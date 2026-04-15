【ウェビナー】4/23（木）パナソニックグループでの失敗と成功、そして「IoT×分析×カルチャー変革」戦略

パナソニック デジタル株式会社

パナソニック デジタル株式会社は、2026年4月23日（木）『パナソニックグループでの失敗と成功、そして「IoT×分析×カルチャー変革」戦略』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.digital.panasonic.co.jp/event/4761821

日 時：2026年4月23日（木）15：00～15：30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック デジタル株式会社

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・製造業でデータ活用を目指しているが上手く成果があがっていない方

・データを収集しているが、活用できずビジネス変革に繋がっていない方

・データの民主化・データドリブンな組織づくりに関心がある

＜内容＞

製造DXツールを導入したのに現場にフィットしない・・・原因は、ビジネスアナリシスと分析マインドの不足かも？

本セミナーでは、パナソニックグループの社内ITを手がける当社が、グループ内での失敗をベースに、製造現場主体のDX実現を目指す取り組みについてご紹介します。

※ 同業他社様のご参加はお断りさせていただいております。また、お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

>>詳細・お申込み

https://service.digital.panasonic.co.jp/event/4761821