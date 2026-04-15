（社）日本健康生活推進協会主催 ヘルスケア実用集中講座VOL.III 「実務に使えるヘルスケア×生成AI活用術」6月開催
生成AIは日々進化を続け、世の中を大きく変えつつあります。特にこの１～２年で我々の仕事や生活を支えるテクノロジーとして急速に普及しています。
最近では社員のAI教育に全社的に取り組んでいる企業も多いようですが、健康に関わる様々な業務で生成AIスキルを使いこなしている方々はまだ一部でしょう。さらに中小企業の社員や個人事業者の皆さんはそのスキルを習得する機会も乏しく、業務で生成AIを使いこなしている方々は限られていると思われます。本講座を受講し、この生成AIを健康関連の仕事や活動で使いこなし、ライフ＆ワーク・パフォーマンスを高めるきっかけをつかんでみてはいかがでしょうか？
今回の講座は、企業、団体での社員の皆さまの参加ハードルを下げるため、３名以上のグループでお申込みいただくと特別割引価格で受講できます。
「ヘルスケア × 生成AI」であなたの日々の働き方、生き方を変えましょう！皆さまの参加を心よりお待ちしております。
■主催； 一般社団法人日本健康生活推進協会 https://kenken.or.jp/
■講座テーマ；「実務に使えるヘルスケア×生成AI活用術」
～セルフケアから健康経営まで、現場で活かせるAIスキルを身につける
■ 趣旨・目的 ； 健康関連の業務や活動に携わる担当者に役立つ最新の生成AI活用術を学び、
業務への活用、業務パフォーマンスを高めるきっかけをつくる
■ 講座概要 ； ２日間開催＜26年6月20日（土）、27日（土）＞
ZOOMによるオンライン講座＆ワークショップ
■ 講師 ； (1)株式会社アリストル代表取締役 宮崎 学 氏
(2)ヘルスビズウォッチ合同会社共同代表 里見 将史 氏
■ 講座の詳細、お申込みはこちらから ⇒https://kenken.or.jp/student-practice-course
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346885/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346885/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346885/images/bodyimage3】
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
最近では社員のAI教育に全社的に取り組んでいる企業も多いようですが、健康に関わる様々な業務で生成AIスキルを使いこなしている方々はまだ一部でしょう。さらに中小企業の社員や個人事業者の皆さんはそのスキルを習得する機会も乏しく、業務で生成AIを使いこなしている方々は限られていると思われます。本講座を受講し、この生成AIを健康関連の仕事や活動で使いこなし、ライフ＆ワーク・パフォーマンスを高めるきっかけをつかんでみてはいかがでしょうか？
今回の講座は、企業、団体での社員の皆さまの参加ハードルを下げるため、３名以上のグループでお申込みいただくと特別割引価格で受講できます。
「ヘルスケア × 生成AI」であなたの日々の働き方、生き方を変えましょう！皆さまの参加を心よりお待ちしております。
■主催； 一般社団法人日本健康生活推進協会 https://kenken.or.jp/
■講座テーマ；「実務に使えるヘルスケア×生成AI活用術」
～セルフケアから健康経営まで、現場で活かせるAIスキルを身につける
■ 趣旨・目的 ； 健康関連の業務や活動に携わる担当者に役立つ最新の生成AI活用術を学び、
業務への活用、業務パフォーマンスを高めるきっかけをつくる
■ 講座概要 ； ２日間開催＜26年6月20日（土）、27日（土）＞
ZOOMによるオンライン講座＆ワークショップ
■ 講師 ； (1)株式会社アリストル代表取締役 宮崎 学 氏
(2)ヘルスビズウォッチ合同会社共同代表 里見 将史 氏
■ 講座の詳細、お申込みはこちらから ⇒https://kenken.or.jp/student-practice-course
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346885/images/bodyimage2】
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配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
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