インテリジェントコックピットモニタリングシステム分野の需要拡大と参入チャンス：次の成長市場はここだ
インテリジェントコックピットモニタリングシステム世界総市場規模
インテリジェントコックピットモニタリングシステムとは、車両のコックピット内における運転者の状態や周囲の状況を多面的に監視し、快適性と安全性の向上を支援する高度な車載システムです。カメラ、赤外線センサー、各種検知モジュールなどを活用し、視線、顔の向き、まばたき、姿勢、居眠り、注意散漫の兆候をリアルタイムで把握します。さらに、異常が検出された場合には警告表示や音声通知を行い、事故リスクの低減に寄与します。近年では、インテリジェントコックピットモニタリングシステムはADASや車内UXとの連携も進み、より安全でスマートな運転環境を実現する重要技術として注目されています。
図. インテリジェントコックピットモニタリングシステムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347003/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347003/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルインテリジェントコックピットモニタリングシステム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の2362百万米ドルから2032年には3685百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルインテリジェントコックピットモニタリングシステム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、安全運転ニーズの高まり
インテリジェントコックピットモニタリングシステムの市場を押し上げる最大の要因は、運転中の安全性向上に対する需要の拡大です。居眠り、脇見、操作遅れなどのリスクを早期に検知できるため、交通事故の予防に直結します。特に長距離運転や高齢運転者向けの安全対策として、インテリジェントコックピットモニタリングシステムの導入意欲が高まっています。
2、車内体験の高度化と快適性への期待
自動車は単なる移動手段から、快適性やパーソナライズ性を備えた空間へと変化しています。その中で、インテリジェントコックピットモニタリングシステムは、運転者の状態に応じた表示調整、警告最適化、空調連携などを実現し、車内体験の質を高めます。利便性と快適性を両立できる点が、採用拡大の重要な要因です。
3、規制強化と安全基準の厳格化
各国で交通安全規制や車載安全基準が強化されていることも、市場を支える要素です。運転者監視や注意力検知に関する要件が高まることで、自動車メーカーはインテリジェントコックピットモニタリングシステムの搭載を積極化しています。法規制への対応は、今後の商用車・乗用車双方における導入拡大を促進します。
今後の発展チャンス
1、規制対応需要の拡大
インテリジェントコックピットモニタリングシステムの最大の成長機会は、各国で進む安全規制への対応需要です。EUでは新しいVehicle General Safety Regulationにより、全新車に対して運転者の眠気・注意散漫への警報などが求められており、こうした要件は今後も車載監視機能の標準搭載を後押しすると考えられます。したがって、インテリジェントコックピットモニタリングシステムは、法規制適合と安全評価の両面で需要が拡大しやすい領域です。
2、ソフトウェア定義車両との親和性
ソフトウェア定義車両（SDV）の広がりは、インテリジェントコックピットモニタリングシステムにとって大きな追い風です。Aptivは、SDV基盤がアプリの移植性やOTA更新を容易にし、BoschはAI搭載コックピットや中央車載コンピュータが、運転支援とインフォテインメントを一体化しながら安全性と利便性を高めるとしています。これにより、インテリジェントコックピットモニタリングシステムは、機能追加や最適化を継続しやすいソフトウェア中心の収益機会へ発展しやすくなります。
インテリジェントコックピットモニタリングシステムとは、車両のコックピット内における運転者の状態や周囲の状況を多面的に監視し、快適性と安全性の向上を支援する高度な車載システムです。カメラ、赤外線センサー、各種検知モジュールなどを活用し、視線、顔の向き、まばたき、姿勢、居眠り、注意散漫の兆候をリアルタイムで把握します。さらに、異常が検出された場合には警告表示や音声通知を行い、事故リスクの低減に寄与します。近年では、インテリジェントコックピットモニタリングシステムはADASや車内UXとの連携も進み、より安全でスマートな運転環境を実現する重要技術として注目されています。
図. インテリジェントコックピットモニタリングシステムの製品画像
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルインテリジェントコックピットモニタリングシステム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の2362百万米ドルから2032年には3685百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルインテリジェントコックピットモニタリングシステム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、安全運転ニーズの高まり
インテリジェントコックピットモニタリングシステムの市場を押し上げる最大の要因は、運転中の安全性向上に対する需要の拡大です。居眠り、脇見、操作遅れなどのリスクを早期に検知できるため、交通事故の予防に直結します。特に長距離運転や高齢運転者向けの安全対策として、インテリジェントコックピットモニタリングシステムの導入意欲が高まっています。
2、車内体験の高度化と快適性への期待
自動車は単なる移動手段から、快適性やパーソナライズ性を備えた空間へと変化しています。その中で、インテリジェントコックピットモニタリングシステムは、運転者の状態に応じた表示調整、警告最適化、空調連携などを実現し、車内体験の質を高めます。利便性と快適性を両立できる点が、採用拡大の重要な要因です。
3、規制強化と安全基準の厳格化
各国で交通安全規制や車載安全基準が強化されていることも、市場を支える要素です。運転者監視や注意力検知に関する要件が高まることで、自動車メーカーはインテリジェントコックピットモニタリングシステムの搭載を積極化しています。法規制への対応は、今後の商用車・乗用車双方における導入拡大を促進します。
今後の発展チャンス
1、規制対応需要の拡大
インテリジェントコックピットモニタリングシステムの最大の成長機会は、各国で進む安全規制への対応需要です。EUでは新しいVehicle General Safety Regulationにより、全新車に対して運転者の眠気・注意散漫への警報などが求められており、こうした要件は今後も車載監視機能の標準搭載を後押しすると考えられます。したがって、インテリジェントコックピットモニタリングシステムは、法規制適合と安全評価の両面で需要が拡大しやすい領域です。
2、ソフトウェア定義車両との親和性
ソフトウェア定義車両（SDV）の広がりは、インテリジェントコックピットモニタリングシステムにとって大きな追い風です。Aptivは、SDV基盤がアプリの移植性やOTA更新を容易にし、BoschはAI搭載コックピットや中央車載コンピュータが、運転支援とインフォテインメントを一体化しながら安全性と利便性を高めるとしています。これにより、インテリジェントコックピットモニタリングシステムは、機能追加や最適化を継続しやすいソフトウェア中心の収益機会へ発展しやすくなります。