名古屋の炭火焼き鳥店「千鶏」が“文化体験の場”に。地域の魅力を伝える新たなインバ ウンド戦略とは。
名古屋市の焼き鳥店「炭火焼き鳥千鶏」は、外国人観光客向けに提供する体験型サービスが注目を集め
ている。焼き鳥調理体験や日本酒勉強会を通じて、日本の食文化だけでなく、地域の魅力を伝える取り
組みを強化している。
近年、地方都市でもインバウンド向けの“体験型コンテンツ”の需要が高まっており、地域の名物に新
たな価値をつける動きが広がっている。当店も「食事の場」から「文化体験の場」へと進化させること
で、昼間の時間帯でも10 名～15 名規模の団体に対応できる仕組みを整えた。
当店は「体験を通じて各国の好みを知ることで、夜の通常営業でもより良いサービスが提供できる」と
思っている。単なる“高価格メニュー”ではなく、文化価値を提供することで差別化を図る狙いだ。
「炭火焼き鳥千鶏」は
地元の誇る三河鶏を使用したジューシーな焼き鳥を提供している。その美味しさには特に自信があり、
焼き鳥と絶妙に合うこだわりの焼酎も豊富に取り揃えている。多くの常連のお客様にご好評をいただい
ている。
https://www.chidori2007.com/
●炭火焼き鳥千鶏千種本店
〒464-0075 愛知県名古屋市千種区千種区内山３丁目２２－１１ 森島ビル1F
●炭火焼き鳥千鶏池下店
〒464-0067 愛知県名古屋市千種区池下２丁目２－１１ ハイツ池下1 階
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345957/images/bodyimage1】
配信元企業：BOOBEE
ている。焼き鳥調理体験や日本酒勉強会を通じて、日本の食文化だけでなく、地域の魅力を伝える取り
組みを強化している。
近年、地方都市でもインバウンド向けの“体験型コンテンツ”の需要が高まっており、地域の名物に新
たな価値をつける動きが広がっている。当店も「食事の場」から「文化体験の場」へと進化させること
で、昼間の時間帯でも10 名～15 名規模の団体に対応できる仕組みを整えた。
当店は「体験を通じて各国の好みを知ることで、夜の通常営業でもより良いサービスが提供できる」と
思っている。単なる“高価格メニュー”ではなく、文化価値を提供することで差別化を図る狙いだ。
「炭火焼き鳥千鶏」は
地元の誇る三河鶏を使用したジューシーな焼き鳥を提供している。その美味しさには特に自信があり、
焼き鳥と絶妙に合うこだわりの焼酎も豊富に取り揃えている。多くの常連のお客様にご好評をいただい
ている。
https://www.chidori2007.com/
●炭火焼き鳥千鶏千種本店
〒464-0075 愛知県名古屋市千種区千種区内山３丁目２２－１１ 森島ビル1F
●炭火焼き鳥千鶏池下店
〒464-0067 愛知県名古屋市千種区池下２丁目２－１１ ハイツ池下1 階
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345957/images/bodyimage1】
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