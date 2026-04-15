二日酔い対策サプリが、ドリンクに溶け込む。顆粒スティック「天空隊長」が提唱する新習慣「天空飲み」、全国展開を開始

株式会社GeNEEメディカルケア

これまで、二日酔い対策サプリには3種類あった。

飲む前に飲むもの。飲んだ後に飲むもの。寝る前に飲むもの。 全部、飲み会の「外」にある。

天空隊長は、4つ目を発明した。

「天空飲み」とは

炭酸水に溶かせば、今夜の1杯に。

サワーに足しても、水なしでそのまま飲んでも美味しい。



\ 使い方は3通り /

１. 炭酸水に溶かして「天空チェイサー」

炭酸水に2,3包を加えれば、ラムネ風味のシュワシュワドリンクのできあがりです。

飲み会の前後に1杯、ケアをスタートさせる習慣として使えます。

２. お酒に足して「天空サワー」

サワー・酎ハイ・ハイボールなど、すでに飲んでいるグラスにそのまま加えるだけです。飲み方を変えなくていい。お酒の席でのルーティンに、自然に溶け込みます。

３. 水なしでそのまま「天空ダイレクト」

顆粒なのでそのまま口に入れてもOKです。移動中・乾杯直前・就寝前、どこでも飲めるのが顆粒の強みです。

六本木の夜が、教えてくれたこと

本社を置く六本木は接待の街です。商談が夜に持ち込まれ、関係が酒席で育まれます。うまく付き合うことも、ここでは仕事のうちです。

その夜が翌朝に残ります。肌に、体に、パフォーマンスに。それでも手は抜けません。 そのリアルに向き合うために、天空隊長は生まれました。

こんな方に

・接待・会食が頻繁にある営業職の方

・お酒は好きだが翌日の肌荒れが気になる方

・むくみが気になる方

・毎晩飲む夜の仕事の方（ホステス・バーテンダー・ソムリエなど）

「天空隊長」について

5包 \1,900 / 10包 \3,400 / 20包 \6,800（公式サイト）

本製品はウコンを使わず、オルニチンをはじめとするアミノ酸9種と酢酸菌エキス末による独自処方で、別のアプローチから翌朝のコンディションをサポートします。

NMN × オルニチン × 酢酸菌。3つの出会いが、新しい翌朝をつくります。

NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）は、体内でNAD+に変換される成分です。NAD+は細胞のエネルギー代謝に関わる補酵素で、年齢とともに体内量が減少することが研究で報告されており、近年の

美容・エイジングケア※分野で最も注目される成分のひとつです。これまでは高価格帯の美容サプリにしか配合されてきませんでした。

そのNMNに、アミノ基転換反応に関わるアミノ酸・オルニチンをはじめとする9種のアミノ酸と、お酢の発酵過程で生まれる酢酸菌エキス末を組み合わせた処方は、二日酔い対策サプリの分野で業界に先駆けた取り組みです。「夜のケア」と「美容ケア」を1包にまとめることで、翌朝のコンディションと毎日のエイジングケア※習慣を両立します。

※年齢に応じたケア

国内GMP認定工場で製造。味まで、妥協しませんでした。

品質管理基準GMPを取得した国内工場で、1包ずつ丁寧に製造しています。人工着色料・人工甘味料・保存料不使用です。

仕上げはラムネ風味。飲み物の味を邪魔しない設計なので、そのままでも飲み物に混ぜても相性◎。

サプリ特有の苦みや粉っぽさもありません。スーツの内ポケットに収まる3gスティックです。

商品概要

商品名：天空隊長（てんくうたいちょー）

形状：顆粒スティック 3g / 1包

風味：ラムネ風味（水なしでそのまま飲めるタイプ）

主な配合成分：NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）、オルニチン配合アミノ酸9種、酢酸菌エキス末

処方の特長：人工着色料・人工甘味料・保存料不使用

製造：国内GMP認定工場（MADE IN JAPAN）

内容量：5包 / 10包 / 20包

価格（税込）：5包 \1,900 / 10包 \3,400 / 20包 \6,800

販売チャネル

公式オンラインショップ：https://www.tenku-taicho.shop/

Amazon：https://amzn.asia/d/0fs6b4BP

公式SNS

・X（旧Twitter）：https://x.com/tenkutaicho

・Instagram：https://www.instagram.com/tenku_taicho/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@tenku_taicho

今後の展開

オフライン： 都内バー・会員制ラウンジ・飲食店への導入を進めてまいります。「天空飲み」の体験を飲食の場で提供することで、商品認知とリピーター獲得の両立を目指します。

法人： 接待機会の多い企業への福利厚生品・贈答品としての展開を並行して推進します。営業部門・夜勤がある職場・ホテルなど、飲み文化に接する法人との取引を拡大してまいります。

SNS： #天空飲み を起点に、飲み方のシェアと口コミ拡散を促進します。インフルエンサーや夜職の方を通じたUGC獲得にも注力します。

■ 会社概要

社名：株式会社GeNEEメディカルケア

代表者：代表取締役 尾崎りわ

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 森ビルアークヒルズサウスタワー

事業内容：機能性サプリメントの企画・製造・販売 / D2C・卸・法人販売

営業時間：平日 9:00～18:00（土日祝 休）

公式ショップ：https://www.tenku-taicho.shop/

会社サイト：https://geneemedicalcare.netlify.app/