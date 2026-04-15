札幌の手作り結婚指輪・婚約指輪「工房Smith札幌本店」が、春のブライダルフェアを4月30日まで延長！3本セット成約で貴金属＆ダイヤが15％OFFに。
手作り結婚指輪・婚約指輪の専門店「工房Smith札幌本店」は、現在開催中の「春のブライダルフェア」が大変ご好評をいただいていることを受け、開催期間を2026年4月30日（木）まで延長することを決定いたしました。
■好評につき期間延長！「春のブライダルフェア」詳細
新しい門出を迎える多くのカップル様にご来店いただき、当初4月15日までを予定していたフェアを月末まで延長いたします。結婚指輪2本に婚約指輪を加えた「3本セット」での制作が、引き続き非常にお得な価格となります。
開催期間： 2026年4月1日（水）～4月30日（木）
特典内容： 3本セット（結婚指輪ペア＋婚約指輪）のご成約で、貴金属代金および婚約指輪のダイヤモンド代金が15％OFF
対象： 期間中のご来店、およびご来店から2週間以内のご成約いただいたお客様
◼︎工房Smith札幌本店が選ばれるワケ
おかげさまで、工房Smith札幌本店は北海道内の手作り結婚指輪専門店において「Googleマップ口コミ獲得数第1位」※を獲得いたしました。多くのお客様にご支持いただいている理由は、単なる「作業」に留まらない、徹底した品質管理とおもてなしの姿勢にあります。
※2026年3月12日時点、Googleマップ上の『手作り結婚指輪』店舗を対象とした当社集計結果
1. 既製品と変わらぬ「高品質な貴金属」へのこだわり
手作りであっても、品質に妥協はありません。ハイジュエリーブランドでも使用されるハードプラチナ950やK18ゴールドなど、耐久性と美しさを兼ね備えた一流の素材を使用。プロの職人が仕上げをサポートするため、一生涯安心して身に着けられるクオリティを実現しています。
2. プロジェクションマッピングによる「記憶に残る制作体験」
制作体験そのものを特別なギフトと考えています。工房内には最新のプロジェクションマッピングを導入。お二人の手元を彩る光の演出が、指輪が出来上がっていく高揚感をさらに引き立て、忘れられない時間を提供します。
3. 札幌の銘店とコラボした「一流素材のおもてなし」
指輪作りのひとときをより豊かにするため、地元の名店と連携したおもてなしをご用意しています。
カフェラテプリント： お二人の思い出の写真をラテにプリント。
本格コーヒー： デロンギのマシンで淹れる「花論珈琲茶房(https://www.karon-cafe.com/)」のこだわりの一杯。
限定ショコラ： 「ショコラティエマサール(https://masale.jp/)」との限定コラボショコラのプレゼント。
■ご予約
店舗名： 工房Smith札幌本店
所在地： 北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F
ご予約：https://sapporo-smith-honten.stores.jp/reserve/smithsapporo/4916020/book/course_type
※ご予約時は備考欄に【ブライダルフェア参加】とご入力ください
工房Smith札幌について
工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。
手作りベビーリングも制作可能
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]
赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。
ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。
＜札幌本店＞
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]
手作り結婚指輪・婚約指輪専門店
住所：
〒060-0062
北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F
営業時間：
10:00～19:00
（レイトコース 19:00～22:00）
ご予約：
完全ご予約制
https://sapporo-smith.jp/reserve/
アクセス：
地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分
結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり
URL
https://sapporo-smith.jp/
YouTube
https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw
TikTok
https://www.tiktok.com/@smith_sapporo
https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/
GoogleMap
https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8
＜京王プラザホテル札幌＞
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]
手作りペアリング専門店
住所：
〒060-0005
北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F
営業時間：
9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）
ご予約：
完全ご予約制
https://sapporo-smith.jp/reserve/
アクセス：
JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分
京王プラザホテル札幌専用駐車場有
TiKTok
https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla
https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla
GoogleMap
https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA
■会社概要
会社名：
株式会社 一宝
所在地：
〒060-0062
北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ
創設：
2009年4月1日
コーポレートサイト
https://ippoo-japan.com/
ジュエリー修理加工・リフォーム専門店
「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」
https://www.sapporo-housekisyuuri.com/
「札幌宝石買取.com」
https://sapporo-housekikaitori.co(https://sapporo-housekikaitori.com)