ヒューマネージ、キャリア採用支援を強化『i-webキャリア採用モデル』が母集団形成・エージェントへのマネジメント領域へ拡張

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三、以下ヒューマネージ）は、約2万4千社の人材紹介データベースを用いたキャリア採用支援事業を展開する株式会社エクスオード（本社:東京都新宿区、代表者:守屋 尚、以下エクスオード）と業務提携し、企業のキャリア採用における「母集団形成」を支援する新たなサービスを開始いたします。

売り手市場が続くキャリア採用市場。

採用担当者を悩ませる「応募者の量と質」、さらに人材紹介会社の選定やマネジメントの負荷

正社員の人手不足を感じている企業の割合は、2026年1月時点で52.3%。現役世代の高齢化や引退により不足感は今後も続くことが見込まれ*1、キャリア採用市場はいまだ求職者優位の“売り手市場”が続いています。キャリア採用では、多くの企業が人材紹介会社を利用していますが、採用担当者を苦しめるのは「候補者が集まらない」「求める人材が推薦されない」という、応募者の量と質の問題。さらに、現在の市況感では数十社規模の人材紹介会社とやり取りしなければ候補者を集められず、新規の人材紹介会社を探し、打ち合わせを行い、契約し、事業内容/求人内容を説明して推薦してもらう「エージェントマネジメント」の負荷も、採用担当者に重くのしかかっています。

ヒューマネージは、2025年7月にキャリア採用支援に特化した『i-webキャリア採用モデル』をリリースし、キャリア採用分野への本格展開を開始しました。リリースからわずか数ヶ月で300社以上に導入され、企業のキャリア採用DXを支援しています。お客様のキャリア採用をご支援するなかで上記のようなお声を多く伺い、課題を解決するべく独自のエージェント管理ノウハウを持つエクスオードとの提携に至りました。エクスオードはキャリア採用の母集団形成に特化したアウトソーシングサービスを提供しており、このたびの提携は、採用管理システムと母集団形成支援を組み合わせた新たな取り組みとなります。

本提携により、『i-webキャリア採用モデル』は、採用管理に加え、母集団形成からエージェントマネジメントまでを一体で支援するキャリア採用プラットフォームへと進化します。

新サービス『エージェントパートナーシップ』連携について

本連携は、エクスオードの国内最大級（約2万4千社）のエージェントデータベースを活用。主にキャリア採用において(※)貴社の人材要件に合う人材紹介会社の選定・管理・活性化を、専任チームが担う実務代行サービスです。

(※)新卒採用領域のご支援にも対応しております

1. 全国約2万４千社のデータベースから、貴社に最適な人材紹介会社を選定

大手の紹介会社だけでなく、特定の職種や地域に強みを持つ専門特化型エージェントまで、エクスオードが独自に整備した約2万4千社のデータベースから、企業の採用ターゲットに合わせて紹介会社を選定・アプローチします。Web公募では出会えない、独自の人材ネットワークへのアクセスを可能にします。

2. 推薦を「待つ」のではなく、紹介会社を「動かす」。人的な支援で、推薦を促進

求人票を公開して待つのではなく、専任のプロジェクトマネジメント担当が中心となって紹介会社向けWEB説明会の開催や、自前のコールセンターと連携して電話・メールによる個別のフォローアップ（推薦促進）を人的に行います。システム上の通知だけでは動かない紹介会社の熱量を高め、有効な推薦を引き出します。

3. 数百社の紹介会社を活用しても、契約・請求窓口はエクスオードに一本化

契約・請求窓口はエクスオードに一本化されるため、採用ご担当者様の事務工数を大幅に削減。採用担当者と紹介会社とのやり取りが発生するのは、推薦後の面接の日程調整や選考結果の連絡等のみで、『i-webキャリア採用モデル』を利用して実務を効率的に行えます。また、紹介会社へ支払う成功報酬を一切中抜きしない形態のため、紹介会社からの安心感が高く、メリットも多いため、結果、優先的に推薦されることが期待できます。

4. 候補者情報は、『i-webキャリア採用モデル』へ集約・一元管理

推薦された候補者の情報は、独自のアライアンススキームにより、より一層、採用管理システム『i-webキャリア採用モデル』が有効活用され、情報も一元的に集約されます。推薦から選考管理へのスムーズな移行で、スピードを削ぐことなく、採用プロセス全体の最適化と大幅な工数削減を実現します。

新サービス『エージェントパートナーシップ』連携は、2026年4月15日より提供。エクスオード社と協業し、『i-web』導入各社にまずは提案を開始いたします。

ヒューマネージは、今後も、採用管理システム『i-web』及び採用実務の課題を解決するソリューションサービスを通じて、企業の採用成果に貢献してまいります。

採用管理システム『i-web』について;

1998 年のリリース以降、大手・有名企業を中心に業界シェア第1位*2の導入実績を誇る採用管理システム。大手就職情報サイト「リクナビ/リクナビNEXT等（Airワーク採用管理）」「キャリタス就活」とのリアルタイム連動に加え、「CFN（CareerForum.Net）」「ONE CAREER」「外資就活ドットコム」「TECH OFFER」「OfferBox」等の媒体やさまざまな外部ツールと連携し、新卒・キャリア採用を“まとめて”“手間なく”“精緻に”一元管理できる。オンライン面接、Webセミナー、ペーパーレス、グループ採用、リクルーター採用、タレントプールなど、あらゆる採用を叶える多彩な機能展開と、ヒューマネージの適性検査『TG-WEB』に加え『SPI3』とも連携する圧倒的な利便性で、これまで2,500社以上の導入実績を誇る。

＞＞採用管理システム『i-web』の詳細はこちら（サービスサイトへ遷移）(https://i-web-ats.humanage.co.jp/)

*1 帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査（2026年1月）」（2026年2月20日）

*2 「就職希望企業ランキング」（2010卒～2016卒日本経済新聞社、2017卒～2026卒キャリタス（旧ディスコ）調べ）上位130社（2016卒～2019卒はランキングが100位までしか発表されていないため上位100社）における採用管理システム（有償ツール）のシェア（ヒューマネージ調査）

株式会社ヒューマネージ 会社概要 https://www.humanage.co.jp/

本社所在地:東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート 18階

創業 : 1988年11月10日

設立 : 2004年12月1日

資本金 : 50百万円

代表取締役社長 : 齋藤 亮三

主要事業 : 採用ソリューション事業、適性アセスメント事業、ウェルビーイングソリューション事業

以上