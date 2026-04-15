ダイエット薬市場：製品タイプ、成分、性別、剤形、作用機序、流通チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
ダイエット薬市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.73%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ダイエット薬市場調査レポートを発行・販売します。
「ダイエット薬レポート」では規制状況、消費者の期待、臨床的エビデンスの必要性、およびサプライチェーンの現実を統合した、現代のダイエットピル市場に関する簡潔な概要を言及するほか、リーダーがエビデンス体制を強化し、調達先を多様化し、オムニチャネル機能を強化し、消費者中心の製品開発を加速させるための実践的な戦略指針を分析します。
世界のダイエット薬市場規模は、2025年に35億8,000万米ドルと評価され、2026年の38億8,000万米ドルから2032年には64億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985664-diet-pills-market-by-product-type-composition.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ダイエット薬市場：製品タイプ別
第9章 ダイエット薬市場：成分別
第10章 ダイエット薬市場：性別
第11章 ダイエット薬市場：形態別
第12章 ダイエット薬市場作用機序別
第13章 ダイエット薬市場：流通チャネル別
第14章 ダイエット薬市場：地域別
第15章 ダイエット薬市場：グループ別
第16章 ダイエット薬市場：国別
第17章 米国ダイエット薬市場
第18章 中国ダイエット薬市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ダイエットピル市場における規制状況はどのようなものですか？
規制状況は、消費者行動の変化やサプライチェーンの現実と統合され、製品開発や商品化の意思決定に影響を与えています。
・ダイエットピル市場における消費者の期待はどのように進化していますか？
消費者の期待は、安全性、有効性、利便性に対する要求が進化しています。
・ダイエットピル市場におけるエビデンスの重要性はどのように高まっていますか？
臨床調査の進歩と実世界データの蓄積により、安全性と有効性を実証することの重要性が高まっています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「ダイエット薬レポート」では規制状況、消費者の期待、臨床的エビデンスの必要性、およびサプライチェーンの現実を統合した、現代のダイエットピル市場に関する簡潔な概要を言及するほか、リーダーがエビデンス体制を強化し、調達先を多様化し、オムニチャネル機能を強化し、消費者中心の製品開発を加速させるための実践的な戦略指針を分析します。
世界のダイエット薬市場規模は、2025年に35億8,000万米ドルと評価され、2026年の38億8,000万米ドルから2032年には64億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ダイエット薬市場：製品タイプ別
第9章 ダイエット薬市場：成分別
第10章 ダイエット薬市場：性別
第11章 ダイエット薬市場：形態別
第12章 ダイエット薬市場作用機序別
第13章 ダイエット薬市場：流通チャネル別
第14章 ダイエット薬市場：地域別
第15章 ダイエット薬市場：グループ別
第16章 ダイエット薬市場：国別
第17章 米国ダイエット薬市場
第18章 中国ダイエット薬市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ダイエットピル市場における規制状況はどのようなものですか？
規制状況は、消費者行動の変化やサプライチェーンの現実と統合され、製品開発や商品化の意思決定に影響を与えています。
・ダイエットピル市場における消費者の期待はどのように進化していますか？
消費者の期待は、安全性、有効性、利便性に対する要求が進化しています。
・ダイエットピル市場におけるエビデンスの重要性はどのように高まっていますか？
臨床調査の進歩と実世界データの蓄積により、安全性と有効性を実証することの重要性が高まっています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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