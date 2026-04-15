快適な涼しさを追求した「極COOOOL」シリーズを発売！送風特化の「FOOORTE」と、冷感特化の「GOKUREI」を展開

株式会社ビックカメラ

株式会社ビックカメラ(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹)の新オリジナルブランド

「ビックアイデア」は、暑さ対策に求める快適さの違いに応えるハンディファン「極COOOOL(ゴクール）」シリーズを4月中旬から全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイトにて順次発売してまいります。

本シリーズには、

小型・軽量で大風量の送風特化モデル「ミニジェットファン FOOORTE(フォルテ）」と、極冷プレートで直接冷やせる冷感特化モデル「極冷プレート付きハンディファン GOKUREI(ゴクレイ）」の2機種をラインアップし、夏の移動や外出・屋外での使用など、さまざまなシーンに応じた涼しさを提案します。

ミニジェットファン FOOORTE(フォルテ)

https://www.biccamera.com/bc/item/14933408/



極冷プレート付きハンディファン GOKUREI(ゴクレイ)

https://www.biccamera.com/bc/item/14933409/

■開発の背景

夏の外出時に活躍するハンディファンは広く普及する一方で、求められる価値は一様ではありません。できるだけ小さく軽く持ち歩けることを重視する方もいれば、真夏の屋外では風だけでなく、もっと直接的な冷たさを求める方もいます。

「ビックアイデア」は、こうした暑さに対する感じ方や使い方の違いに着目し、快適さを一つの正解に絞るのではなく、それぞれのニーズに応じた選択肢として「極COOOOL」シリーズを開発しました。小型・軽量で大風量の送風特化モデル「ミニジェットファン FOOORTE」と、極冷プレートで直接冷やせる冷感特化モデル「極冷プレート付きハンディファン GOKUREI」の2機種を通じて、夏の移動や外出、屋外での使用など、さまざまなシーンに応じた涼しさを提案します。

■商品特長

・持ち歩きやすさを追求した「ミニジェットファン FOOORTE」

小型・軽量で大風量。日常使いに適した送風特化モデル。

「ミニジェットファン FOOORTE」は、小型・軽量でありながら大風量を実現した送風特化モデルです。スマートフォンより小さいコンパクトなサイズ感と約80gの軽量設計により、ポケットや小さなバッグにも収まりやすく、通勤・通学や外出時など、日常的に持ち歩きやすい仕様としました。

コンパクトボディながら最大風速約5.4m/sのパワフルな送風性能を備え、しっかりとした風を感じられます。さらに、連続使用時間は最大約10時間(風量：弱)で、長時間の持ち歩きにも対応します。冷却プレートは搭載せず、携帯性と風量に価値を絞り込むことで、「持ち運べるサイズで、しっかり涼みたい」というニーズに応えます。

＜主な特長＞

・スマートフォンより小さいコンパクトサイズ

・約80gの軽量設計で持ち歩きやすい

・最大風速約5.4m/sのパワフル送風

・連続使用時間 最大約10時間(風量：弱)

・直接冷却で涼しさを高める「極冷プレート付きハンディファン GOKUREI」

風に加えて直接冷やせる、冷感特化モデル。

「極冷プレート付きハンディファン GOKUREI」は、送風に加えて極冷プレートで直接冷やせる冷感特化モデルです。ペルチェ素子による極冷プレートを搭載し、風を当てるだけでなく、肌に直接あてることで冷たさをダイレクトに感じられる仕様にしました。真夏の屋外や炎天下、長時間の外出時など、より強い冷感を求めるシーンに適しています。

最大風速は約6.0m/s、風量は100段階で調整可能。使用環境や好みに応じて細かく設定できます。また、冷却ON／OFFの切り替えができるため、シーンに応じて使い分けることが可能です。

さらに、スタンド付きで卓上使用にも対応しスマホスタンド機能も備えるなど、外出先だけでなくデスク周りなどでも使用しやすい商品です。

＜主な特長＞

・極冷プレート搭載で直接冷やせる

・接触冷感、約-10℃(外気温比／ペルチェ表面)

・最大風速約6.0m/sのパワフル送風

・風量100段階調整

・冷却ON／OFF切替可能

・スタンド付きで卓上使用可能

・スマホスタンド機能付き

■商品概要

商品名 ：ミニジェットファン FOOORTE(フォルテ)

カラー ：スケルトンブラック／インディゴ

価格 ：3,480円(税込)

本体サイズ：約35×103.5×42.4mm

本体質量 ：約80g

最大風速 ：約5.4m/s

連続使用時間：最大約10時間(風量：弱)

商品名 ：極冷プレート付きハンディファン GOKUREI(ゴクレイ)

カラー ：ディープブラック／フロストホワイト

価格 ：3,980円(税込)

本体サイズ：約60×179×91mm

本体質量 ：約247g

最大風速 ：約6.0m/s

風量調整 ：100段階

連続使用時間：最大約7時間(ファンのみ・風量1)

冷却性能 ：接触冷感 約-10℃（外気温比／ペルチェ表面）

その他機能：冷却ON／OFF切替、スタンド付き、スマホスタンド機能付き

■「ビックアイデア」について

ビックアイデアは、当社が創業以来売場の最前線で培ってきた顧客理解と専門販売員の知見を基盤に、「良いより、よくぞ。」の思想のもと、“欲しい”との出会いを設計するオリジナルブランドです。購買が予定調和になりつつある時代に、物欲を科学するアプローチで、納得感と発見性を両立する商品開発を推進していきます。

ブランドページ ： https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/index.jsp

ブランドムービー： https://youtu.be/eKz4qCU6CzE

■会社概要

会社名 ： 株式会社ビックカメラ

本店所在地： 東京都豊島区高田3-23-23

創業 ： 1978年5月

代表者 ： 代表取締役社長 秋保徹

事業内容 ： カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、

家電製品、時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、

寝具、酒類等の販売

URL ： https://www.biccamera.co.jp/