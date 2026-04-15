世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」驚安の殿堂「ドン・キホーテ」と初提携

Too Good To Go Japan株式会社

世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Go（本社：デンマーク）の日本法人、Too Good To Go Japan 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大尾嘉 宏人、以下「Too Good To Go Japan」）は、株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）と提携し、「ドン・キホーテ」の都内2店舗において、2026年4月15日（水）より、「Too Good To Go」を導入することをお知らせします。

本提携により、当日中に販売しきれなかったお弁当や惣菜を、アプリを通じて環境に優しく、かつ“驚安”価格からさらにおトクな価格でユーザーへ提供します。

世界No.1*：フードロス削減アプリにおけるユーザー数の世界No.1調査

・調査期間：2025年10月時点

・調査対象プラットフォーム：最大65か国にまたがるB2C向けフードマーケットプレイス88社

・調査方法：各競合について、ニュースフィード、プレスリリース、公式サイトにて公開されたユーザー数情報を調査（自社調べ）

■「驚安のワクワク」×「おいしい選択。」の共鳴で、フードロス削減を当たり前の世の中に

ドン・キホーテなどを展開しているPPIHグループは、国内売上の約5割を食品が占める企業として、サプライチェーン全体での食品ロス削減を社会的責任と捉え、「てまえどり」の啓発や「3分の1ルール」の緩和など、多角的なフードロス削減策を推進しています。一方、Too Good To Goは「フードロスのない社会」をビジョンに掲げ、誰もが日常の中で無理なくフードロス削減に参加できる仕組みを世界規模で展開しています。今回の提携は、ドン‧キホーテが長年培ってきた「驚安」と「ワクワク‧ドキドキ」するお買い物体験と、Too Good To Go が掲げる「おいしい選択。」というコンセプトが共鳴したことで実現しました。本提携を通じて、まだまだおいしく食べられる食品を最後まで無駄にせず、お客様へ「驚安以上の価値」として届けることで、フードロス削減を「義務」ではなく、楽しく「おいしい選択。」へと変えていくことを目指します。

■導入店舗

東京都内の2店舗にて、2026年4月15日（水）より導入を開始します。

＜導入店舗＞

・ドン・キホーテ 中目黒本店

・プラチナ ドン・キホーテ 白金台店

■「ドン・キホーテ」サプライズバッグ詳細

当日中に販売しきれなかったお弁当、おにぎり、お惣菜などを詰め合わせたセットを、「デリカバッグ」として定価の50%オフの価格で販売します。

・商品名：デリカバッグ

・価格：500円（税込・定価の50%オフ） ※内容により価格が異なります

■Too Good To Go Japanコメント

Too Good To Go Japan 株式会社 代表取締役 大尾嘉 宏人

「多くのお客様に日常的に親しまれているドン・キホーテ様とともに、新たな取り組みを開始できることを大変嬉しく思います。国内売上の約5割を食品が占めるPPIHグループ様が今後さらに食品分野を強化されていく中で、事業成長と社会課題であるフードロス削減を両立させていくことは、ますます重要になると考えています。その取り組みにおいて、私たちToo Good To Goがパートナーとしてご一緒できることを大変光栄に思います。PPIHグループ様がこれまで情熱を持って推進されてきたさまざまな食品ロス削減の取り組みに、Too Good To Goという新しい選択肢を加えることで、“おトクでワクワクするお買い物体験”を通じてお客様がフードロス削減に参加できる取り組みを広げるとともに、社会全体でフードロス削減の輪をさらに広げていきたいと考えています。」

■ドン・キホーテについて

会社名：株式会社ドン・キホーテ

代表取締役社長： 鈴木康介

事業内容： 家電用品、日用雑貨品、食品、時計・ファッション用品及びスポーツ・レジャー用品等の販売を行うビッグコンビニエンス＆ディスカウントストア

設立： 1980年9月（前身企業）

会社HP： https://www.donki.com/

SNS：

X https://x.com/donki_donki

Instagram https://www.instagram.com/donki_jp/?hl=ja

TikTok https://www.tiktok.com/@donki_cp?lang=ja-JP

■会社概要

会社名： Too Good To Go Japan株式会社

代表取締役： 大尾嘉 宏人

事業内容： フードロス削減アプリ「Too Good To Go」の運営

設立： 2015年（デンマーク本社）、2025年（日本法人）

会社HP： https://www.toogoodtogo.com/ja

SNS：

X https://x.com/toogoodtogo_jp

Instagram https://www.instagram.com/toogoodtogo_jp/

TikTok https://www.tiktok.com/@toogoodtogo_jp

■アプリ概要・ダウンロード

アプリ名： Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）

価格： 無料

対応OS： iOS / Android

App Store： ‎Too Good To Go:おいしい選択をはじめようアプリ - App Store(https://apps.apple.com/jp/app/too-good-to-go-%25E3%2581%258A%25E3%2581%2584%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584%25E9%2581%25B8%25E6%258A%259E%25E3%2582%2592%25E3%2581%25AF%25E3%2581%2598%25E3%2582%2581%25E3%2582%2588%25E3%2581%2586/id1060683933)

Google Play：Too Good To Go:おいしい選択をはじめよう - Google Play のアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=ja)