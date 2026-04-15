【東大卒×シンガポールPB】暗号資産と海外進学を掛け合わせた次世代の勝ち筋セミナーを4月19日に開催

Avalon Consulting株式会社

国内外の名門大学入試や一流企業就職を支援するホワイトアカデミー（Avalon Consulting株式会社、東京都新宿区、代表：竹内健登）は、シンガポールの証券会社、Penguin Securities Pte. Ltd.の日本支社セールスマネージャーである金子雄人氏を講師に迎え、経営者・富裕層家庭を対象とした特別オンラインセミナーを2026年4月19日（日）に開催いたします。

開催背景：「日本の常識」がリスクになる時代の人生設計

不透明なグローバル経済の中で、お子様の「教育」とご家庭の「資産」を切り離して考えることは、今や大きなリスクとなっています。欧米やアジアの富裕層の間では、資産戦略と教育戦略を一体で設計し、家系を永続させることがスタンダードです。

本セミナーでは、ビットコインETFの登場により激変する「グローバル資産」の動向と、激動の時代に生き残るための「海外大学・キャリア戦略」のリアルを掛け合わせ、親子二代にわたる「出口戦略」を体系的に解説します。

■ セミナー概要

タイトル： 海外資産戦略 × 海外大学進学 特別オンラインセミナー

開催日時： 2026年4月19日（日） 11:00 ～ 13:00

開催形式： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

対象： 富裕層、資産防衛を検討中の方、お子様の教育（海外進学）に関心がある保護者様

お申し込みURL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-s4jmGmmmpowUo1VM1zyV35rOjGEo7rL0ppfyUYExULcUCA/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-s4jmGmmmpowUo1VM1zyV35rOjGEo7rL0ppfyUYExULcUCA/viewform)

■ プログラム内容

【第一部】海外大学進学とキャリア戦略（講師：竹内 健登）

「良い大学＝良い人生」ではない時代の真の戦略

世界基準で本当に評価される人材の条件

海外大学進学のメリットと直面する現実（コスト・生活・キャリア）

キャリア、資産、教育を「一体」で考える重要性

【第二部】暗号資産とグローバル資産戦略（講師：金子 雄人 氏）

ビットコインETFによる市場構造の変化と機関投資家の動き

なぜ今、価格が動くのか（需給とマクロ経済の視点）

富裕層がポートフォリオに「暗号資産」を組み込む論理的理由

伝統的資産とデジタル資産を組み合わせた次世代の資産防衛

■ 講師プロフィール

竹内 健登（たけうち けんと） ホワイトアカデミーグループ創業者／教育の出口戦略アドバイザー

東京大学工学部卒。富裕層家庭向けに進路の「出口戦略」を提供。支援生徒は全員が現役合格・志望企業内定を実現。教育戦略の専門家として、ビジネス動画メディア『PIVOT』等にも多数出演。

金子 雄人（かねこ ゆうと）氏 Penguin Securities Pte. Ltd. 日本支社セールスマネージャー

不動産・金融業界でトップの実績を収め、現在はシンガポールの証券会社にてプライベートバンカーとして勤務。伝統的資産と暗号資産を融合させた、グローバルな運用ソリューションを富裕層へ提供している。

運営：Avalon Consulting株式会社

就活塾ホワイトアカデミー、総合型選抜専門の対策塾ホワイトアカデミー高等部、海外大学進学塾U-LABOの3本を中心事業とし、高等教育機関の入口から出口まで一貫してサポート。

特にホワイトアカデミー高等部は志望校の合格を保証する総合型選抜・推薦入試対策塾であり、2022年度は志望校合格率100%を達成。創業以来の合格率は98%(※カリキュラムを消化した方が対象)。

また、U-LABOではUCLAやUCBを含むカリフォルニア大学への進学率100%を誇り、多くの富裕層家庭のサポートを行なっている。