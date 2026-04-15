月額課金・継続決済システム「月額パンダ」、ITreview Grid Award 2026 springにて「Leader」に選出

株式会社もぐら

株式会社もぐら（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：小林伸泰、以下 当社）が提供する月額課金・継続決済システム「月額パンダ」は、IT製品・クラウドサービスのレビューサイト「ITreview Grid Award 2026 Spring」サブスク管理システム部門において、「Leader」に選出されたことをお知らせいたし

ます。

「Leader」は、顧客満足度と市場での認知度の双方が高い製品に付与される評価であり、「月額パンダ」はユーザーからのレビューに基づき、本評価を獲得しました。



月額パンダの受賞カテゴリ-

サブスク管理システム：https://www.itreview.jp/categories/subscriptionmanagement

「ITreview Grid Award 2026 Spring」における「Leader」受賞バッジ■ITreview Grid Awardについて

ITreview Grid Awardは、法人向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、顧客満足度と認知度を可視化した「ITreview Grid」に基づいて選出されるアワードです。

四半期ごとに発表されており、ユーザーの実際の利用体験に基づく評価が反映される点が特徴です。

■ユーザーからの評価

実際のユーザーからは、以下のような声が寄せられています。

「口座振替とクレジットの両方に対応しているため、顧客に合わせた柔軟な対応ができる点が非常に便利です。」

（出典：ITreview）

■受賞の背景

サブスクリプション型ビジネスの拡大に伴い、継続課金・集金業務の効率化ニーズは年々高まっています。

一方で、請求管理や入金確認、未回収対応などの業務は依然として手間がかかり、多くの事業者にとって課題となっています。

「月額パンダ」は、クレジットカード決済と口座振替の両方に対応し、継続課金業務を効率化するサービスとして、多くの事業者にご利用いただいています。

これらの取り組みが評価され、今回の「Leader」選出につながりました。

■サービス概要：「月額パンダ」自動集金システム「月額パンダ」

「月額パンダ」は、サブスクリプションビジネスに必要な決済・顧客管理を一元化できるクラウドサービスです。



主な特徴：

・クレジットカード・口座振替の両対応

・毎月・年会費などの継続課金に対応

・顧客情報と決済情報の一元管理

・個人事業主から法人まで利用可能

学習塾、パーソナルジム、エステ、習い事、PTA、結婚相談所など、幅広い業種で活用されています。

■導入事例

学習塾を運営する事業者様では、これまで手作業で行っていた月謝の請求・管理業務に多くの時間を要していました。

「月額パンダ」導入後は、決済の自動化により請求業務の効率化を実現し、未回収リスクの軽減にもつながっています。

現在では、業務負担の軽減により、本来注力すべき教育サービスの提供に集中できる環境が整っています。

■今後の展望

当社は今後も、ユーザーの声をもとにサービス改善を継続し、より多くの事業者様の業務効率化に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社もぐら

所在地：大阪府大阪市

事業内容：決済システムの開発・提供

■サービスサイト

https://getsugaku-panda.jp/