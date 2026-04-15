太陽電池市場：技術別、設置形態別、用途別、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
太陽電池市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均13.54%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、太陽電池市場調査レポートを発行・販売します。
「太陽電池レポート」では太陽電池の戦略および導入に関する経営判断を支援するための、技術進歩、サプライチェーンの実情、および政策動向の簡潔な要約を言及するほか、太陽電池エコシステムにおいて、どのプレーヤーが長期的な価値を獲得するかを決定づける、競合構造、垂直統合戦略、および技術開発パートナーシップの検証を分析します。
世界の太陽電池市場規模は、2025年に1,458億2,000万米ドルと評価され、2026年の1,653億8,000万米ドルから2032年には3,548億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985672-solar-cell-market-by-technology-installation.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 太陽電池市場：技術別
第9章 太陽電池市場：設置別
第10章 太陽電池市場：用途別
第11章 太陽電池市場：エンドユーザー別
第12章 太陽電池市場：地域別
第13章 太陽電池市場：グループ別
第14章 太陽電池市場：国別
第15章 米国太陽電池市場
第16章 中国太陽電池市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・太陽電池の戦略および導入に関する経営判断を支援するための要約は何ですか？
技術の進展、政策の転換、サプライチェーンの進化に焦点を当て、業界リーダーからの定性的な知見や技術評価を統合し、企業の戦略担当者に実践的な見解を提供します。
・2025年に施行された関税措置の影響は何ですか？
関税政策の変更により、貿易の流れ、調達戦略、競合の力学が変化し、特定の輸入部品のコストが増加しました。
・技術バリエーションと商業的価値の関係は何ですか？
技術的特性と最終用途の要件を結びつけ、どこに価値が生まれるかを特定します。結晶シリコンと薄膜技術の市場分析を行っています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、太陽電池市場調査レポートを発行・販売します。
「太陽電池レポート」では太陽電池の戦略および導入に関する経営判断を支援するための、技術進歩、サプライチェーンの実情、および政策動向の簡潔な要約を言及するほか、太陽電池エコシステムにおいて、どのプレーヤーが長期的な価値を獲得するかを決定づける、競合構造、垂直統合戦略、および技術開発パートナーシップの検証を分析します。
世界の太陽電池市場規模は、2025年に1,458億2,000万米ドルと評価され、2026年の1,653億8,000万米ドルから2032年には3,548億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985672-solar-cell-market-by-technology-installation.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 太陽電池市場：技術別
第9章 太陽電池市場：設置別
第10章 太陽電池市場：用途別
第11章 太陽電池市場：エンドユーザー別
第12章 太陽電池市場：地域別
第13章 太陽電池市場：グループ別
第14章 太陽電池市場：国別
第15章 米国太陽電池市場
第16章 中国太陽電池市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・太陽電池の戦略および導入に関する経営判断を支援するための要約は何ですか？
技術の進展、政策の転換、サプライチェーンの進化に焦点を当て、業界リーダーからの定性的な知見や技術評価を統合し、企業の戦略担当者に実践的な見解を提供します。
・2025年に施行された関税措置の影響は何ですか？
関税政策の変更により、貿易の流れ、調達戦略、競合の力学が変化し、特定の輸入部品のコストが増加しました。
・技術バリエーションと商業的価値の関係は何ですか？
技術的特性と最終用途の要件を結びつけ、どこに価値が生まれるかを特定します。結晶シリコンと薄膜技術の市場分析を行っています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