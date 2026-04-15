【サルサストリート2026 スミダ デ スダーダ】　4/25(土)・26(日)、2026年のGWは「隅田公園」でスタート　墨田区にラテン文化集結の国際交流フェスティバル　入場無料

株式会社ウエストサバンナストリート

カリブ・ラテンアメリカストリート実行委員会(東京都目黒区 代表 森淳一郎）は、4月25日(土)及び26日(日)に隅田公園そよ風ひろば(東京都墨田区)にて開催する【サルサストリート2026 スミダ デ スダーダ】の詳細を発表いたします。

会場MAP 飲食ブース24店・雑貨ブース13店

■出店者からのメッセージ

4) Pink Mojito

こんなイベントに出店できたらな、という思いでイベントのプロデュースをしています。

「サルサストリート」や「カリブ・ラテンアメリカストリート」主催者のブースです。

どんなに行列ができても手を抜きません。

長年携わってくれているベテランスタッフが手際良く、そして賑やかに、おいしくなーれと気持ちを込めて作るモヒート、ぜひ、お立ち寄りくださいね。

6) POMMES PROST

多数のメディアに取り上げられている、代官山発祥のベルギーフライドポテト専門店です。外はカリッと中はホクホクに仕上げたポテトを、自家製ディップソースやプレミアムディップソースとともにご提供しています。

7) ベラクルス

何だす？これだす！タコスだす!?

キッチンカー一筋、2004年創業。

オリジナルサルサの甘口サルサは全く辛くないから、お子様でも大丈夫！

8) ジューデンコーヒー

Great coffee, juicy hot dogs, and pure salsa vibes.

Fuel your dance with bold, unforgettable flavors at JUUDEN COFFEE!

香り豊かなスペシャルティコーヒーと、山梨県産ブランド豚100％のジューシーなホットドッグをご用意しております。サルサの心地よいリズムとともに、心もお腹も満たされる特別なひとときをお楽しみください。

10) El Sandwichazo

本場キューバの味を届ける、キューバ人シェフによるキューバサンド専門店。元プロボクサーという異色の経歴を持つ、シェフ歴20年以上のベテランが情熱を込めて焼き上げます。ここでしか出会えないおいしさを、ぜひご体験ください！

11) hola! TACOS

メキシカンキッチンカーのhola! TACOS-オラ タコス-です！

自家製トルティーヤのタコスや、お子さまも大好きなタコライスはいかがでしょうか？

具材やサルサまで、自家製にこだわった本格タコス。 本場メキシコ人も納得の味を楽しんでください！

タコス(オラ！タコス)

14) MEXICO LINDO

MEXICO LINDOです！長時間じっくり煮込んだ自慢のカルニータスタコスは絶品。チキンとチーズのケサディージャや本格デザートなど、本場メキシカンの味とボリュームを堪能できます！お酒との相性も抜群です。ぜひお立ち寄りください！

16) FOOD TRUCK OFFSHORE

FOOD TRUCK OFFSHOREの『牛タンタコス』は、沖縄のタコライスをベースにしたオリジナル。牛タン100％使用で、スパイシーながら辛くない味付け。数十種のスパイスと旨味が絶妙に広がる一品です。

18) 1ポンドステーキ専門店

ワンポンドステーキ専門店です。 赤身中心のやわらかい肉質で、噛むほど旨味あふれる一皿。 ボリューム満点でも最後まで美味しくお召し上がりいただけます。 皆様に笑顔をお届けします。

19) チキンマン

スペイン人シェフ秘伝のブレンドでハーブやスパイスに漬け込みロースターオーブンでじっくり焼き上げるローストチキン。

美味しいスペインビールもご用意してお待ちしております！

イベントを一緒に楽しく盛り上げましょう！

20) THE FRY BOYZ TACOS

沖縄米軍基地で大人気を得て飛び出て来た創作フライ専門店です。生ビールで溶くオリジナル揚粉のバハスタイルのフィッシュタコスを安心手作りし大規模なフェスから地域のマルシェまで全国にケータリング中

23) Sol Tokyo

三ノ輪で、創業15年のSol Tokyo。本格メキシカンを気軽に楽しめる！タコス、ナチョス、ブリトーに爽やかなドリンクも充実。食べ歩きにぴったりのNachos Bomba ( Walking Nachos) 新感覚グルメをぜひ体験してください！

24) AHINAMA ★ TRAILER el Papi/ Cuban Sandwich & Mojito

キューバ人が作る絶品キューバサンド＆本場モヒート(ノンアル有)を是非

バターをたっぷり塗りながら全面をパリッパリに焼き上げたキューバサンドの中身は、肉々しくジューシー

フレッシュなキューバミント「イエルバブエナ」と優しい甘さの「きび砂糖」を使用したモヒート(ノンアル有)は、さっぱり爽やか

A) wakuwakumoe

Hola！メキシコ雑貨バイヤーのwakuwakumoeです🌵(ハート)️

世界一周ひとり旅をして恋に落ちたメキシコ。

そこで学んだ”I’m HAPPY”に生きるマインドを、カラフルで唯一無二の雑貨たちにのせてお届けします

メキシコ刺繍服、バッグ、アクセサリー、ポーチなど、現地で買い付けしたハンドメイドアイテムをご用意してお待ちしております🫶

E) インバヤ

ラテンアメリカ商品の輸入歴20年。エクアドル、ペルー、メキシコ現地のメーカーからレアな商品を輸入しています。ハットの本場、エクアドルのトキージャハットや、ラテンの国のアクセサリー、メキシコ直輸入Tシャツやシルバーアクセサリーなどを販売しています。

