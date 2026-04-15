キヤノンITSメディカル株式会社、基幹業務システムに「ZAC Enterprise」を採用
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株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、キヤノンITSメディカル株式会社（東京都品川区 代表取締役社長 黒井慶信、以下キヤノンITSメディカル）がオロのクラウドERP「ZAC Enterprise」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
キヤノンITSメディカルは、電子カルテやレセプトコンピュータ、健診支援システムなどの提供を通じ、医療現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進。高度なITスキルで、業務効率化や医療の質向上をトータルに支援しています。
同社では、基幹システムの一元化のためにシステム導入を検討していました。ZAC Enterpriseの選定にあたっては、システムの一元化が期待できるとともにカスタマイズによる機能拡張が可能な点が評価されました。
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【ZAC Enterpriseについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、キヤノンITSメディカル株式会社（東京都品川区 代表取締役社長 黒井慶信、以下キヤノンITSメディカル）がオロのクラウドERP「ZAC Enterprise」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
キヤノンITSメディカルは、電子カルテやレセプトコンピュータ、健診支援システムなどの提供を通じ、医療現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進。高度なITスキルで、業務効率化や医療の質向上をトータルに支援しています。
同社では、基幹システムの一元化のためにシステム導入を検討していました。ZAC Enterpriseの選定にあたっては、システムの一元化が期待できるとともにカスタマイズによる機能拡張が可能な点が評価されました。
【ZAC Enterpriseについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
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TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
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