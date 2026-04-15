フィード世界市場、2032年に7279.65億米ドルへ - CAGR 2.3%で安定成長
フィード（Feed）とは、家畜、家禽、水産養殖動物などの動物に与える栄養源としての飼料を意味する概念であり、現代畜産業および養殖業の基盤を構成する製品群である。単なるエサとしての役割を超え、栄養バランス、動物の生産性向上、健康維持、環境負荷低減に貢献する機能性素材として進化している。フィードは穀物類、タンパク質原料、ビタミン・ミネラル添加物、酵素、プロバイオティクスなど多様な成分を組み合わせることで、動物種や生育段階に応じた最適な栄養供給を実現する。これは、肉、乳、卵といった畜産由来食品の品質や供給量を左右する極めて戦略的な産業である。農業生産全体の効率化や持続可能性に対する社会的要求の高まりを背景に、フィード市場は単なる供給側の製品カテゴリーから、食料安全保障、環境保全、動物福祉の観点を統合する複合価値創造セクターへと変貌を遂げつつある。品種改良、発酵技術、持続可能な成分の採用、高度な加工技術による機能性向上といったイノベーションが、製品競争力の決定要因となっている。従来の伝統的な飼料供給から脱却し、消費者の健康志向や低環境負荷への対応を図る企業が増加する中で、フィード産業は畜産・養殖業バリューチェーン全体に不可欠な戦略的資産として位置付けられている。
成長の潮流を捉える世界市場の全貌
フィード産業のグローバルな発展は、人口増加と食肉・乳製品消費の拡大に支えられ、安定的かつ持続的な成長を示している。LP Information調査チームの最新レポートである「世界フィード市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/602010/feedstuff）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが2.3%で、2032年までにグローバルフィード市場規模は7279.65億米ドルに達すると予測されている。この数字はフィード産業が単一の要因に左右されるのではなく、複数の供給要素と需要サイクルが複合的に作用する成熟した産業であることを示している。市場全般では、飼料需要の中心を家禽類が占める一方で、乳用飼料や養殖用飼料にも着実な需要が見られ、地域ごとの畜種構成、消費パターン、政策環境が成長速度の差異を生んでいる。加えて、持続可能性要求の高まりや環境規制の強化が、栄養効率の高い配合飼料や環境負荷低減型原料の投入を促進し、市場競争を新たな次元へと押し上げている。添加物市場でも、高機能性成分の導入により生産性向上と健康維持の両立が進み、新たな付加価値創出が進行中である。これらの傾向は、各国の農業政策、貿易環境、技術的イノベーションとの相互作用の中で、産業の多層的成熟を加速させている。
図. フィード世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346983/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346983/images/bodyimage2】
図. 世界のフィード市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、フィードの世界的な主要製造業者には、Guangdong Haid Group、New Hope Liuhe、Muyuan Foods、Cargill Inc、Charoen Pokphand Group、Land O' Lakes、The Twins (group)、Tyson Foods Inc.、WENS Foodstuff Group、De Heusなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約11.0%の市場シェアを持っていた。
成長の潮流を捉える世界市場の全貌
フィード産業のグローバルな発展は、人口増加と食肉・乳製品消費の拡大に支えられ、安定的かつ持続的な成長を示している。LP Information調査チームの最新レポートである「世界フィード市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/602010/feedstuff）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが2.3%で、2032年までにグローバルフィード市場規模は7279.65億米ドルに達すると予測されている。この数字はフィード産業が単一の要因に左右されるのではなく、複数の供給要素と需要サイクルが複合的に作用する成熟した産業であることを示している。市場全般では、飼料需要の中心を家禽類が占める一方で、乳用飼料や養殖用飼料にも着実な需要が見られ、地域ごとの畜種構成、消費パターン、政策環境が成長速度の差異を生んでいる。加えて、持続可能性要求の高まりや環境規制の強化が、栄養効率の高い配合飼料や環境負荷低減型原料の投入を促進し、市場競争を新たな次元へと押し上げている。添加物市場でも、高機能性成分の導入により生産性向上と健康維持の両立が進み、新たな付加価値創出が進行中である。これらの傾向は、各国の農業政策、貿易環境、技術的イノベーションとの相互作用の中で、産業の多層的成熟を加速させている。
図. フィード世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346983/images/bodyimage1】
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図. 世界のフィード市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、フィードの世界的な主要製造業者には、Guangdong Haid Group、New Hope Liuhe、Muyuan Foods、Cargill Inc、Charoen Pokphand Group、Land O' Lakes、The Twins (group)、Tyson Foods Inc.、WENS Foodstuff Group、De Heusなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約11.0%の市場シェアを持っていた。