F) Guatemalaart

グァテマラからマヤ先住民が手作りした雑貨をご紹介しています。カラフルで不思議な手織り模様が面白い。現地の皆さんとアイデア出して作りました(ハート)手に取って見て下さい(ハート)

G) ramah

心も体も、自由に。 サルサのリズムに溶け込む、エネルギッシュな一着。 太陽の下で一番映える、こだわりの素材とシルエットを連れてきました。 ただの服じゃない、自分を解放するための「相棒」。 この熱気の中で、あなただけの運命の出会いを。 Vamos! 一緒に最高の瞬間を楽しみましょう！

H) メキシコ雑貨 PAD

東京下北沢と大阪北堀江に実店舗があるメキシコ雑貨店 PADです。

年に数回メキシコ各地を巡って集めてきた雑貨とアクセサリーをたくさんご用意しております。イベント出店では特にルチャリブレ（メキシコのプロレス）関連のアイテムやおもしろグッズなど店頭に無いものも販売しております。ぜひブース見にきてください。

ステージプログラム 全18組

DJ、ダンスレッスン、ライブパフォーマンス、ラテンダンスなどラテン文化にどっぷりつかりましょう！

*近隣住民のみなさまにご迷惑をおかけしないよう、音量を調整して進行します。

過去の写真

2015年に代々木公園でスタートした「サルサストリート」

当初より、変わらないコンセプトはこちらです。

SALSA(サルサ) はスペイン語です。英語でSAUCE(ソース) という意味です。SALSA の語源は、SAL(ラテン語で塩)。このSAL という塩に関係する単語は他にSALAD(サラダ)、SALAMI(サラミ)、SAUSAGE(ソーセージ)、SALARY(給料) などがあり、サラリーとは古代ローマで塩を給料として支給されていた事に由来します。

ソースは、野菜、果物、香辛料などを混ぜて作られます。

ソースのように人間も、文化、人種、国籍、言語、世代、性別などの枠を超え、みんなで混ざって楽しもう、というコンセプトです。

会場の隅田公園そよ風ひろば(過去の写真)

会場の隅田公園

高さ634mの東京スカイツリーから約634ｍにある隅田公園。

都営浅草線「本所吾妻橋駅」より徒歩6分、浅草、スカイツリー、押上からも徒歩圏内でアクセス抜群、スカイツリーを斜め45度に見上げる絶好のロケーションです。

太陽の日差しにありがたみを感じる過ごしやすい季節。

「汗をかく」という意味のSUDADA(スダーダ)。

ラテン文化と触れ合い、国際交流の楽しさを味わいに、ぜひ、「サルサストリート2026 スミダ デ スダーダ」へ！

2026年のゴールデンウィークは隅田公園でスタートしましょう！

【YouTube】(2025年の様子はこちら）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mkzUF7cWwQI ]

概要

サルサストリート2026

-Sumida de Sudada-

【日 時】

2026年4月25日(土)・4月26日(日)

10:00-19:00

入場無料・雨天決行



【場 所】

東京都立 墨田区立隅田公園 そよ風ひろば

東京都墨田区向島1-3（墨田区側）

都営浅草線『本所吾妻橋駅』より徒歩6分

都営浅草線・東京メトロ銀座線・東武スカイツリーライン『浅草駅』より徒歩9分

東京メトロ半蔵門線・京成線『押上(スカイツリー前）駅』より徒歩14分

東武スカイツリーライン『とうきょうスカイツリー駅』より徒歩9分

【Website】

https://wsavannast.com/events/salsa-street/



【Instagram】

https://www.instagram.com/TheCaribbeanLatinAmericaStreet/



【X】

https://twitter.com/TheCaribbeanSt



【Facebook Page】

https://www.facebook.com/TheCaribbeanLatinAmericaStreet

【Facebook Event Page】

https://fb.me/e/66yc6u5UN

その他イベント

ラテン、カリブ諸国のお酒をテーマにしたフェスティバル！

★ラテン・カリビアンスピリッツフェスタ2026

5月5日(火・祝)

12pm-5pm(テラスは6pmまで)

RIDE/ 天王洲キャナルガーデン(天王洲アイル)

東京都品川区東品川2-2-24天王洲セントラルタワー1Fキャナルガーデン

【チケットエリア】

前売り5000円/ 当日6000円

カクテル・フリーテイスティング

ラテンマーケット

【フリーエリア】

フードトラック

カリブ、ラテンアメリカのフード、ドリンク、音楽、ダンス、アートが集結するフェスティバル！

★カリブ・ラテンアメリカストリート2026

5月30(土) 31(日)

10am-7pm

隅田公園そよ風ひろば

東京都墨田区向島1-3

入場無料・雨天決行

問い合わせ先

森淳一郎

代表

カリブ・ラテンアメリカストリート実行委員会

jm@guavaberry.jp

080-5085-7648(#)