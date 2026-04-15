エンタープライズのAI Agent向け秘密計算セキュリティインフラを開発するAlmureのシードラウンドにおいて出資

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（代表取締役：田島 聡一、本社：東京都渋谷区）は、同社が運用するGenesia Venture Fund 4号（以下：GV-4）より、独自の秘密計算（Confidential Computing）技術によりエンタープライズの機密データをAI Agentに安全に活用する基盤を提供するAlmure株式会社（代表取締役CEO：百瀬 孝紀、本社：東京都渋谷区、以下：Almure、読み：アルミュール）のシードラウンドにおいて出資したことをお知らせいたします。

同ラウンドの出資者は、Dual Bridge Capital、およびNEX-T Tokai Innovation Fund（Prime Partners/東海東京証券共同運営）です。

出資の背景

エンタープライズ向けシステム開発において、「セキュリティチェックシート対応」と呼ばれる煩雑なオペレーションが、AI活用の大きなボトルネックとなっています。これはサイバーセキュリティリスクへの対策を網羅的にチェックし、その十分性を説明する作業であり、膨大なコストを伴います。加えて、金融・製造・医療・防衛など業界ごとに異なるセキュリティ標準が存在し、その準拠には各ドメインに精通したセキュリティエンジニアの確保が不可欠です。 AIの進化によってシステム開発そのものは短時間で行える時代になった一方、エンタープライズ企業への導入には依然として数ヶ月から年単位の時間を要しており、その最大の障壁が「セキュリティ準拠対応」です。

Almureでは、このセキュリティ準拠コストを構造的に排除することを目指し、独自の「秘密計算（Confidential Computing）」技術の開発を進めています。当技術によりあらゆる高度なAI・Agent処理を、暗号鍵管理レベルの安全性のもとで実行可能になります。設計レベルのセキュリティ「Security by Design」によって従来の「オペレーショナル」なセキュリティ対策を置き換え、エンタープライズの機密データの安全なAI活用を推進します。

事業内容・Almureの「秘密計算」技術

Almureが開発する秘密計算（Confidential Computing）技術は、ハードウェアレベルで実行環境を隔離・暗号化し、クラウド事業者やシステム管理者からすらアクセス不可能な状態でデータを処理するものです。Confidential Computing／Trusted Execution Environment（TEE）とも呼ばれ、Confidential VM／Hardware Enclaveといった技術が含まれます。

コンピューティング技術の開発は歴史的に、汎用的な基盤層からボトムアップで積み上げるアプローチが主流でしたが、そのためにアプリケーション要件への対応まで長い時間を要してきました。

Almureは、各業界のセキュリティ標準が実際に求める仕様という極めて実務的なニーズから逆算し、トップダウンで設計する「purpose-built」なアプローチを採用しています。これにより、従来の秘密計算技術では困難だった「暗号鍵管理レベルの安全性」と「高度なAI処理の汎用性」の両立を実現します。

調達した資金の用途と今後の展望

今回調達した総額2億円の資金は、以下の用途に充当される予定です。

- 秘密計算技術の研究開発の強化- エンタープライズAI Agent向けセキュリティインフラのプロダクト開発加速- コアメンバーの採用・組織体制の強化- - 採用ページはこちら：https://almure.io/careers.html

Almureは「セキュリティ準拠に特化した秘密計算」という新しい技術的アプローチにより、顧客価値への転換と秘密計算市場の成熟をスピーディーに進めていくことを目指しています。

出資について

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Investment Manager 曽我部 崇

AIが「自律的に動くエージェント」へと進化している今、企業の本格導入を阻む最大の壁は、AIが生成したコードを安全に実行できる環境の不在です。Almureは秘密計算技術を用いた独自アーキテクチャにより「機密性×応答速度」の両立を世界で初めて実現すべく、防衛・金融・製造業等の大企業が抱える機密保護の根本課題に挑んでいます。AIエージェント時代の実行基盤というレイヤーで不可逆な優位性を築く同社の挑戦に大きな可能性を感じております。

会社概要

Almure

会社名 ：Almure株式会社

WEB ：https://almure.io

設立 ：2026年1月

所在地 ：東京都渋谷区円山町5番3号 MIEUX渋谷ビル8階

代表者 ：代表取締役CEO 百瀬 孝紀

事業概要：エンタープライズAI Agent向けセキュリティインフラの構築、秘密計算技術の研究開発

ジェネシア・ベンチャーズ

会社名 ：株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

WEB ：https://genesiaventures.com/

設立 ：2016年8月

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

事務所 ：ジャカルタ）WeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia

：ホーチミン）Genesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City

：ベンガルール）Block L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103

代表者 ：代表取締役／General Partner 田島 聡一