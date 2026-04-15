Mysurance株式会社

損害保険ジャパン株式会社の子会社で少額短期保険業を営むMysurance（マイシュアランス）株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 廣臣、以下「Mysurance」）は、環境省が主導する「LiBパートナー」に保険会社として初めて認定されました。

■ 「LiBパートナー」とは

環境省がリチウムイオン電池等の火災事故防止につながる啓発・回収・イベント等を実施する自治体・事業者を募集し、認定する制度です。

・リチウムイオン電池等の適切な使用方法・排出方法の周知・啓発に関すること

・リチウムイオン電池等の発煙・発火等の危険性の低減につながる取組や周知・啓発に関すること

・リチウムイオン電池等が発煙・発火等した際の対処方法やその周知・啓発に関すること 等

※LiBとは、リチウムイオン電池（Lithium-ion Battery）の略称です。

詳細はこちら(https://lithium.env.go.jp/recycle/waste/lithium_1/partner.html) （環境省 リチウムイオン電池等に関する特設サイト）

■ Mysuranceの取組について

近年、モバイルバッテリーは生活必需品として広く普及する一方、製品に起因する火災事故も多数報告されており、その安全性への関心が高まっています。

実際、当社が提供する賃貸住宅入居者向け火災保険「スマート賃貸火災保険」においても、モバイルバッテリーやリチウムイオン電池を使用した製品に起因する事故報告を受けており、小規模な火災事故に留まらず、建物が全焼に至るケースも確認されています。

こうした背景を踏まえ、万が一、使用しているモバイルバッテリーが原因で火災が発生した場合に、所有者自身が損害賠償責任を負う可能性について、どの程度認識されているかを把握するため、保険会社独自の視点で「モバイルバッテリーの安全な利用と損害賠償リスクに関する意識調査」を実施しております。

詳しくはこちら(https://www.mysurance.co.jp/pressrelease/2026-04-15?utm_source=prtimes&%20utm_medium=pr&utm_campaign=20260415&extraField1=%20prtimes&extraField2=20260415)

当社は、政府の取組や啓蒙活動に賛同するとともに、身近な製品に潜む損害賠償リスクについて改めて考えるきっかけを提供し、万が一の不測の事態に備える重要性を広く社会に発信していきます。

【お問い合わせ】

Mysurance株式会社 マーケティング部 広報G sys_marketing@mysurance.co.jp