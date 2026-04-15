国内最大級のドローン/次世代エアモビリティ専門展示会【2026年6月3日～5日】幕張メッセで開催「第11回 Japan Drone 2026」 「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」
報道関係各位
Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO運営事務局
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国内最大級のドローン / 次世代エアモビリティ専門展示会
2026年6月3日～5日 幕張メッセで開催
「第11回 Japan Drone 2026」「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）と株式会社コングレは、2026年6月3日（水）～5日（金）の3日間、幕張メッセにて「第11回 Japan Drone 2026」および「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」を開催することをお知らせします。
今回はドローンによるインフラ革命と業界の持続的発展に向けた「人材循環」の創出に焦点を当て、ドローン業界で初となる「就職・転職フェア」を同時開催します。また実機によるデモンストレーションが3エリアに拡大したほか、今年も国際コンファレンスの全講演を無料でご聴講いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346806/images/bodyimage1】
■Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPOについて
Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPOは、新たな産業創出と国際競争力の強化に貢献する国内最大級のドローン専門展示会です。開催規模は過去最高となる出展者数300社・団体(昨年285社・団体)、来場者数24,000名(同23,049名)を予定しています。
11回目を迎えるJapan Droneのテーマは、「ドローンによるインフラ革命 ～地域創生と街づくり～」です。ドローンの社会実装を見据え、全国の自治体や国内外の企業による活用事例を中心に、インフラ整備、行政サービス、災害対策、物流のラストワンマイル、鳥獣害対策、国産ドローンの導入など、幅広い分野における実践的な取り組みを横断的に紹介します。自治体が直面するインフラの維持・管理といった課題に対する解決策を示すとともに、地域創生や街づくりにつながるヒントを提供し、産業育成の一助となることを目指します。
また、5回目となる次世代エアモビリティEXPOのテーマは、「空飛ぶクルマ(AAM)の新たな挑戦 ～イノベーションが離陸する～」です。AAMは世界各国で研究開発や実証実験が進められており、日本でも官民連携による社会実装に向けた取り組みが本格化しています。本展示会では、デベロッパーや各企業、自治体による利活用の事例をはじめ、国の政策や法整備、ロードマップなどを体系的に紹介し、AAM社会実装の最新動向を発信します。AAMを街づくりの一環として捉え、その可能性と課題を多角的に提示し、未来の都市像を描く場とします。
■開催概要
名称：第11回 Japan Drone 2026 / 第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026
会期：2026年6月3日(水)～5日(金)
時間：10:00～17:00
会場：幕張メッセ 展示ホール5・6
出展者数：300社・団体(2展合計予定)
来場者数：24,000名(2展合計予定)
入場料：3,000円(税込) *事前来場登録または招待券持参にて無料
公式サイト：https://ssl.japan-drone.com/
■１．国際展示会
◎Japan Drone 2026
出展ブースにて、大型ドローンゾーンや次世代エアモビリティ実機・模型の展示、出展者ワークショップ、デモンストレーションエリアを用意しています。
◎次世代エアモビリティ EXPO 2026
空飛ぶクルマ(AAM)の社会実装に取り組む省庁や自治体のロードマップ、国内外企業およびトップサプライヤーの取り組みなど、横断的なテーマで展示を設けます。
■２．国際コンファレンス
国内および海外の最新事情・ユースケースを紹介するとともに、関西万博後の国内の動き、サプライチェーンとシームレスな制度の研究など、基調講演、特別講演、上級セミナー、出展者セミナーの全28セッションがすべて無料でご覧いただけます。
■３．同時開催フェア
◎ドローン業界初! 就職・転職フェア
国家資格取得者3万人、民間資格取得者10万人のマッチングを活性化させるため、就職・転職フェアを初開催します。企業と意欲あるパイロットを結びつけるリクルートマッチングの場を提供し、学生や転職希望者のキャリア形成を導きます。
■４．特別企画
◎デモンストレーションエリア(屋外・災害対応・水中)
デモンストレーションエリアが3つに拡大し、ドローンが現場で果たす役割と実装イメージを実演します。各エリア1日6回実演予定。
◎ドローン×地方創生：観光支援
自治体や地域創生の支援として会場内ラウンジで動画を放映します。
◎機体構成部品・素材特別企画ゾーン
ドローンの設計者や製造者を対象に、機体を構成する重要な部品・素材等にスポットを当てた特別企画ゾーンを設けます。
■５．併催イベント
◎主催者テーマ展示
省庁、自治体、国内外の企業に加え関連メディアも含め、国の政策、ロードマップ、各事業者、航空会社、国内外のトップサプライヤーの取り組みなど横断的な展示ゾーンを設けます。
◎Japan Drone & AAM Awards
審査員と来場者の投票によって、出展者の中から分野ごとに年間ベストドローンを表彰します。
◎Drone Movie Contest 2026
ドローンで撮影された空撮映像作品コンテストにおいて優秀作品を表彰します。
■主催・共催団体
＜主催＞一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)
東京都文京区本郷5-33-10 いちご本郷ビル4F
TEL：03-5244-5285 (土日祝日除く10:00～12:00/13:00～18:00)
https://uas-japan.org/
＜共催＞株式会社コングレ
東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング
https://www.congre.com/
■お問い合わせ先
＜展示会に関するお問い合わせ先＞Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO運営事務局
株式会社コングレ内
