニー」