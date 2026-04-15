ハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」那覇新都心公園店2026年4月17日（金）10時オープン

株式会社 KONA'S

食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也）傘下の株式会社KONA’S（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 和剛）が展開する、ハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」は、全国54店舗目*となる「コナズ珈琲 那覇新都心公園店」を2026年4月17日（金）10時にグランドオープンします。オープンに先駆け、店頭にて4月11日（土）にオープンセレモニーが開催されました。

※2026年4月17日時点の店舗数

左から 株式会社オーエスディー 代表取締役 久高 唯明氏、那覇市議会議長 坂井 浩二氏、那覇市長 知念 覚氏、株式会社KONA’S 代表取締役社長 阿部 和剛、株式会社トリドールホールディングス代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也

株式会社トリドールホールディングスは、那覇市が取り組む「新都心公園パークPFI事業（公募設置管理制度）」において、オーエスディー共同企業体の一員として参画しています。この取り組みの一環として、同公園内に「コナズ珈琲 那覇新都心公園店」を開業する運びとなりました。同店では、地域住民の安全・利便性向上を目的とし、荒天時や災害時の避難場所、また憩いの場としても利用できる「大屋根ひろば」を併設。店舗としてだけでなく、地域コミュニティに寄り添う多機能な施設としても活用されることが期待されています。

■那覇市市長 知念 覚氏 コメント（一部抜粋）

民間の自由な発想と活力を取り入れたことで、防災力の強化やにぎわいの創出はもとより、公園で過ごす時間がこれまで以上に充実したものとなり、新都心公園がさらに利便性の高い公園へと生まれ変わります。今後、ますます新都心公園が、地域のコミュニティの場として、また、お子さまからご年配の方まで全世代が楽しめる場として、新たな活気を生み出し、人々の笑顔を大きく広げていくことを期待しております。

■株式会社トリドールホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也 コメント（一部抜粋）

コナズ珈琲は、「いちばん近いハワイ」というコンセプトにこだわり、お料理や店舗内装にご好評を頂いておりますが、一番の特徴は、人材であると私は感じております。アロハの精神を体現したフレンドリーで親切な接客も実践しておりますので、那覇市のみなさまにもコナズ珈琲の魅力を存分に楽しんでいただければ嬉しく存じます。

■株式会社KONA’S 代表取締役社長 阿部 和剛 コメント（一部抜粋）

沖縄に関しては、ハワイ文化との親和性が高く、日常の中にリゾートが自然に溶け込んでいる地域だと感じています。そんな沖縄の地で、「那覇新都心公園」という多くの方が集い、憩う場所に出店できたことを、大変嬉しく思っております。単なる飲食店の出店にとどまらず、地域環境の向上に継続的に関わる形での地域貢献を目指してまいります。

■コナズ珈琲 について

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイ」を体感いただけるハワイアン カフェ・レストランとして、ハワイで過ごす休日のような心地よく楽しい時間とお食事を提供しています。

沖縄県内では、2023年、北谷町にアメリカンビレッジ店がオープンし、今回は県内2店舗目の出店です。アメリカンビレッジ店では、地元にお住まいの方はもちろん、観光で訪れた方や、米軍基地で働く方など、幅広い層のお客さまにお越しいただいており、「沖縄にいながら、これまでとは少し違ったリゾート気分を味わえる場所」としてご好評いただいております。これまで、お客さまから更なる出店に関するご要望をいただいていたことから、那覇新都心公園店をオープンすることとなりました。

同店では、店内のインナーテラスおよび共有屋外テラス席において愛犬のご同伴が可能です*。ご家族みなさまで特別なひとときをお過ごしください。

※椅子の上にシートを敷いて撮影しています。

※愛犬ご同伴の際は、ご来店時にお渡しする「愛犬同伴時のガイドライン」を遵守いただく必要がございます。

外観イメージ店内の一部では愛犬のご同伴が可能

この店舗の大きな特徴が、併設された「大屋根ひろば」です。沖縄の気候特性を踏まえ、人が集い、守られ、日常と非常時の双方で機能する空間として、地域のみなさまのさまざまなシーンでの利用が想定されています。日常においては、猛暑日には休憩スペースとして、スコールなどの急な降雨時には一時避難や雨宿りの場として活用されます。また、災害時には地域の方々を支える避難・支援拠点としての役割も担います。さらに、平常時にはコナズ珈琲のテイクアウトメニューを楽しめる飲食スペースとしても利用でき、誰もが気軽に立ち寄れる場となっています。

また、店内は、ハワイのローカルのリビングをイメージした圧倒的なハワイ空間が待っています。広々としたお席をご用意し、時間制限はございません。大きな窓ガラスからは公園の緑が見渡せます。日常を離れてゆったりとお過ごしください。

