AI搭載型ダイレクトアタッチドストレージ市場、2035年までに4倍に拡大し501億8000万米ドルに到達へ
AIワークロードがストレージインフラを再定義する中、市場の勢いが加速
世界のダイレクトアタッチ型AIストレージシステム市場は、人工知能（AI）、機械学習（ML）、高性能コンピューティング（HPC）アプリケーションの急速な拡大を背景に、変革期を迎えています。2025年には121億9,000万米ドルと評価された同市場は、2035年には501億8,000万米ドルにまで急成長すると予測されており、2026年から2035年にかけては年平均成長率（CAGR）15.20%という力強い成長が見込まれています。この目覚ましい成長は、高負荷なAIワークロードをサポートできる高速・低遅延ストレージシステムへの需要の高まりを如実に示しています。
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高性能データ処理への需要の高まりが市場成長を牽引
ヘルスケア、金融、製造、自律システムといった様々な業界で、企業がAIを活用したソリューションをますます導入するにつれ、超高速かつ信頼性の高いストレージの必要性がますます高まっています。高スループットと低レイテンシーで知られるダイレクトアタッチドストレージ（DAS）システムは、リアルタイムデータ処理と高速アクセスが不可欠なAI環境において、有力なアーキテクチャとして台頭しています。
ネットワーク接続型ストレージやクラウドベースのストレージシステムとは異なり、ダイレクトアタッチドAIストレージソリューションは専用帯域幅を提供し、ボトルネックを軽減することで、AIモデルの高速トレーニングと大規模データセットの効率的な処理を可能にします。この利点は、膨大な量の構造化データと非構造化データを管理する組織にとって特に重要です。
技術革新が市場における地位を強化
ストレージ技術の継続的な革新は、市場への普及を加速させる上で極めて重要な役割を果たしています。NVMe（Non-Volatile Memory Express）、ソリッドステートドライブ（SSD）、AI最適化ストレージアーキテクチャなどの技術革新は、システムパフォーマンスとスケーラビリティを向上させています。これらの技術により、企業はデータ集約型のAIワークロードを、より高速、効率的、かつ信頼性の高い方法で処理できるようになります。
さらに、AIを活用したインテリジェントストレージ管理システムの統合は、データ割り当て、予知保全、およびシステムパフォーマンスの最適化に貢献しています。 AIとストレージインフラストラクチャの融合は、次世代コンピューティング環境に特化した新たなスマートストレージソリューションを生み出しています。
業界横断的なAIエコシステムの拡大が導入を促進
様々な分野におけるAIの普及は、市場拡大の重要な原動力となっています。医療分野では、AIを活用した診断・画像処理システムは、複雑なデータセットを処理するために高速ストレージを必要とします。金融サービス分野では、リアルタイム分析や不正検出システムは、高速なデータアクセスと処理能力に依存しています。同様に、自動車、小売、通信などの業界も、予測分析、自動化、顧客体験の向上にAIを活用しています。
直接接続型AIストレージシステムは、これらのエコシステムに不可欠な要素となりつつあり、企業はより迅速なインサイト、業務効率の向上、意思決定能力の強化を実現できます。
世界のダイレクトアタッチ型AIストレージシステム市場は、人工知能（AI）、機械学習（ML）、高性能コンピューティング（HPC）アプリケーションの急速な拡大を背景に、変革期を迎えています。2025年には121億9,000万米ドルと評価された同市場は、2035年には501億8,000万米ドルにまで急成長すると予測されており、2026年から2035年にかけては年平均成長率（CAGR）15.20%という力強い成長が見込まれています。この目覚ましい成長は、高負荷なAIワークロードをサポートできる高速・低遅延ストレージシステムへの需要の高まりを如実に示しています。
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高性能データ処理への需要の高まりが市場成長を牽引
ヘルスケア、金融、製造、自律システムといった様々な業界で、企業がAIを活用したソリューションをますます導入するにつれ、超高速かつ信頼性の高いストレージの必要性がますます高まっています。高スループットと低レイテンシーで知られるダイレクトアタッチドストレージ（DAS）システムは、リアルタイムデータ処理と高速アクセスが不可欠なAI環境において、有力なアーキテクチャとして台頭しています。
ネットワーク接続型ストレージやクラウドベースのストレージシステムとは異なり、ダイレクトアタッチドAIストレージソリューションは専用帯域幅を提供し、ボトルネックを軽減することで、AIモデルの高速トレーニングと大規模データセットの効率的な処理を可能にします。この利点は、膨大な量の構造化データと非構造化データを管理する組織にとって特に重要です。
技術革新が市場における地位を強化
ストレージ技術の継続的な革新は、市場への普及を加速させる上で極めて重要な役割を果たしています。NVMe（Non-Volatile Memory Express）、ソリッドステートドライブ（SSD）、AI最適化ストレージアーキテクチャなどの技術革新は、システムパフォーマンスとスケーラビリティを向上させています。これらの技術により、企業はデータ集約型のAIワークロードを、より高速、効率的、かつ信頼性の高い方法で処理できるようになります。
さらに、AIを活用したインテリジェントストレージ管理システムの統合は、データ割り当て、予知保全、およびシステムパフォーマンスの最適化に貢献しています。 AIとストレージインフラストラクチャの融合は、次世代コンピューティング環境に特化した新たなスマートストレージソリューションを生み出しています。
業界横断的なAIエコシステムの拡大が導入を促進
様々な分野におけるAIの普及は、市場拡大の重要な原動力となっています。医療分野では、AIを活用した診断・画像処理システムは、複雑なデータセットを処理するために高速ストレージを必要とします。金融サービス分野では、リアルタイム分析や不正検出システムは、高速なデータアクセスと処理能力に依存しています。同様に、自動車、小売、通信などの業界も、予測分析、自動化、顧客体験の向上にAIを活用しています。
直接接続型AIストレージシステムは、これらのエコシステムに不可欠な要素となりつつあり、企業はより迅速なインサイト、業務効率の向上、意思決定能力の強化を実現できます。