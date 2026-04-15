MagicalTrip、東京ドームと連携し訪日外国人向け英語ガイドツアーを提供開始

MagicalTrip株式会社

MagicalTrip株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：岩瀬亮介、以下「MagicalTrip」）は、株式会社東京ドーム(本社：東京都文京区、代表取締役社長：斎藤 裕)と連携し、と連携し、訪日外国人旅行者向けに英語ガイド付きの「TOKYO DOME TOUR」の提供を開始いたしました。本ツアーはMagicalTripが独占的に提供する特別な体験となります。

■ ツアー概要

東京ドームは、日本初の全天候型多目的スタジアムであり、読売ジャイアンツの本拠地として知られる日本野球の聖地です。本ツアーは、通常の観戦では立ち入れないグラウンドやベンチ、ブルペンなどのバックヤードエリアを、野球を熟知した英語ガイドとともに巡るプレミアム体験です。

本ツアーはMagicalTripが完全エクスクルーシブで英語販売を担い、英語でのツアー参加を希望する訪日外国人旅行者が利用できる唯一の東京ドームガイドツアーです。

ツアーのハイライト

グラウンド立入体験

選手が実際にプレーするグラウンドに足を踏み入れ、実際に選手が使用したバットを手に記念撮影が可能。一般観戦者がアクセスできないベンチやブルペンも見学

野球殿堂博物館

英語ガイドの解説付きで、日本野球の歴史やWBC、大谷翔平・イチローなどのレジェンドゆかりの展示物を巡る

ハイテク・バッティング体験

東京ドームシティ内の屋内型スポーツ施設 スポドリ！にて、投手映像が映し出されるスクリーン式バッティングコーナーを体験

限定ノベルティ

ツアーにのみ参加したゲストが手に入れることのできる東京ドーム限定グッズをプレゼント

ガイド撮影写真のプレゼント

ツアー中にガイドが撮影した写真をツアー後に共有

MagicalTripについて

「MagicalTrip」は、MagicalTrip株式会社が展開する訪日外国人向けローカル体験ツアーサービスです。地元の人々がガイドとなり、相撲稽古見学などの日本独自の文化体験から、地元に愛されるレストランでの食体験まで、全国13都市で旅行コンテンツを提供しています。これまでに20,000件を超えるレビューのほぼ全てで最高評価を獲得。2025年には世界最大の旅行口コミプラットフォームTripadvisor「トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト」において「Tokyo Bar Hopping Tour in Shinjuku」が2年連続第1位を受賞、同ランキングのベスト16に計6ツアーが選出される快挙を達成しました。また、2025年よりタイでもローカルツアーの運営を開始しています。

ツアー予約： https://www.magical-trip.com/product/e9b38af5-b7c7-4c6e-8955-06fa4dec178f

公式サイト： https://www.magical-trip.com

ツアー共同企画・取材のお問い合わせ：support@magical-trip.com