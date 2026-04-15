一時保育・体験型一時保育サービスのあすいく、「きらぼし銀行賞」を受賞！「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026」

株式会社あすいく

一時保育検索・予約サービス「あすいく」、および体験型一時保育サービス「ワクいく」を運営する株式会社あすいく（本社：東京都港区、代表取締役：幸脇 啓子、以下 当社）は、2026年3月8日（日）に日本経済新聞社が主催するピッチコンテスト「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026」において『きらぼし銀行賞』を受賞しました。

「NIKKEI THE PITCH GROWTH」は、日本経済新聞社が主催するスタートアップおよびアトツギベンチャーを対象としたピッチコンテストの全国大会です。書類選考とブロック大会を勝ち抜いた企業が決勝大会に進出し、4分間のピッチで自社の事業をアピールします。事業の市場性や成長性に加え、社会課題解決への貢献や事業、技術の独自性などが評価されます。

当社は、一時保育施設の検索・予約をオンラインで完結できる「あすいく」と、子どもの体験価値を重視した体験型一時保育サービス「ワクいく」を通じて、子育て世帯が抱える「預け先が見つからない」「安心して預けられる場所が限られている」といった課題の解決に加え、保護者が罪悪感なく子どもを預け、心身ともにリフレッシュできる新たな一時保育のあり方を提案しています。

本アワードにおいては、これらの取り組みにより体験型一時保育という新たな市場を切り開き、人々の生活を豊かにするサービスを創出している点が、斬新なビジネスモデルとして高く評価され、「きらぼし銀行賞」を受賞しました。

本受賞を機に、当社は一時保育サービス「あすいく」の導入拡大を進めるとともに、体験型一時保育サービス「ワクいく」の普及を図ってまいります。さらに、ポイント制やギフトカードの導入などを通じて、一時保育をより気軽に利用できる仕組みづくりと新たな利用機会の創出を進め、保護者がリフレッシュできる環境を広げてまいります。これにより、日本における保育のあり方をより良いものへと進化させるとともに、子どもたちの多様な体験機会の拡充につなげてまいります。

【参考情報URL：https://pitch.nikkei.com/library/97/】

■株式会社あすいく 代表取締役 幸脇 啓子 コメント

今回、あすいくの取り組みについて「きらぼし銀行賞」という素晴らしい賞をいただいたことを、とても嬉しく思っています。2023年に、上野駅ではじめて体験型保育を行ったときに見た、子どもたちが大好きなものに触れてワクワクし、夢中になっている顔、そしてそんな子どもたちの様子が、保護者がリフレッシュすることに対する罪悪感を一気に軽減し、「預けてよかった」という笑顔を生み出したことを、今もよく覚えています。

今回の受賞を機に、改めて、「きみに、わたしに、ワクワクを」というビジョンのとおり、子どもや保護者、「ワクいく」で協業しているパートナー企業のみなさんや保育士など、より多くの人に価値を生み出すこの取り組みを、日本全国に広げていきたいという思いを強くしています。

■「NIKKEI THE PITCH GROWTH（グロース）」について

「NIKKEI THE PITCH GROWTH」は、2019年に始まった「スタアトピッチ」の流れをくむ、日本経済新聞社主催のピッチコンテストです。スタートアップおよびアトツギベンチャーが新規事業の成長性を競う全国大会として、書類選考やブロック大会を経て選出された企業が登壇します。

URL：https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20GROWTH/

■体験型一時保育サービス「ワクいく」について

当社は、マッチングプラットフォームに加え、2023年より駅や百貨店、企業などの「仕事の現場」で実施する“ホンモノ体験”と保育を組み合わせた「体験型一時保育プログラム」として「駅いく」「探いく」「カーいく」などの「ワクいく」シリーズを展開しています。

同プログラムは、休日に保育士がお子さまをお預かりして特別な体験を提供するとともに、その間の保護者が自由な時間を過ごすことができるサービスです。

なかでも、鉄道や駅を舞台にした「駅いく」は、これまで満席・キャンセル待ちが続くほどの人気で、保護者の満足度は平均9.6点（10点満点）、リピート参加率6割超と非常に高い評価をいただいています。また、協業企業との連携も全国へ広がりを見せています。

■株式会社あすいくについて

株式会社あすいくは” 託児”をキーワードに、保護者も子どももWell-beingな社会づくりをめざして、LINEから1分で一時保育先が見つかるマッチングプラットフォーム「あすいく」を運営しています。

2023年からは、マッチングプラットフォームに加え、駅や百貨店、企業などの「仕事の現場」を舞台に、“ホンモノ体験”と保育を組み合わせた体験型一時保育プログラムを展開。保育士のサポートのもと、子どもたちが現場ならではの魅力に触れながら学べる「体験型一時保育」として、「駅いく」「探いく」「カーいく」などの「ワクいく」シリーズを実施しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社あすいく

所在地：東京都港区虎ノ門 ２-２-１ 住友不動産虎ノ門タワー２F Ｇ-ＳＴＡ ＳＱＵＡＲＥ

代表取締役：幸脇啓子

設立日：2017年12 月

事業内容：一時保育検索・予約サービス「あすいく」の開発・運営、体験型一時保育サービス「ワクいく」の提供

URL：https://asuiku.co.jp/