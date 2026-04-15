歌役者9Lana、新曲「DYNA MIND」本日配信リリース！“無意識の壁”を打ち砕く、自己革命アンセム誕生。

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズDYNA MIND JK

歌役者9Lanaが、新曲「DYNA MIND」を本日配信リリースした。

(配信リンク：https://9lana.lnk.to/DYNAMIND)

本作は、恐れや思い込みに縛られ、動き出せない自分自身を打ち壊すためのアンセムソング。

周囲の声や「どうせ無理」という内なる声に対し、失敗すら“マテリアル”として捉え、やぶれかぶれでも前へ進めと鼓舞する強烈なメッセージが込められている。

中でも「取っ払えアンコンシャス・バイアス」というパンチラインは、無意識の思い込みや固定観念こそが可能性を縛る最大の要因であるという核心を突き、聴く者の心を強く揺さぶる。

ビビって立ち止まる自分を煽り、強制的に“行動”へと駆り立てる、まさに“自己革命ソング”に仕上がっている。

サウンド面では、9Lanaの真骨頂とも言えるラテンテイストのリズミカルなビートに、縦横無尽に駆け巡るボーカルが融合。

さらにサビ前には、言葉と音を巧みに掛け合わせた“遊び心ある仕掛け”が施されており、リスナーの記憶に強く残る構成となっている。

ジャケットイラストは、「BALALAIKA」や「チンチロリズム」を手掛けたDENN氏が担当。

自分だけの世界を打ち破り、自分自身をぶち壊すという楽曲のテーマをビジュアルでも体現した作品となっている。

なお、Music Videoも近日公開予定。

今年2作目となるリリースで、さらなる進化を見せる9Lanaの動向から、ますます目が離せない。

DYNA MIND

2026.4.15.wed Digital Release

Lyrics：Tana.H

Music：Marchin / Tana.H / KOHEI KIRIAKE

Piano：宗正恭平

Violin：大谷舞

Illust：DENN

配信リンク： https://9lana.lnk.to/DYNAMIND

9Lana Profile9Lana Profile

歌役者9Lana。

9つの声質を操るカメレオンボイスの持ち主。

まるで楽曲の主人公が憑依したと思わせるほどの、“声”のコントロールは絶品。」。その中でも９Lana特有の「がなり声」は特に定評がある。2023年から自身オリジナル曲「右ポケット」「BALALAIKA」「GAME」の3曲を立て続けに配信リリースし2024年4月に大人気アニメのエンディングテーマを担当する形でメジャーデビューを果たす。その後着実にリリースを重ね、2025年3月には韓国の歌い手「AKUGETSU」とのコラボ楽曲「MONOLOG」をリリースし活動の幅を世界に広げつつある。特に、内緒のピアスのカバー曲「プロポーズ」ではビルボードジャパンソングスにランクインするなど海外で高い評価を受けている。

▼9Lana Official

HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/

TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc

X：https://x.com/9Lana2?s=20

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw

Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/

9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/