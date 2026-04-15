JAL、教育訓練改革基盤として、富士通提供の「Advanced Teaming Experience Service powered by UMU」を導入

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田 しゅう平）は、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：鳥取 三津子、以下 JAL）の空港現場における教育訓練改革の基盤として、当社の学習プラットフォーム「UMU」を活用したソリューションが導入されたことを発表します。

本ソリューションは、富士通株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：時田 隆仁、以下、富士通）が提供する「Advanced Teaming Experience Service powered by UMU」（※1）を通じて提供されており、JALグループの国内外約100拠点、約14,500人の従業員に向けた大規模な学習環境として活用されています。

■導入の成果とハイライト

空港業務の高度化や働き方改革に対応するため、UMUのテクノロジーが以下の成果に貢献しています。

・大規模な展開：

空港現場の約14,500人の従業員が利用する学習プラットフォームとして稼働

・自律的な学習の定着：

タブレット端末を活用し、場所や時間を選ばず予習・復習が可能な環境を実現

・現場の生産性向上：

受講記録や資格情報のデジタル管理により、教育担当者の業務負担を大幅に軽減

・スピーディーな展開：

多機能なUMUの特性を活かし、約1カ月という短期間での導入プロセスを完了

本事例の詳細は、富士通より公開されたプレスリリースにてご確認ください。

▼富士通株式会社 プレスリリース（2026年1月9日発表）

「日本航空様の空港現場におけるデジタル学習プラットフォームを共同で構築し、自律的な学習と受講管理の効率化を支援」

https://global.fujitsu/ja-jp/pr/news/2026/01/09-01

※1：「Advanced Teaming Experience Service powered by UMU」とは

学びを成果に変え、従業員の即戦力化・スキル習得・パフォーマンス向上を支援する、総合的な学習プラットフォーム。集合研修では身に付きづらい「受け身の教育」から「メンバー全員で個人の学びを支援する」生きた教育へシフトし、自発的にアウトプットすることで従業員の成長を加速させる。

https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/financial/services/finplex/advancedteaming/

以上

■UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「UMU AILIT（ユーム エーアイリット）」、セールスイネーブルメントソリューション「UMU AIロープレ」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://www.umu.co/

■ユームテクノロジージャパン株式会社 会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://www.umu.co/