『ピッコマくじ』4月後半ラインアップ公開「あなた！私、ストライキします」「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」が登場！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）は、ハズレなしのオンラインくじサービス『ピッコマくじ』4月後半の新作ラインアップを公開いたしました。



「あなた！私、ストライキします」を4月15日（水）より、「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」を4月22日（水）より、それぞれ発売いたします。

『ピッコマくじ(TM)︎』とは

『ピッコマくじ(TM)︎』は、ピッコマで人気の作品を対象とした、ハズレなしのオンラインくじサービスです。作品の世界観を反映した限定グッズを、手軽にお楽しみ頂けます。

4月15日（水）発売「あなた！私、ストライキします」

- サービス名：ピッコマくじ(TM)︎（https://kuji.piccoma.com/）- 販売価格：770円（税込）～※別途、送料が発生します。詳細は『ピッコマくじ(TM)︎』サービスサイトにてご確認ください。- 賞の種類：A～F賞（※1）をはじめ、6種類以上の商品をご用意しています。またそれらに加え、くじ箱の最後の1個を引いた人だけが手に入れられる「ラストくじ賞(R)」もございます。- URL：https://kuji.piccoma.com/

A賞には凛とした美しさが際立つカシアのフィギュア、B賞には作中の甘いひとときをイメージしたカシアとジェスターのチョコレートブランケットをご用意いたしました。さらに、二人の名シーンが卓上で蘇るアクリルジオラマスタンドや、愛らしいジェスターの表情を楽しめるアイテムなど、カシアたちの波乱万丈で愛おしい物語を身近に感じられる豪華ラインナップです。ぜひ貴方のお手元にお迎えください。

・作品名：あなた！私、ストライキします

・発売日：2026年 4月15日（水）より

・URL：https://kuji.piccoma.com/

※実際の商品と異なる場合があります。

【種類数】 全7賞37種＋ラストくじ賞(R)（1種）

A賞 カシアフィギュア（全1種）

B賞 カシアとジェスターのチョコレートブランケット（全1種）

C賞 アクリルジオラマスタンド（全4種）

D賞 アクリルスタンド（全5種）

E賞 ミニアクリルキーホルダー（全6種）

F賞 キュート(ハート)ジェスターの缶バッジ（全10種）

G賞 コレクションイラストカードセット（全10セット）

ラストくじ賞(R) カシアフィギュア～ラストくじver.～（全1種）

■作品紹介

(C)Yeseul&Ko eun chae / Toyou's Dream「あなた！私、ストライキします」

作者：Ko eun chae・Yeseul

出版社：Toyou's Dream

▼あらすじ

伯爵令嬢「カシア・ルベルノ」は、皇帝の命により平民出身の戦争英雄「ジェスター・グレゼ」と結婚するが、10年もの間、愛もお金もない不幸な生活を送り、領地の仕事や城の管理など苦労ばかり強いられ、しまいには不治の病で死を迎えてしまう。いや、死を迎えたと思っていた。「カシア」は死と同時に、グレゼ領に来た次の日に戻っていた。また地獄のような人生を繰り返すと絶望していた「カシア」だが、以前とは違う人生を送るべく「ストライキ」を宣言する！２度目の人生で「カシア」は自由気ままに生きることができるのか？

作品を読む :https://jp.piccoma.com/web/product/89552

4月22日（水）発売「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」

コミックナタリー主催の「タテ読みマンガアワード2025」国内作品部門1位を受賞した「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」がピッコマくじに登場！

A賞には、鮮やかな色彩で再現したキャラファイングラフ 、B賞には30cmで立体化したBIGアクリルジオラマスタンドをご用意しました 。さらに、シングが作中で真心を込めて作った、愛犬のお手製(ハート)ぬいぐるみや、物語の歩みを透明感あふれる素材に閉じ込めたメモリアルアクリルブロックなど 、作品の世界観を存分に堪能できる豪華なラインアップです。

【種類数】 全7賞29種＋ラストくじ賞(R)（1種）

A賞 キャラファイングラフ（全1種）

B賞 BIGアクリルジオラマスタンド（全1種）

C賞 シングお手製(ハート)ぬいぐるみ（全2種）

D賞 メモリアルアクリルブロック（全2種）

E賞 スリムタペストリー（全7種）

F賞 アクリルスタンド～暴君陛下の悪女たち～（全8種）

G賞 タロット風カード＆クリアファイルセット（全8セット）

ラストくじ賞(R) シングお手製(ハート)ティーチ＆サッチぬいぐるみ～ラストくじver.～（全1種）

■作品紹介

(C)SORAJIMA/Straight Edge「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」

作者：天壱・STRAIGHT EDGE・SORAJIMA

出版社：ソラジマ

▼あらすじ

ベリエ王国の第一王女・ラースは祖国と家族のため、敵国との戦いに身を投じるが、戦いの果てに捕虜になってしまう。ラースは家族からスケープゴートとして利用し尽くされ、祖国から”悪女”として蔑まれ、悲劇の人生を終えるのだった――。 しかしラースは偶然にも、過去に戻り、二回目の人生をやり直すチャンスを得る。 彼女は決意する。自分を陥れた家族や敵に、復讐を果たすことを。 そして二回目の人生では、本当の” 悪女”になることを――。 ラースは復讐の足掛かりとして、一回目の人生で敵対したシャリオルト帝国に嫁ぐ。 すべては帝国の力を利用して、祖国と家族に復讐を果たすため。 帝国でラースを待ち受けるのは、夫となる孤高の暴君ゼフォン。そして、かつて捕虜となったラースを虐げたゼフォンの愛人たちだった。 最初は妻のことを、政治の道具としか見なさないゼフォンだったが、愛人たちとの戦いの中、”悪女”ラースが見せる気高さと力が、彼の心境を次第に変えていき……？ 最強の” 悪女”と、最恐の”暴君”が織り成す、ロマンスと復讐の物語、ここに開幕。

作品を読む :https://jp.piccoma.com/web/product/134798





『ピッコマくじ』では、5月も新たな作品ラインアップの追加を予定しております。

今後も、オンラインくじを通じてファンの皆様が作品の世界をより身近に感じられる機会を提供してまいります。今後の配信作品についても、詳細が決まり次第、順次発表いたします。

※1 賞数は作品により異なります。





【関連サイト】

「ピッコマくじ」公式Xアカウント(https://x.com/piccoma_kuji_jp)

「ピッコマくじ」公式YouTube(https://www.youtube.com/@piccoma_kuji_jp)

●「ピッコマくじ(TM)︎」サービス概要

ピッコマくじ(TM)︎は株式会社カカオピッコマが運営する2025年12月3日にローンチした、いつでもどこでも気軽に楽しめるオンラインくじサービスです。新サービス「ピッコマくじ(TM)︎」を通して、ピッコマで出会った作品の世界観をより深く堪能できる体験の提供を目指してまいります。

・サービス名:ピッコマくじ(TM)︎

・プラットホーム:Web(https://kuji.piccoma.com/)

・利用料金:有料

・ピッコマくじ公式チャンネル X(旧Twitter)(https://x.com/piccoma_kuji_jp) YouTube(https://www.youtube.com/@piccoma_kuji_jp)

・運営:株式会社カカオピッコマ

※「ピッコマくじ」又は「ラストくじ賞」は、株式会社カカオピッコマの商標または登録商標です。