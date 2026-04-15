アメリカンステーキハウスの名門「Smith & Wollensky Kuala Lumpur」がマレーシア初進出 GARDEが基本計画からデザイン監修までを一貫して担当

株式会社GARDE

インテリアデザイン、コンサルティング、コーディネーションのトータルサービスをグローバルに展開する株式会社GARDE（本社：東京都港区 代表取締役社長 室賢治）は、アメリカを代表する老舗ステーキハウス「Smith & Wollensky（スミス・アンド・ウォレンスキー）」 のマレーシア初出店となる 「Smith & Wollensky Kuala Lumpur」において、基本計画から実施設計、デザイン監修までを担当しました。



本店舗は、クアラルンプールを代表する商業施設 「Suria KLCC（スリア KLCC）」内に位置し、ブランドの伝統とマレーシアの文化的要素を融合させた、新たなフラッグシップレストランとして誕生しました。

■アメリカンクラシックを再解釈した、重厚感ある空間デザイン

本プロジェクトでは、「Smith & Wollensky」が長年培ってきた重厚感あるアメリカンクラシックをベースに、ブランドアイデンティティである「グリーン」をアクセントカラーとして空間全体に取り入れました。

さらに、東南アジアの伝統要素である折模様や、熱帯地域に根付く植物モチーフを、タイルや壁紙、ハイビスカスをモチーフにしたブロック壁などに採用。

アメリカの伝統とマレーシアの文化が自然に溶け合う、唯一無二の空間を創出しています。

■約1,500平方メートル を誇る、4つのゾーンで構成された大規模レストラン

約1,500平方メートル の広さを誇る本店舗は、用途やシーンに応じた4つのゾーンで構成された大規模レストランです。

・Steakhouse

ステーキハウスのロビーを通過すると、2層の天井高を誇るダイナミックな空間が来場者を出迎えます。その中心には、本プロジェクトで最もアイコニックなバーがそびえ立ち、空間の象徴的な存在として強い印象を与えます。左右にはゆったりと座れるブースシートが並び、2階席からはステーキハウスとバー全体を見下ろすことができ、視線の広がりと一体感を感じられる設計としました。

また、本エリアには4つのプライベートダイニングを配置。そのうち1室はオープンカウンター形式とし、シェフと対面しながら料理を楽しめる特別な体験を提供します。残る3室は個室として、それぞれ New York、Boston、Las Vegas と名付け、異なるテーマで設計。リピーターも飽きることなく、多様なシーンで利用できる構成としています。

・All Day Dining

カフェやリテール機能を備えたエリア。朝食からハイティー、仕事帰りの一杯まで、よりカジュアルに利用できる空間として設計されています。

・Prime Collective（ワインセラー）

「Smith & Wollensky」ならではの上質な食体験を支える空間として、ワインセラー機能を備えています。

・Events（イベントホール）

最大約80名を収容可能なイベントスペース。ラグジュアリーファッションブランドのローンチイベントや、クアラルンプールの富裕層の社交の場としての利用を想定しています。

■ファサードと動線に宿る、ブランドの象徴性

商業施設の内外に面するは、モダンな壁面構成でありながら、グリーンのオーニング、ブロンズのディテール、そしてアイコニックな照明器具を組み合わせることで、「Smith & Wollensky」が築いてきた伝統と格式を表現しています。

2階席からはステーキハウスとバー全体を見下ろすことができ、空間の広がりと一体感を体感できる設計としました。

■プロジェクト概要

物件名：Smith & Wollensky Kuala Lumpur

所在地：Lot LC G02-G05, Lot LC 102-104 Suria KLCC, Kuala Lumpur City Centre, Malaysia

業務内容：基本計画／基本設計／実施設計／デザイン監修

竣工日：2026年1月18日

延床面積：約1,500平方メートル

GARDE（ギャルド）について

1985年創業のデザイン・コンサルティングファーム。世界のラグジュアリーショップ、ホテル、高級レジデンス、大型SC・百貨店、フードコートを含む飲食店、グローバル企業のオフィス、スポーツ・エンターテインメント複合施設など、多岐にわたる空間デザインを手がけている。事業の中核となる建築・環境デザインを担う「デザイン事業」に加え、不動産売買・仲介や新規事業企画開発、海外事業進出支援などを行う「コンサルティング事業」、さらに不動産コーディネーション、アート支援・販売、メタバースなどのデジタルソリューション開発、地方創生サービスを含む「コーディネーション事業」の3事業を柱に展開。近年では、ニューヨークおよび南青山にアートギャラリーを開業・運営。アートを起点とした価値創造や国際的な文化発信にも取り組み、空間デザインの枠を超えた事業領域を拡張している。「情緒的経営価値」の提供を掲げ、顧客企業の歴史や哲学、技術やビジョンを深く理解した上で、それらを統合し、卓越したデザインと機能性を兼ね備えた空間・体験へと昇華させている。東京本社のほか、ミラノ、パリ、香港、上海、シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、ドバイ、ニューヨーク、ロサンゼルスなど世界各地に拠点を展開。

GARDE公式HP：https://www.garde-intl.com/

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