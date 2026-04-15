【ホテルニューグランド】シックな見た目と変化する味わいが魅力！「さくらんぼパフェ」（コーヒーハウス ザ・カフェ）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年5月16日（土）～6月30日（火）までの期間、「さくらんぼパフェ」を販売します。

ホテルニューグランド 期間限定「さくらんぼパフェ」

トップには甘酸っぱさが魅力のさくらんぼと、本物そっくりに作ったさくらんぼのムースを飾りました。グラスの中にはさくらんぼシャーベット、ミルク感たっぷりのジャージー牛乳アイス、ライチゼリー、ダークチェリーのコンポート、チョコレートのスポンジなどを重ねることで、爽やかな味わいから深みのある味わいへと、食べ進めるごとに変化をお楽しみいただけます。少しずつ暑くなるこれからの季節のティータイムに、さくらんぼの可愛らしさは残しながらも、シックにまとめたパフェをぜひお召し上がりください。

販売期間 2026年5月16日（土）～6月30日（火）

価格 さくらんぼパフェ \3,100（税金・サービス料込）

販売場所 本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

お問合せ 本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ または レストランリザベーション課

045-681-1841（代）

本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

山下公園に面したカフェレストラン。ホテルニューグランド発祥の料理をはじめ、多彩な洋食メニューをお楽しみいただけます。木のぬくもりを大切にした、外光や新緑をたっぷりと感じられる明るく温かな店内で、ティータイムからお食事まで、幅広くご利用ください。

ホテルニューグランド

本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_