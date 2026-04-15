THE ROAST BEEFより、今年の母の日は「モノ」から「記憶」へ。花とローストビーフで“あの頃の食卓”を贈る、新ギフト誕生！

株式会社デクノバース

株式会社デクノバース（本社：東京都世田谷区、代表取締役 平川歩夢）が展開するD2Cブランド「THE ROAST BEEF（ザ・ローストビーフ）」は、母の日に向けた期間限定ギフトセットを2026年4月10日（金）より販売開始いたします。

本商品は、花と食を掛け合わせ、「ありがとう」を“食卓の時間”として届ける新しいギフト体験として企画しました。「あなたの代わりに、『ありがとう』を届ける」という想いのもと開発された、母の日限定の特別なセットです。

＜母の日特設サイト＞：http://lp.the-roast-beef.jp/2026-mothersday

母の日ギフトにおける価値の変化

近年、ギフト市場においては、「モノを贈る」だけでなく、「体験や時間を贈る」という価値観も広がりつつあります。

特に母の日においても、カーネーションやスイーツといった定番ギフトに加え、「一緒に過ごす時間」や「記憶に残る体験」を大切にする動きが見られます。

そのような背景から今回の母の日では、「家族が集まる理由。」というコンセプトのもと、“食卓そのものを贈る”という新しいギフトのあり方を提案いたします。

花束のように贈る、“食卓のギフト”

今回の母の日では、これまでのTHE ROAST BEEFの世界観を大切にしながら、より温かみのあるトーンへとデザインを見直し、送る側・受け取る側の双方が心躍るようなギフトへ、そして母の日限定パッケージにより『花束のようなBOX』をイメージし、開けた瞬間に気持ちが伝わるような設計に仕上げています。

ギフトカードもその世界観に合わせ、利便性だけでなく、思わず手元に残しておきたくなるような一枚になるように拘っています。

また、手書きでメッセージを書くことが難しい方にも配慮し、文字を入れなくても成立するデザインとしています。パッケージには、大人になった子どもから母へ贈る情景をイメージし、以下のメッセージを添えています。

May your table be filled with love, just like those days

（あの頃のように、あなたの食卓が愛で満たされますように。）

子どもの頃、当たり前のように囲んでいた食卓。

その記憶を、大人になった今、“贈る側”として届ける。

本商品は、そんな時間の循環をテーマに設計しています。

THE ROAST BEEF 母の日限定スペシャルセット 商品概要

※セット内容 / \8,000(税込)

・群馬県産 赤城牛ローストビーフ 250g

・自家製ソース 2種（シャリアピン・エストラゴン）

・母の日専用フラワーBOX

・特製メッセージカード

・母の日専用ギフトBOX

商品のご購入はこちら▼

http://lp.the-roast-beef.jp/2026-mothersday

彩りを添えるフラワーBOXを添えて。

箱を開けた瞬間に広がる華やかな彩りが、贈る時間をより特別なものに演出します。

フラワーBOXは、プリザーブドフラワーならではの美しさが長く続き、そのまま飾れる手軽さと、空間にそっと彩りを添える存在感を兼ね備えています。「お肉だけでは少し寂しいかも」という贈り手の気持ちに寄り添い、食卓だけでなく空間全体を彩る存在として設計しました。

視覚的な華やかさとともに、贈る瞬間の高揚感や、受け取った後の余韻までを含めて体験として届けることを目指しています。

母の日限定の特別仕様として、ひとつひとつ丁寧に仕立ててお届けします。

THE ROAST BEEFが提案する今回の母の日。

大人になった子供から、お母さんへ。

一緒に食卓を囲んだあの頃。

振り返ると、笑顔で、泣きながら、悔し涙を流しながら、お父さんと喧嘩して、、

家族の食卓には、人それぞれ、ふとよみがえる瞬間があります。

そんな思い出を懐かしむだけではなく、忙しさの中でも、言葉の代わりに届けられるものがある。

そんななんでもないかけがえのない一瞬を、今までの心からの「ありがとう」を、お肉と花に込めて。

アンドプランツのブリザーブドフラワーに関して

今回のTHE ROAST BEEFのフラワーBOXに使用しているブリザーブドフラワーは、オンラインフラワーサービス「AND PLANTS（アンドプランツ）」様に制作いただきました。

洗練されたデザインと品質に定評のあるAND PLANTSのフラワーを採用することで、ギフトとしての完成度をより高めました。

花そのものの美しさだけでなく、開けた瞬間の印象や、その後も空間を彩り続ける存在として、今回の母の日ギフトの体験価値を支える重要な要素となっています。

・公式HP：https://andplants.jp/

ブランドに関しての詳細や最新情報に関して

主に公式サイトとInstagramにて発信しております！

ぜひご確認いただきフォローいただけますと幸いです。

・ブランド公式：https://the-roast-beef.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/theroastbeef_1104/

【会社概要】

会社名：株式会社デクノバース

本社：東京都世田谷区三宿1-6-3 マイルストーンビル1F

設立：2010年5月14日

資本金：7,770,000円

代表者：代表取締役 平川歩夢

URL：https://dekunovers.com/