TEL：03-3510-3733 (土日祝日除く9:30～17:30)
出展のお問い合わせE-mail：japan-drone@congre.co.jp
来場・その他お問い合わせE-mail：japandrone-info@congre.co.jp
配信元企業：Japan Drone運営事務局／次世代エアモビリティEXPO運営事務局
Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO運営事務局
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国内最大級のドローン / 次世代エアモビリティ専門展示会
2026年6月3日～5日 幕張メッセで開催
「第11回 Japan Drone 2026」「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）と株式会社コングレは、2026年6月3日（水）～5日（金）の3日間、幕張メッセにて「第11回 Japan Drone 2026」および「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」を開催することをお知らせします。
今回はドローンによるインフラ革命と業界の持続的発展に向けた「人材循環」の創出に焦点を当て、ドローン業界で初となる「就職・転職フェア」を同時開催します。また実機によるデモンストレーションが3エリアに拡大したほか、今年も国際コンファレンスの全講演を無料でご聴講いただけます。
■Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPOについて
Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPOは、新たな産業創出と国際競争力の強化に貢献する国内最大級のドローン専門展示会です。開催規模は過去最高となる出展者数300社・団体(昨年285社・団体)、来場者数24,000名(同23,049名)を予定しています。
11回目を迎えるJapan Droneのテーマは、「ドローンによるインフラ革命 ～地域創生と街づくり～」です。ドローンの社会実装を見据え、全国の自治体や国内外の企業による活用事例を中心に、インフラ整備、行政サービス、災害対策、物流のラストワンマイル、鳥獣害対策、国産ドローンの導入など、幅広い分野における実践的な取り組みを横断的に紹介します。自治体が直面するインフラの維持・管理といった課題に対する解決策を示すとともに、地域創生や街づくりにつながるヒントを提供し、産業育成の一助となることを目指します。
また、5回目となる次世代エアモビリティEXPOのテーマは、「空飛ぶクルマ(AAM)の新たな挑戦 ～イノベーションが離陸する～」です。AAMは世界各国で研究開発や実証実験が進められており、日本でも官民連携による社会実装に向けた取り組みが本格化しています。本展示会では、デベロッパーや各企業、自治体による利活用の事例をはじめ、国の政策や法整備、ロードマップなどを体系的に紹介し、AAM社会実装の最新動向を発信します。AAMを街づくりの一環として捉え、その可能性と課題を多角的に提示し、未来の都市像を描く場とします。
■開催概要
名称：第11回 Japan Drone 2026 / 第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026
会期：2026年6月3日(水)～5日(金)
時間：10:00～17:00
会場：幕張メッセ 展示ホール5・6
出展者数：300社・団体(2展合計予定)
来場者数：24,000名(2展合計予定)
入場料：3,000円(税込) *事前来場登録または招待券持参にて無料
公式サイト：https://ssl.japan-drone.com/
■１．国際展示会
◎Japan Drone 2026
出展ブースにて、大型ドローンゾーンや次世代エアモビリティ実機・模型の展示、出展者ワークショップ、デモンストレーションエリアを用意しています。
◎次世代エアモビリティ EXPO 2026
空飛ぶクルマ(AAM)の社会実装に取り組む省庁や自治体のロードマップ、国内外企業およびトップサプライヤーの取り組みなど、横断的なテーマで展示を設けます。
■２．国際コンファレンス
国内および海外の最新事情・ユースケースを紹介するとともに、関西万博後の国内の動き、サプライチェーンとシームレスな制度の研究など、基調講演、特別講演、上級セミナー、出展者セミナーの全28セッションがすべて無料でご覧いただけます。
■３．同時開催フェア
◎ドローン業界初! 就職・転職フェア
国家資格取得者3万人、民間資格取得者10万人のマッチングを活性化させるため、就職・転職フェアを初開催します。企業と意欲あるパイロットを結びつけるリクルートマッチングの場を提供し、学生や転職希望者のキャリア形成を導きます。
■４．特別企画
◎デモンストレーションエリア(屋外・災害対応・水中)
デモンストレーションエリアが3つに拡大し、ドローンが現場で果たす役割と実装イメージを実演します。各エリア1日6回実演予定。
◎ドローン×地方創生：観光支援
自治体や地域創生の支援として会場内ラウンジで動画を放映します。
◎機体構成部品・素材特別企画ゾーン
ドローンの設計者や製造者を対象に、機体を構成する重要な部品・素材等にスポットを当てた特別企画ゾーンを設けます。
■５．併催イベント
◎主催者テーマ展示
省庁、自治体、国内外の企業に加え関連メディアも含め、国の政策、ロードマップ、各事業者、航空会社、国内外のトップサプライヤーの取り組みなど横断的な展示ゾーンを設けます。
◎Japan Drone & AAM Awards
審査員と来場者の投票によって、出展者の中から分野ごとに年間ベストドローンを表彰します。
◎Drone Movie Contest 2026
ドローンで撮影された空撮映像作品コンテストにおいて優秀作品を表彰します。
■主催・共催団体
＜主催＞一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)
東京都文京区本郷5-33-10 いちご本郷ビル4F
TEL：03-5244-5285 (土日祝日除く10:00～12:00/13:00～18:00)
https://uas-japan.org/
＜共催＞株式会社コングレ
東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング
https://www.congre.com/
■お問い合わせ先
＜展示会に関するお問い合わせ先＞Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO運営事務局
株式会社コングレ内
TEL：03-3510-3733 (土日祝日除く9:30～17:30)
出展のお問い合わせE-mail：japan-drone@congre.co.jp
来場・その他お問い合わせE-mail：japandrone-info@congre.co.jp
配信元企業：Japan Drone運営事務局／次世代エアモビリティEXPO運営事務局
プレスリリース詳細へ