タイ古式マッサージ「BUASAWAN」、子どもの日に向けて全店舗で『お子様セットコース』を新設

株式会社蓮の花

本格タイ古式マッサージ「BUASAWAN」を運営する株式会社蓮の花（本社：東京都中央区、代表取締役：齊藤 美奈子、以下「BUASAWAN」）は、2026年4月15日より全店舗において、12才未満のお子様を対象とした新メニュー『お子様セットコース』の提供を開始いたします。5月5日の「こどもの日」を前に、子どもが親と一緒に本格的なリラクゼーションを体験できる、国内でも珍しい試みとして展開いたします。

■ 新コース開設の背景

近年、子どもを取り巻く環境が変化する中で、お子様へのリラクゼーション・ケアへの関心が高まっています。習い事や学習、スポーツなどで忙しい現代の子どもたちも、大人と同様に心身の疲れを抱えるケースが増えています。

民間企業が2024年に公表した子育て世帯向けの市場調査によると、妊娠・出産を機にマッサージ・整体の利用を始める母親が約40%に上り、子育て世帯全体でのリラクゼーションへの関心の高さが浮き彫りになっています。一方、お子様自身がリラクゼーションサロンで施術を受けられる機会は国内ではまだ非常に限られており、「子どもも一緒に癒されたい」というファミリー層の声に応える場がほとんどありませんでした。

また、タイ古式マッサージには、筋肉のほぐしや血行促進だけでなく、スキンシップによるリラクゼーション効果や情緒面への好影響も知られており、子どもにとっても安心して受けられる施術として注目されています。

こうした背景のもと、BUASAWANは「子どもの日」を迎えるこの時期に合わせ、お子様が安心してリラクゼーションを体験できる場を提供するべく、本コースの開設を決定いたしました。

■ 『お子様セットコース』概要

■ コースの3つの特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175367/table/5_1_88bce1318f8d2244d80a4e00b32d2e84.jpg?v=202604150151 ]

１. 子どもの体に合わせた、やさしい本格施術

タイ古式マッサージ・オイルマッサージ・頭マッサージ・足ツボマッサージの中から、お子様の体調やご希望に合わせて施術メニューを組み合わせます。経験豊富なセラピストが子どもの体の特性に合わせ、やさしい圧加減で施術を行います。

２. 施術後にはオリジナルおもちゃのプレゼント

施術を受けたお子様全員に、BUASAWANオリジナルのおもちゃをプレゼントいたします。初めての体験を楽しい思い出にしていただくための特典です。

３. 親子で一緒に過ごす、特別なリラックスタイム

お子様の施術中は保護者の方にも同席いただけます。「こどもの日」の特別な思い出として、また日頃の習い事やスポーツで頑張るお子様へのご褒美として、親子で非日常のリラクゼーション体験をお楽しみください。

■ 実施店舗

・BUASAWAN 銀座 本館 https://maps.app.goo.gl/2TX14iG6BzxuP7c67

・BUASAWAN 銀座 別館 https://maps.app.goo.gl/mKMwpinKi6qogM5n9

・BUASAWAN 銀座 隠れ家 https://maps.app.goo.gl/weAZz2dv6cQP3pRo8

・BUASAWAN 麻布十番店 https://maps.app.goo.gl/cJ1NkZNGDKwxcXG96

営業時間：24時間（不定休）

予約方法：公式ホームページ、公式LINEまたはお電話

■会社概要

会社名：株式会社蓮の花

所在地：東京都中央区銀座1-13-9 栄楽ビル 3F

代表者：代表取締役 齊藤 美奈子

事業内容：リラクゼーションサロンおよび各種治療院の運営、飲食店経営 など

会社ホームページ：https://buasawan-group.com/

【採用情報】

BUASAWANでは、さらなる事業拡大に伴いセラピスト・受付スタッフ等の新規メンバーも募集しております。未経験歓迎・経験者優遇、日本語や英語・タイ語など語学を活かしたい方もぜひご応募ください。詳細な条件や働き方については、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。