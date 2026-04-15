肌悩みによりそう、ポケモンフェイスマスクがLovisiaから新登場！

BEENOS株式会社

大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)コスメシリーズ」は、ポケモンフェイスマスクを新発売しました。

今回発売される「Lovisiaポケモンフェイスマスク」は、パッケージ、シートのデザインを刷新。パッケージだけではなく、シートマスクにもポケモンたちの姿が可愛らしくプリントされた全面デザインとなっています。ピカチュウ、プリン、ゲンガー、イーブイ、ポッチャマ、ニャオハをラインアップ。

ポケモンのデザインごとに、6つの肌悩みにアプローチした異なる成分を配合し、ゆらぎがちな季節の変わり目のお肌を、ぷるん肌へと導きます。

「Lovisiaポケモンフェイスマスク」は、全国のバラエティショップおよびLovisiaオンラインショップで発売中です。

●特設サイト：https://lovisia-shop.jp/lp/pokemon_06(https://lovisia-shop.jp/lp/pokemon_06)

※詳細については、こちらをご確認ください。

※画像はイメージです

「Lovisiaポケモンフェイスマスク」

Lovisiaでも人気の高いアイテムであるフェイスマスクに、ポケモンの新デザインが登場しました。今回発売になる「Lovisiaポケモンフェイスマスク」は、シックなカラーのパッケージと、ポケモンたちに元気をもらえそうな楽しいデザインのシートパックがキュートな、プレゼントにもぴったりなアイテムです。ピカチュウ、プリン、ゲンガー、イーブイ、ポッチャマ、ニャオハの6匹のポケモンたちをラインアップし、5種の植物成分※1を配合しています。

さらにそれぞれのポケモンのデザインごとに異なる成分を配合し、ゆらぎがちな肌の様々な悩みにアプローチします。

ピカチュウは透明感※2、プリンはハリ・ツヤ、ゲンガーは肌荒れ防止、イーブイは毛穴対策※3、

ポッチャマは贅沢保湿、ニャオハはエイジングケア※4にアプローチします。

※1【ピカチュウ、プリン、イーブイ、ポッチャマ】ツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス(整肌保湿成分)

【ゲンガー】ソメイヨシノ葉エキス、ツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、カミツレ花エキス(整肌保湿成分)

【ニャオハ】チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス(整肌保湿成分)

※2うるおいのある肌のこと

※3肌のひきしめ・保湿により、毛穴を目立たなくすること。

※4年齢を重ねた肌にうるおいを与えること

全6類のデザイン

＜商品概要＞

■商 品 名：Lovisiaポケモンフェイスマスク

■価 格：各495円（税込）

■サ イ ズ：W186 × D3 × Ｈ130mm

■販売店舗 ：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ等

■販売開始 ：2026年3月27日（金）全国のバラエティショップ等で発売中。

■発 売 元：BeeCruise株式会社

商品イメージ

＜販売実績＞

2018年7月にスタートしたLovisia ギフトコスメシリーズは、現時点で累計出荷数が520万個にのぼっています。プレゼントにもピッタリなデザインで、WEBやSNSでも話題となりました。

＜クレジット表記のご案内＞

BeeCruise株式会社

東京都品川区西五反田八丁目4番13号

【BeeCruise株式会社の概要】

(1)社 名 : BeeCruise株式会社

(2)代 表 者 : 代表取締役社長 直井 聖太

(3)本 店 所 在 地 :東京都品川区西五反田8-4-13

(4)設 立 年 月 : 2017年10月

(5)資 本 金 : 100百万円