併設される「大屋根ひろば」内観イメージ

【コナズ珈琲 那覇新都心公園店 概要】

店舗名 ：コナズ珈琲 那覇新都心公園

所在地 ：沖縄県那覇市おもろまち3-2-21

営業時間 ：平日10：00‐22：00（L.O21:00)

土日祝9：00ー22：00（L.O21:00)

定休日 ：なし ※年末年始を除く

席数 ：80席（うちインナーテラス27席）、共有屋外テラス26席

電話番号 ：080-9249-2635

※電話番号は変更になる場合がございます。最新情報はHPをご確認ください。

駐車場 ：138台（公園内有料駐車場）

ご参考：コナズ珈琲 人気メニュー

コナズ珈琲全店にて一番人気*の「ストロベリー＆バナナホイップパンケーキ」（税込1,859円）をはじめ、肉汁たっぷりの「コナズチーズバーガー」（税込1,639円）、オリジナルソースを使った「アボカドハンバーグロコモコ」（税込1,859円）、じっくり火入れして旨みを引き出した「ガーリックシュリンププレート」（税込1,859円）、ハワイのローカル海鮮丼「アヒポキライスボウル」（税込1,639円）など、お食事からデザートまで、幅広くご好評をいただいています。また、希少なコーヒー豆「ハワイコナ」を100％使用したこだわりの「ハワイコナ100％」（税込1,045円）や、日替わりでご用意する「本日のコーヒー」（税込660円）、「Kona’sオレ」（税込935円）などの豊富なドリンクもご用意しています。

※2013年から2025年までの全メニューの中で、販売数No.1（コナズ珈琲全店舗対象・2026年当社調べ）

コナズ珈琲が提供する感動体験「いちばん近いハワイ」

「ストロベリー＆バナナホイップパンケーキ」「コナズチーズバーガー」「アボカドハンバーグロコモコ」「ガーリックシュリンププレート」「アヒポキライスボウル」「ハワイコナ100％」（HOT）

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストランです。ハワイで過ごす休日のような心地よい時間と、おいしい食事がもたらす感動体験をお届けしています。

カラフルなハワイアン雑貨やサーフボードが飾られ、遊び心のあるソファやテーブルなどのこだわりのインテリアが、まるで、ハワイのローカルのリビングにいるような雰囲気を演出します。ゆったりとくつろげる空間で、日本にいながらハワイ気分を味わえます。

外観や内観は、店舗ごとにこだわった「100 店舗100 デザイン」を目指しています。新店や、既存店のリニューアルでは、コナズ珈琲の魅力がさらに増すようなデザインを取り入れ、お客さまがご旅行の際に“コナズ巡り” をしたくなるような、ワクワクする空間をご用意しています。

見た目からワクワクするメニューは、シグネチャアイテムである手づくりのハワイアンパンケーキのほか、お腹いっぱい満たされるロコモコ、ハワイ定番料理のガーリックシュリンプなど、コナズ珈琲こだわりのハワイアンフードをご用意しています。さらに、コナズ珈琲の代名詞でもある店内焙煎したコナコーヒーをはじめ、リゾート気分が味わえるハワイアンカクテルなど豊富なドリンクメニューをご提供しています。

To Go メニュー（テイクアウトメニュー）のご提供や、ハワイアングッズコーナーにてオリジナルグッズやコーヒー豆を取り揃えています。お店以外の場所でも、コナズ珈琲が提供するハワイ体験をお楽しみいただけます。

さまざまなシーンでご利用いただける雰囲気と、バリエーション豊かなメニューで、昼夜を問わず思い思いのハワイ時間をお過ごしください。

外観（八千代緑が丘店）内観（板橋店）内観（宇都宮店）外観（香椎浜店）こだわりのふわふわしっとりパンケーキこだわりのふわふわしっとりパンケーキ

素材にこだわったパンケーキは、店内で生地から手づくりし、オーダーが入ってから一枚ずつ丁寧に焼き上げます。コナズ珈琲オリジナルレシピのパンケーキは、ふわふわしっとりやわらかな口当たりが特徴です。ほのかな塩味をきかせており、スイート系はもちろん、ミール系との相性も抜群です。

こだわりの自家焙煎コーヒーこだわりの自家焙煎コーヒー

コナズ珈琲で使用するコーヒー豆は、ハワイのコナコーヒーをはじめ世界中の厳選した生豆を取り寄せ、店舗ごとに焙煎しています。

程よく熟成されたコーヒー豆は、オーダーが入ってからコーヒー豆を挽き、一杯一杯丁寧に淹れることで香りがより引き立ち、コーヒー豆本来の味を感じられます。

店内でお楽しみいただいたコーヒー豆は、店頭にて販売しております。ご自宅でもコナズ珈琲のおいしいコーヒーをお楽しみください。

公式HP

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※写真はすべてイメージです。

【トリドールホールディングスについて】

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。

HP: https://www.toridoll.com/