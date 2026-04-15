かっぱ寿司、愛知県内10年ぶりの新店！名古屋・栄の中心地にご家族で食べ放題も楽しめる「かっぱ寿司 久屋大通店」2026年6月3日（水）オープン予定

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年6月3日（水）に「かっぱ寿司 久屋大通店」をオープンいたします。

久屋大通店が位置する栄・錦地区は、名古屋市を代表する繁華街であり、ショッピングや観光、音楽フェスなど年間を通じて多くのイベントが開催されるエリアです。国内外から幅広い世代の来訪者が集まり、地域住民からも親しまれる名古屋の中心地に、新店をオープンいたします！

ご家族でのお食事からおひとり様まで幅広くご利用いただけるシートを完備し、かっぱ寿司人気の食べ放題サービスもご提供予定。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

■■■店舗概要■■■

正式名称：かっぱ寿司 久屋大通店

所在地：愛知県名古屋市中区錦3-6-15 たての街ビル2階

アクセス：地下鉄東山・名城線栄駅、桜通線・名城線久屋大通駅、

名鉄瀬戸線栄町駅 徒歩3分

客席数：128席（テーブル席 118席、カウンター席 10席）

営業時間：平日10:30～23:00、土・日・祝10:00～23:00(予定)

※6/3～6/9は11:00～21:00営業となります。

最終入店時間：閉店時間30分前

定休日：年中無休

※営業時間・店舗情報は変更になる場合がございます。

URL：https://www.kappasushi.jp/20260603/hisayaohdouri

〈運営会社情報〉

会社名：カッパ・クリエイト株式会社

創業：1973年（昭和48年）8月

設立：1981年（昭和56年）11月21日

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

代表者：代表取締役社長 山角 豪

事業内容：1.飲食店（回転すし）の経営

2.食料品の加工及び販売

「かっぱ寿司 久屋大通店」オープニングスタッフも募集中

みんな一緒のスタートで安心！

6/3(水)オープン！学生歓迎！

高校生も歓迎！回転寿司チェーン「かっぱ寿司」のアルバイト・パート募集！短時間も可能、履歴書不要、副業・Wワークも歓迎！

詳細URL： https://colowide-job.jp/jobfind-pc/job/All/237372(https://colowide-job.jp/jobfind-pc/job/All/237372)

リリース内画像素材：https://x.gd/Q8taF