今年も登場。爽やかさと懐かしさが広がる夏限定の味わい「季節の檸檬堂 夏のラムネレモンサワー」6月15日（月）から期間限定発売

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、「檸檬堂（れもんどう）」（以下、「檸檬堂」）から、“季節を楽しむ”をテーマにした「季節の檸檬堂」シリーズとして、「季節の檸檬堂 夏のラムネレモンサワー」（アルコール分4%）を2026年6月15日（月）より全国で発売します。

「季節の檸檬堂 夏のラムネレモンサワー」

「季節の檸檬堂」は、“季節を楽しむ”をテーマに、その季節にしか楽しめない期間限定の味わいをお届けするシリーズです。「檸檬堂」ならではのレモンの爽やかなおいしさに、四季折々の果物や素材を掛け合わせた、特別なラインナップを提供します。

2026年の第二弾は「季節の檸檬堂 夏のラムネレモンサワー」です。2025年にも大好評をいただいた、夏の季節感を感じさせ、どこか懐かしい味わいの限定フレーバーが今年も登場します。口に含んだ瞬間にラムネフレーバーの優しい甘さとシュワっと弾けるような清涼感が広がり、その後に続く檸檬堂ならではの、すっきりとしたレモンの酸味が後味をキュッと引き締めます。アルコール度数は4％と軽やかで飲みやすく、夏の暑い日差しの中でのひと休みや、夕暮れ時に涼しい風が通り抜ける家でのリラックスタイムに、たくさんの方に楽しんで頂ける味わいです。

パッケージは、夏の夕暮れ時の空を思わせる色鮮やかなグラデーションの中に、子どもの頃に夏祭りで見たような暖簾や花火などのモチーフをあしらい、手に取るだけで、懐かしさとおいしさに満たされていくようなデザインです。

暑さが少しずつ本格化していくこれからの季節。夏のリフレッシュに、あの夏に飲んだ「シュワッ」とを大人仕立てで。小さな夏のご褒美をお楽しみください。

＜製品概要＞

■製品名：「季節の檸檬堂 夏のラムネレモンサワー」

■品名：リキュール（発泡性）１.

■原材料名：レモン、レモンピールエキス、スピリッツ、食塩、果糖ぶどう糖液糖（国内製造）／炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤（ビタミンC）

■アルコール分：4%

■果汁率：4%

■栄養成分表示（100ml当たり）：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1735/table/1101_1_e4143721d24fd20b5f2bc2b166747b47.jpg?v=202604150151 ]

■パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）：350ml 160円

■発売日：2026年6月15日

■販売地域：全国

「檸檬堂」について

「檸檬堂」は、レモンにこだわり、レモンの力を余すところなく上手に使うことでおいしいお酒を作り続けるブランドです。2019年の全国発売以降、レモンの果汁・果肉・果皮を丸ごとすりおろし、お酒とあらかじめ馴染ませる「前割りレモン製法」を採用。更に2025年には「二代目檸檬堂」シリーズへと進化しました。甘味、酸味、塩味、苦味、うま味の「五味のバランス」がおいしい「定番レモン」、「レモン濃いめ」。果皮を下にして絞ることでレモンの豊かな香りを引き出す「南半球しぼり」から着想得た作りで、レモンの香りを引き出した「甘くない檸檬堂 無糖 にごりレモン」や食事に合う「甘くない檸檬堂 無糖 レモンとすだち」。レモンにこだわり続けてきた「檸檬堂」だからこそ表現できる、レモンの様々なおいしさをこれからも探求し、より多くの方にその魅力を届けてまいります。

公式サイト： https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/lemondo

Instagram： https://www.instagram.com/lemondo_jp/

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