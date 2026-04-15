【KOHANA.BABY】ブランド初の新宿進出！ルミネ新宿 ルミネ1にて2026SSポップアップストアを4月20日(月)より7日間限定開催

株式会社Kaycay

ベビー＆キッズ服を展開するブランド「KOHANA.BABY（コハナベビー）」は、2026年4月20日（月）～ 4月26日（日）の7日間、ルミネ新宿 ルミネ1 2F Gallery1にて「KOHANA.BABY POP UP STORE in LUMINE SHINJUKU」を開催いたします。

新宿エリアでの開催はブランド初。2026年春夏コレクション「SUMMER」の先行発売に加え、数量限定のオリジナルノベルティ2種をご用意。

2026年4月20日（月）～ 4月26日（日）の7日間、ルミネ新宿 ルミネ1 2F Gallery1

ポップアップ特設サイト:https://kohana.shop/pages/pop-up-01

ブランド初の新宿進出

■ 2026SSコレクション「SUMMER」先行発売

今回のポップアップストアでは、2026年春夏の最新コレクション「SUMMER」をオンラインストアに先駆けていち早くお届けいたします。

新生児～キッズ（50～140サイズ）まで対応しておりますので、ごきょうだいでのお揃いコーデもお楽しみいただけます。

■ 限定ノベルティ2種をご用意

2026SSコレクション最新作トレンドデザインアイテム多数ラインナップ◎

ご来場のお客様に向けて、2つの特別なノベルティをご用意いたしました。いずれも数に限りがございますので、お早めのご来場をおすすめいたします。

１. おねんねコハナベアーショッパー

おねんねコハナベアーショッパー

ブランドの人気キャラクター「コハナベア」がおねんねしている姿をデザインしたオリジナルショッパーです。

配布条件：5,000円（税込）以上お買い上げのお客様全員にプレゼント ※配布枚数がなくなり次第終了となります。

２. POPUP限定 わんわんイラストトートバッグ（Green）

POPUP限定 わんわんイラストトートバッグ（Green）

今回のポップアップストアでしか手に入らない、数量限定のオリジナルトートバッグです。普段使いにもぴったりのサイズ感で、お子様とのおでかけのお供にもお使いいただけます。

配布条件：数量限定（なくなり次第終了）

■ 開催概要

イベント名：KOHANA.BABY POP UP STORE in LUMINE SHINJUKU

開催期間：2026年4月20日（月）～ 2026年4月26日（日）

営業時間：11:00～21:00（館営業時間に準ずる）

会場：ルミネ新宿 ルミネ1 2F Gallery1

住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-1-5

入場料：無料

アクセス：

・JR・小田急線・京王線 新宿駅南口より徒歩1分

・京王線 ルミネ口より直通

・京王新線・都営新宿線・都営大江戸線 新宿駅京王新線口より徒歩1分

■ KOHANA.BABY（コハナベビー）について

KOHANA.BABYは、出産にまつわる不安や悩みを少しでも軽くしたいという想いから誕生したベビー＆キッズ服ブランドです。「可愛い」を通じて親子の毎日がもっと幸せになる--お気に入りの服を着せる瞬間や、思わず写真を撮りたくなる心ときめく一着を通じて、何気ない日常を特別にする"かけがえのない瞬間"をお届けしています。大阪の実店舗と公式オンラインストアを拠点に、全国各地でポップアップストアを開催しています。

「あなたの"可愛い"が絶対見つかる。着せるたびに、幸せになる子供服。」

公式オンラインストア：https://kohana.shop/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kohana.baby/

運営会社:株式会社Kaycay