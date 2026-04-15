【ウェビナー】4/23（木）パナソニックグループでの失敗と成功、そして「IoT×分析×カルチャー変革」戦略

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パナソニック デジタル株式会社

パナソニック デジタル株式会社は、2026年4月23日（木）『パナソニックグループでの失敗と成功、そして「IoT×分析×カルチャー変革」戦略』セミナーを開催します。




申し込む :
https://service.digital.panasonic.co.jp/event/4761821


日　時：2026年4月23日（木）15：00～15：30


会　場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）


主　催：パナソニック デジタル株式会社


参加費：無料


定　員：50名


対　象：・製造業でデータ活用を目指しているが上手く成果があがっていない方


　　　　・データを収集しているが、活用できずビジネス変革に繋がっていない方


　　　　・データの民主化・データドリブンな組織づくりに関心がある




＜内容＞


製造DXツールを導入したのに現場にフィットしない・・・原因は、ビジネスアナリシスと分析マインドの不足かも？



本セミナーでは、パナソニックグループの社内ITを手がける当社が、グループ内での失敗をベースに、製造現場主体のDX実現を目指す取り組みについてご紹介します。



※ 同業他社様のご参加はお断りさせていただいております。また、お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。



>>詳細・お申込み


https://service.digital.panasonic.co.jp/event/4761821