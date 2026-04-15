インタセクト・コミュニケーションズおよびNewQuest、「島ぜんぶでお～きな祭 沖縄国際文化祭2026」へ協賛

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社インタセクト・コミュニケーションズおよびNewQuest、「島ぜんぶでお～きな祭 沖縄国際文化祭2026」へ協賛

訪日観光領域におけるマーケティングおよびQR決済ソリューションを展開するインタセクト・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：譚 玉峰）および当社グループで沖縄県内にて事業を展開するNewQuest株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：譚 玉峰）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に開催される「島ぜんぶでお～きな祭 沖縄国際文化祭2026」への協賛を決定いたしました。

本文化祭は、映画・音楽・アート・トークイベントなど多彩なコンテンツを通じて、沖縄の魅力を国内外へ発信する文化イベントです。

新体制での初開催となった昨年度は、約4万5,000人が来場し、20億7,043円の経済波及効果を創出するなど、観光振興と文化発信の両面で大きな成果を上げました。

2026年は、沖縄県内41市町村と連携した地域発信型コンテンツや、海外映画祭との連携強化など、沖縄から世界へ文化を発信する取り組みがさらに拡充される予定です。

沖縄の地域振興を目指す当社としては、本文化祭の趣旨に賛同し、昨年に続き協賛いたします。

本取り組みを通じて、地域の魅力発信および観光誘客の促進に寄与するとともに、沖縄における文化・観光のさらなる発展に貢献してまいります。

■New Quest株式会社 会社概要

商号 ：New Quest株式会社

所在地 ：〒900-0033 沖縄県那覇市久米二丁目３番１５号

設立 ：2024年08月

代表者 ：代表取締役社長 譚 玉峰

事業内容 ：沖縄県内におけるDX推進、インバウンドマーケティングおよびキャッシュレス決済ソリューションを軸とした地域活性化事業

資本金 ：2,000万円

URL ：https://www.newquest.co.jp/

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社の100％子会社として、沖縄県内におけるDX推進、インバウンド支援、移動データ活用を軸とした地域活性化に取り組む企業として2024年に設立されました。

沖縄県を拠点に、観光・小売・地域事業者向けにDXおよびインバウンド施策を展開しており、ウォークスルー型AI無人店舗の開発・運営や、QRコード決済サービス「IntaPay(https://intapay-payment.intasect.com/)」の提供を行っています。

また、那覇市中心部の観光エリアにおけるフードコートでのQRコード決済導入や、県内主要商業施設におけるデジタルマーケティング支援（運用型広告、海外SNS運用、インフルエンサー施策等）を実施しています。「IntaPay(https://www.intasect.com/service/intapay.html)」は、国内外の主要QRコード決済に対応したマルチ決済サービスであり、訪日観光客の利便性向上と店舗のキャッシュレス対応を同時に実現します。

これらの取り組みを通じて、沖縄県内企業の集客力向上および購買体験の高度化を推進し、地域経済の持続的な発展に貢献しています。

■インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 会社概要

商号 ：インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

所在地 ：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目1番地 B・Mビル6F

設立 ：2000年11月

代表者 ：代表取締役社長 譚 玉峰

事業内容 ：中国本土・台湾を主軸とした観光DXによる海外プロモーション・インバウンド

(訪日誘客)支援、中国向け越境EC、アフィリエイト運用代行、アフィリエイト

サイトパトロール、システム開発など

資本金 ：9,856万円

URL ：https://www.intasect.com/

2000年に設立した日本国内および中国大陸・台湾地域を主体とした海外プロモーション・システム開発企業で、以下のとおり幅広い事業を展開しています。

国内外QR決済ソリューション「IntaPay(https://intapay-payment.intasect.com/)」をはじめ、海外向けには訪日誘客施策・旅ナカ回遊促進として、馬蜂窩（マーフォンウォー）(https://www.intasect.com/service/mafengwo.html)・飛常准（フェイチャンジュン）(https://www.intasect.com/service/feichangzhun.html)等の現地プラットフォーム活用、百度・Google等の検索エンジン施策、小紅書（RED）等の海外SNS施策およびKOL／KOCを活用したインフルエンサーマーケティング、WeChatミニプログラム開発、越境EC等による海外販路拡大を支援しています。

2026年現在、国内・中国本土あわせ10拠点以上、グループ全体の従業員数は約882名となっています。当社の実績・事例は「 https://www.intasect.com/case.html 」をご参照ください。