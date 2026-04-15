Z世代に大人気の「エスターバニー」待望の常設店『Esther Bunny Lovely Store』が4月24日（金）オープン！

株式会社ビジョンエンターテインメント

株式会社ビジョンエンターテインメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金 賢卿）は、「ESTHER BUNNY（エスターバニー）」ブランド初となる常設店『Esther Bunny Lovely Store』（運営：株式会社キデイランド(代表取締役社長:津村 孝彦、本部:東京都千代田区)）を、4月24日（金）午前11時、東急プラザ表参道「オモカド」(東京都渋谷区) 4階『キデイランドオモカド店』内にオープンすることをお知らせいたします。

【『Esther Bunny Lovely Store』について】

『Esther Bunny Lovely Store』は、株式会社キデイランドの原宿地区に登場する新しい店舗『キデイランド オモカド店』内にオープンいたします。

ここでしか購入できない限定アイテムや先行販売アイテムなどをはじめ、様々な商品を取り揃え、ストア独自のデザインとしてドット柄のリボンやスタッフ風の衣装を身に着けたバニーの店内装飾やアイテムもございます。

店頭では、とても大きなサイズの「ビッグバニー」が皆様をお出迎えし、写真撮影のできるフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。原宿にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

【ストアコンセプト】

エスターバニーが大切にしている“Love myself, Love yourself” の気持ちをそっと思い出させてくれるストアです。ここでは、あなたの「好き」も「弱さ」も、そのままで大丈夫。ピンクの世界に包まれながら、自分をもっと好きになれる、そんな空間で、エスターバニーがあなたにそっとトキメキとやさしさを届けます。

【限定アイテム ラインアップ】

※おひとり様1会計につき各商品3点までご購入いただけます

- エスターバニー 3チャームキーホルダー（全2種） \1,078(税込)- エスターバニー クリアステッカー3枚セット（全6種） \935(税込)

【先行販売アイテム ラインアップ】

- エスターバニー ぬいぐるみ（全8種） 立ちver.\3,300(税込) 這いver.\3,190(税込)- シリコンスマホストラップ（全2種） \1,650(税込)- シークレットスマロイド（1パック2枚入り、全12種） \418(税込)

今後も、限定アイテムや新作アイテムが続々登場予定です。

【オープンイベント開催】

・オリジナルクリアカードプレゼント

オープン記念特典として、\3,300 (税込)以上お買い上げの方全員にもれなく、オリジナルデザインのクリアカードをプレゼントいたします。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※1会計につき、2種の中からランダムで1枚プレゼントとなります。柄は選べません。

【ストア概要】

- 店舗名 ：『Esther Bunny Lovely Store』（『キデイランド オモカド店』内）- オープン ：2026年4月24日(金)- 所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道「オモカド」4F- 営業時間 ：11:00～20:00- 年間休日：不定休（『キデイランド オモカド店』に準ずる）- 店舗単体延べ面積（総面積）：約55.41平方メートル /約16.79坪※『キデイランド オモカド店』総面積：約497.21平方メートル （約150.66坪）

【エスターバニーとは】

韓国系アメリカ人であるアーティストEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力。

また、「自分自身を愛そう」という自己肯定のメッセージを発信し続け、世代や文化を越えて多くの人々から幅広い共感を得ています。特に韓国をはじめアジア全域で支持を集めており、日本でもZ世代を中心にファン層が拡大しています。

- WEBサイト：https://estherbunny.jp/- X：https://x.com/estherbunny_jp- Instagram：https://www.instagram.com/estherbunny_jp/

【会社概要】

- 会社名：株式会社ビジョンエンターテインメント- 所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F- 代表者：代表取締役 金 賢卿- 事業内容：キャラクターライセンス事業、オンラインショップ運営、デジタルコンテンツ事業他- 企業WEBサイト：https://jp.vision-enter.com/

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【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社ビジョンエンターテインメント 担当：山岸、伊藤

E-mail：estherbunny@k-vision.com