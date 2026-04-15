札幌の手作り結婚指輪・婚約指輪「工房Smith札幌本店」が、春のブライダルフェアを4月30日まで延長！3本セット成約で貴金属＆ダイヤが15％OFFに。

株式会社 一宝

手作り結婚指輪・婚約指輪の専門店「工房Smith札幌本店」は、現在開催中の「春のブライダルフェア」が大変ご好評をいただいていることを受け、開催期間を2026年4月30日（木）まで延長することを決定いたしました。

■好評につき期間延長！「春のブライダルフェア」詳細

新しい門出を迎える多くのカップル様にご来店いただき、当初4月15日までを予定していたフェアを月末まで延長いたします。結婚指輪2本に婚約指輪を加えた「3本セット」での制作が、引き続き非常にお得な価格となります。

開催期間： 2026年4月1日（水）～4月30日（木）

特典内容： 3本セット（結婚指輪ペア＋婚約指輪）のご成約で、貴金属代金および婚約指輪のダイヤモンド代金が15％OFF

対象： 期間中のご来店、およびご来店から2週間以内のご成約いただいたお客様

◼︎工房Smith札幌本店が選ばれるワケ

おかげさまで、工房Smith札幌本店は北海道内の手作り結婚指輪専門店において「Googleマップ口コミ獲得数第1位」※を獲得いたしました。多くのお客様にご支持いただいている理由は、単なる「作業」に留まらない、徹底した品質管理とおもてなしの姿勢にあります。

※2026年3月12日時点、Googleマップ上の『手作り結婚指輪』店舗を対象とした当社集計結果

1. 既製品と変わらぬ「高品質な貴金属」へのこだわり

手作りであっても、品質に妥協はありません。ハイジュエリーブランドでも使用されるハードプラチナ950やK18ゴールドなど、耐久性と美しさを兼ね備えた一流の素材を使用。プロの職人が仕上げをサポートするため、一生涯安心して身に着けられるクオリティを実現しています。

2. プロジェクションマッピングによる「記憶に残る制作体験」

制作体験そのものを特別なギフトと考えています。工房内には最新のプロジェクションマッピングを導入。お二人の手元を彩る光の演出が、指輪が出来上がっていく高揚感をさらに引き立て、忘れられない時間を提供します。

3. 札幌の銘店とコラボした「一流素材のおもてなし」

指輪作りのひとときをより豊かにするため、地元の名店と連携したおもてなしをご用意しています。

カフェラテプリント： お二人の思い出の写真をラテにプリント。

本格コーヒー： デロンギのマシンで淹れる「花論珈琲茶房(https://www.karon-cafe.com/)」のこだわりの一杯。

限定ショコラ： 「ショコラティエマサール(https://masale.jp/)」との限定コラボショコラのプレゼント。

■ご予約

店舗名： 工房Smith札幌本店

所在地： 北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

ご予約：https://sapporo-smith-honten.stores.jp/reserve/smithsapporo/4916020/book/course_type

※ご予約時は備考欄に【ブライダルフェア参加】とご入力ください

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.co(https://sapporo-housekikaitori.com)