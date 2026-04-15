体験から広がる！‟みんなでつくる”特別な1日。春日井製菓、3年連続で「Wリーグオールスター」を冠協賛

春日井製菓株式会社

おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作りを行う春日井製菓株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：春日井大介)は、女子バスケットボール界の最高峰・Wリーグの2025-26シーズンにおいて、3年連続で「Wリーグオールスター」を冠協賛します。オールスター当日は、体験を通じて人と人がつながる場づくりを行い‟みんなで一緒に” オールスターを盛り上げます。目指すのは、オールスターに選出された人気選手やファンの方々はもちろん、初めてWリーグを観戦する人にも、元気・感動・勇気と笑顔をお届けする1日です。

春日井製菓がWリーグオールスターを応援する理由

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Wリーグは、日本代表として活躍する選手をはじめ、企業チームやクラブチームなど、さまざまな形で競技に向き合う選手たちが集う、日本女子バスケットボールの最高峰リーグです。多様なバックボーンやプレースタイルを持つ選手がいきいきと輝く個性豊かなリーグであることは、他競技にはあまり見られない特徴のひとつです。カラフルな個性が輝く「つぶグミ」をはじめ、長く愛され続けるお菓子作りに取り組んできた春日井製菓は、そうしたWリーグの姿勢に共鳴し、継続的な応援を行ってきました。

推し選手の「Myつぶグミちゃん」も！『つぶグme(ミ～)メーカー』体験会＆つぶグミプレゼント

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今年は会場である国立代々木競技場第二体育館を「ただ試合を観る場」ではなく、選手も観客もみんなで一緒に楽しむコンテンツをプラス。スマートフォンで誰でも簡単に自分らしさを形にできるWebコンテンツ「つぶグmeメーカー」で、オリジナルの「つぶグミちゃん」が作れます。できあがった「つぶグミちゃん」を春日井製菓ブースに持っていくと、もれなく「つぶグミ」1袋をプレゼント！(数に限りがあり、なくなり次第終了)

会場ではオールスター出場選手が作った「Myつぶグミちゃん」も掲示予定なので見逃せません。

URL： https://kasugai.co.jp/tsubugumi/maker/

『春日井製菓 presents Ｗリーグオールスター 2025-26 in 代々木』 開催概要

つぶグmeメーカーの遊び方は、簡単3ステップ！できあがった「Myつぶグミちゃん」を春日井製菓ブースで見せてくれたら、つぶグミを1袋プレゼント(数に限りがあります)

◆日程：2026年5月3日(日祝)

◆場所：国立代々木競技場第二体育館(東京都渋谷区)

◆出場選手は「TEAM シリウス」「TEAM アンタレス」に分かれて対戦。

詳しくはこちら https://www.wjbl.org/topics/detail.html?id=4244

▲写真は2024-2025シーズンWリーグオールスター時の様子。今年も来場者には「つぶグミバルーン」をプレゼントします。エントランスでは各チームのゆるキャラ＋つぶグミちゃんたちがお出迎え！つぶグme(ミ～)メーカーもぜひお楽しみください。(C)W LEAGUE

PREMIUMなサイン入りユニフォームや観戦チケットが当たるSNSキャンペーンを先行実施

Wリーグオールスターの実施に向けて春日井製菓公式X（@KasugaiSeika）で2つのキャンペーンを実施します。



◆第一弾：期間・4月8日(水)～16日(木)

5月3日(日祝)の、Wリーグオールスター観戦チケットプレゼント

◆第二弾：期間・5月1日(金)～5月5日(火祝)

オールスター出場全選手のサイン入りユニフォームプレゼント

GWを迎えるワクワク感やWリーグオールスター戦への期待を、SNSを通じて盛り上げていきます。

春日井製菓とは

1928年に愛知県名古屋市で創業。キャンディ、グミ、ラムネ、こんぺいとう、豆菓子など幅広い年齢層に支持される菓子を手掛ける菓子メーカーです。『つぶグミ』の他に、『キシリクリスタル』、『黒あめ』、『ミルクの国』、『グリーン豆』など、ロングセラーのお菓子を作っています。経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。

＜認証取得＞

国際規格の食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」

品質マネジメントシステム「ISO9001」

公式HP：https://www.kasugai.co.jp/