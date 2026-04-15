温泉道場がプロデュースする島根県松江市の日帰り温泉「きまち温泉 大森の湯」がグランドオープンしました！

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）がプロデュースする「きまち温泉 大森の湯」（以下、大森の湯）が2026年4月15日（水）にグランドオープンしました。

大森の湯は、さんびるホールディングス株式会社（島根県松江市、代表取締役 田中正彦）傘下の株式会社大森の湯が運営する日帰り温泉です。2001年に松江市がオープンし、その後老朽化により2020年より営業を停止していた温浴施設「きまち湯治村 大森の湯」を、公募型プロポーザルを経てさんびるホールディングス株式会社が譲受、温泉道場監修によりリニューアル。

大森の湯の魅力である開放的な浴室や、いろり茶屋の風情ある作りはそのまま生かしつつ、お客さまにお楽しみいただけるアイテムを充実させました。浴室には2種のサウナの導入、館内はゆったりとくつろげるスペース。いろり茶屋はお食事メニューをリニューアルしました。ご家族やお友達同士など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

店舗情報：

きまち温泉 大森の湯

住所：島根県松江市宍道町上来待264番地4

営業時間：10:00～21:00（最終入館 20:30）

https://oomorinoyu.com/

入館料（税込）

大人 平日 880円、土日祝日 980円

子ども 平日 350円、土日祝 400円

※4月中は現金のみの決済となります。順次クレジット決済を開始します。ご了承ください。

＜施設について＞

・湯上がり処 湯涼

お風呂を出て目の前に広がる湯上り処。横になって身体を休められるリクライニングソファがあります。

・くつろぎ処 書蔵

3,000冊の漫画や雑誌、無料で利用できるマッサージ器2台を備えています。

・サウナ室 -MURO-

来待（きまち）地域で産出される「来待石」を壁面に設えた大森の湯オリジナルのサウナ。暑すぎず、心地よい温かさを感じるサウナ室で、セルフロウリュをお楽しみいただけます。

・サウナ蔵 -KURA-

サウナの本場フィンランド・ハルビア社のサウナ「Legend」が露天エリアに登場。力強い熱気が身体を芯から温めます。こちらもセルフロウリュ可能です。

・お食事処いろり茶屋

古民家を思わせる梁の高い天井と存在感のある囲炉裏が迎える食事スペース。「発酵」をテーマに、心と身体を整えるお料理を提供します。

営業時間 11:00～21:00（ラストオーダー20:30）

※いろり茶屋でのお食事のみのご利用も可能です。

■さんびるホールディングス株式会社

ビルメンテナンスや施設管理などをメインとして展開する企業グループ。「つながる人々をしあわせに」を理念に、持続可能な社会づくりに取り組んでいます。

https://www.sanbiru.com/

本社：島根県松江市乃白町薬師前3番地3

代表：田中正彦

創業日：2017年3月16日

事業内容：総合ビルメンテナンス、指定管理、健康福祉、さんびるアカデミー

■株式会社大森の湯

本社：島根県松江市宍道町上来待264番地4

代表：田中正彦

創業日：2026年1月27日

事業内容：温泉施設・温浴施設の経営、飲食店・売店の経営等

■株式会社温泉道場

2011年3月創業。埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の運営やコンサルティング、地域事業投資再生支援を行う。「おふろから文化を発信する」の企業理念の下、業界での新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/

本社：埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

代表：山崎寿樹

創業日：2011年3月9日

事業内容：温浴施設・宿泊施設の運営、事業再生支援等

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/