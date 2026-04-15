MoonSwatchツアーが青森県に初上陸。

スウォッチグループジャパン株式会社

Swatchは、OMEGAとの革新的なコラボレーションにより誕生した「Bioceramic MoonSwatch」コレクションを、より多くの方に届けるべく、特別なロードトリップイベント「MoonSwatchツアー」を各地で展開しています。このユニークなツアーがこの度、青森県に初上陸。青森の文化を目一杯満喫できる温泉宿「青森屋 by 星野リゾート」にて、春の訪れを象徴する桜が咲き誇る特設会場を舞台に、4月18日(土)・19日(日)の2日間限定イベントを開催いたします。

「Bioceramic MoonSwatch」コレクションは、月面着陸という人類の歴史的瞬間を刻んだOMEGA Speedmaster Moonwatchの革新性と、Swatchの自由な発想が融合して誕生したクロノグラフ・コレクションです。各モデルには、太陽や月、惑星など太陽系の天体をイメージした名前が付けられており、その唯一無二のデザインとストーリーは、2022年の発売以来、世界中の人々を魅了し続けています。日本国内では限られたスウォッチストアでのみ販売され、オンラインストアでは販売されていない特別なアイテムであるため、MoonSwatchツアーを通じて、より多くのファンの皆さまにコレクションの魅力を直接体験していただける機会を提供しています。

本ツアーでは、OMEGA Speedmasterが誕生した1957年に同じく生まれた名車「FIAT 500」にMoonSwatchを載せて、各地を巡回。2022年夏にスイス・ビエンヌのSwatch本社を出発し、日本国内でもストアのないエリアや個性豊かなロケーションを訪れてきました。

『MoonSwatch』ツアー @ 青森屋 by 星野リゾート

開催場所｜青森屋 by 星野リゾート (〒033-0044 青森県三沢市字古間木山56)

開催日程｜4月18日(土)・19日(日)

開催時間｜10:00～17:00

＊当日整理券の配布はございません。お並びいただいた順にご案内いたします。

＊ご購入はお一人様1日1点限りとさせていただきます。

＊掲載写真の商品が当日販売されない場合もございますので、予めご了承ください。

＊数量限定のため、売り切れ次第終了となります。また、ご希望のカラーをお求めいただけない場合がございます。

今後も予期せぬ場所でのサプライズな登場や特別なイベントを予定しています。詳細はSwatch.jp公式SNSにて随時発信していきますので、ぜひチェックして、この体験をお見逃しなく！

MoonSwatchとは？

「Bioceramic MoonSwatch」コレクションは、月面に初めて到達した伝説の時計「OMEGA Speedmaster Moonwatch」へのオマージュとして、Swatch独自の革新的な視点で天体の魅力を持つクロノグラフのコレクションとして2022年に誕生。OMEGA Speedmaster Moonwatchのエッセンスを受け継ぎつつ、Swatchならではのユニークなエネルギーを加えた特別なコレクション。

不定期にユニークなモデルを発表し続け、世間の話題をさらいながら世界中の人々を魅了し続けています。その革新的なアプローチにより、時計の枠を超えたライフスタイルのアイコンとして進化を遂げています。

また、本コレクションに使用されているBioceramicは、Swatchが開発し特許を取得した特別な素材です。時計製造業界で最も革新的な複合素材の一つであり、3分の2が高級時計で使用されるセラミック、3分の1がヒマシ油を原料にしたバイオ由来素材の独自のブレンドで、シルクのようなマットな質感と耐久性を兼ね備え、快適な装着感を提供しています。

Swatchについて - スイス生まれのポジティブな刺激と生きる喜び

Swatch は1983 年の創立以来、腕時計業界に衝撃を与えてきました。常に時代の流れを反映した印象に残るデザインを世に送り続け、世界をリードするウォッチメーカーになると同時に、世界中で最も人気があり-そして絶えず自らに忠実な姿勢を貫くブランドとなりました。

そこには、定期的にリリースされる新作モデルでも、特別コレクションでも、サプライズを届け続けるウォッチメーカーとしてのプライドがあります。

Swatchの思考や活動が革命的であることは、早期からBMXやロングボード、サーフィンなどのアクションスポーツに関わってきていることにも証明されています。