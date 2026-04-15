「ショードラ」と「ABEMA」の“縦横連動ハイブリッドドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』本編＆TikTokをはじめとするSNSで総再生回数2,500万回を突破！

株式会社プログレス

「ショードラ」を運営する株式会社プログレス（所在地： 東京都渋谷区、代表取締役：長田俊哉）は、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」と共に、“縦型ショート動画”の持つ〈身近さ〉と、ドラマの持つ〈物語性〉を通して次世代のクリエイターやスタータレントの発掘、新しい動画の表現方法を目指す、ショートドラマプロジェクト「ショードラ」と共同で配信した、ドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』の関連動画が、TikTok・Instagram併せて総再生回数２，５００万回を突破いたしました。

本作は、主演の宮崎優演じる化粧品会社の広報・鴨居ひよりが、ある霧の夜に下北沢で4年前の大学時代にタイムスリップし 、山下幸輝演じる“サブカルクソ男”な元カレ・須藤鯨と再会することから始まるタイムスリップ・ラブコメディです。

本編配信後に「ショードラ」で公開された縦型ショートドラマは、最終話の続きから始まる内容となります。こちらは、単なるエピローグではなく、実は４年前にタイムスリップしていたのはひよりだけではなく鯨もタイムスリップしていたという秘密を初めて明かし、この真実を知った後に、本編を見返すと新たな物語が現れる、という仕掛けとなっています。二つのプラットフォームでの配信だからこそ実現した、これまでにない新しいドラマの形となりました。

■宮崎優コメント全文

ショートドラマやメイキングが

なんと再生数2500万回を突破しました…！

数字が大きすぎて、正直まだ実感がわいていません（笑）

たくさん見てくださって、本当にありがとうございます。

チョイラブチームで和気あいあいと撮影した作品なので、

まだご覧になっていない方は、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。

縦型・横型どちらも楽しめるので、両方見てもらえるとさらに味わえると思います！

これからもよろしくお願いします。

■山下幸輝コメント全文

とても多くの反響をいただき、驚きと嬉しさでいっぱいです。作品を通して共感や温かい言葉をいただけたことが何より励みになっています。

ショートドラマでそれぞれのキャラクターをfeatureし短い時間の中でも楽しんでいただけたことがとても嬉しく思います。

メイキングなども積極的に僕らもカメラを回したりと楽しみながらできたので、より近い感覚で楽しんでもらえたのかなと思います。

縦型はより視聴者さんが馴染みやすい形の発信だと思うので、横型ではなくあえて縦型で鯨くんの秘密が明かされるのはより近い感覚でワクワクさせてくれます。

そして鯨くんの秘密を知った方はまた横型に戻ることになると思います！

■縦横ハイブリッドドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』概要

配信日時：

ショードラ（縦型）：2026年2月28日（土）朝10時より公開中

ABEMA（横型）：2026年3月11日（水）夜8時より独占無料配信中

ABEMA配信URL：https://abema.tv/video/title/90-2052

■出演キャスト

宮崎優 山下幸輝

伊礼姫奈 中村里帆 別府由来

稲川美紅 植野花道 鈴々木響 橋本和太琉 成田航 齋藤礼 赤羽愁 ゆめぽて

（縦型のみ）中心愛 中島もも 山本杏 皆藤空良 染矢彪我 丸山智貴(エクスプレッソ) 葛飾心

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■あらすじ

化粧品会社の広報として働く鴨居ひより（宮崎優）は、

かつては「恋愛マスター」と呼ばれるほど、恋愛にも積極的だったが、

大学時代の元カレ・須藤鯨（山下幸輝）との“最悪な別れ”を経験し、

社会人になってもその失恋のトラウマを抱えたまま、恋に臆病になっていた。

ある深い霧の夜、下北沢で突然、4年前の大学2年生にタイムスリップしたひよりは、

かつて所属していた軽音サークルの部室で鯨と再会する。

目の前には、あの日と同じようにギターを弾く”サブカルクソ男”。

「今度は絶対に付き合わない」と心に誓ったひよりだったが、

以前には気づかなかった鯨のやさしさや思いやりにふれ、心が揺れ始める――。

果たして、タイムスリップの末に、ひよりが選ぶ「二度目の選択」とは―。

“運命の恋”をやり直す、下北沢タイムスリップ・ラブコメディ。

■クレジット

＜ABEMA（横型ドラマ）＞

プロデュース ：中村 好佑（ABEMA）・佐川 秀人（ショードラ)

プロデューサー：伊藤 優太（ショードラ)・小屋根 照之

脚本：下 亜友美

監督：石川 幸典

制作協力 ：ショードラ | 東北新社

特別協力：博報堂

出演：宮崎優、山下幸輝 ほか

配信メディア：ABEMAにて独占無料配信

＜ショードラ（縦型ショートドラマ）＞

脚本：下 亜友美・柄シャツ男・森あお

監督：柄シャツ男・伊藤 優太（ショードラ) ・中村 好佑（ABEMA）

出演：宮崎優、山下幸輝 ほか

配信メディア：

●ショードラ TikTok アカウント https://www.tiktok.com/@showdrama_24

●ショードラその他 SNS アカウント

◇Instagram アカウント https://www.instagram.com/showdrama_24/

◇X（旧 Twitter）アカウント https://x.com/showdrama_24

◇YouTube アカウント https://www.youtube.com/@SHOWDRAMA_24

◇LINE VOOM アカウント https://linevoom.line.me/user/_dSeWa23HOwgrMk1I7BqyiTOpsGgpq8ATT0qaoMg

■ABEMAドラマ公式SNS

公式X：https://x.com/abema_drama

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@abema_drama

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

■「ショードラ」とは

「ショードラ」は、縦型ショートドラマを起点とし、新しい作品制作の挑戦を行うプロジェクトとして2023年に始動。「ショードラ」アカウントでは、多彩な出演者＆タイアップなど幅広くショートドラマを配信し、国内ショートドラマ業界において、先駆けとなるアカウントとして、市場を牽引しています。