ダイヤモンドヘッドを望む絶景チャペルでの撮影が叶う、ハワイフォトウエディングプランが誕生

アールイズ・ウエディング株式会社

リゾートウエディングを展開するアールイズ・ウエディング株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：佐藤健人）は、新たにハワイ・オアフ島でのフォトウエディングプラン「PREMIER PHOTO WEDDING（プレミア フォトウエディング）」の提供を開始します。本プランは、2026年1月に提供を開始したグアムでのフォトウエディングプランに続く展開で、2026年4月15日（水）より販売開始、7月1日（水）より施行を開始いたします。

■「PREMIER PHOTO WEDDING」について

「PREMIER PHOTO WEDDING」は、撮影だけでなく、宿泊や現地体験を含めた新しいフォトウエディングプランとして、2026年1月に提供を開始しました。従来のフォトウエディングが撮影そのものを目的としていたのに対し、本プランでは旅先で過ごす時間そのものを大切な体験として捉え、撮影だけでなく滞在の時間も含めた新しいフォトウエディングスタイルを提案しています。この度、2026年1月に先行発売したグアムプランに続く展開として、ハワイエリアでの販売を開始します。なお、さらに今後は沖縄エリアへの展開も予定しており、引き続きニーズに合わせたサービスの拡充を図ってまいります。

■プランの特徴1．ダイヤモンドヘッドを望む絶景チャペルと、ビーチロケーション撮影

ハワイを象徴するダイヤモンドヘッドを望む人気チャペル「ザ・ダイヤモンドヘッドチャペル」や、2026年1月にリニューアルした「ザ・マカナチャペル」、2026年1月にグランドオープンした「ザ・テラス バイ・ザ・シー」のチャペルでの撮影が可能。すべてのプランにワイキキ周辺ビーチでのロケーション撮影も含まれ、リゾートならではの開放感あふれるフォトウエディングを叶えます。

ザ・ダイヤモンドヘッドチャペルワイキキ周辺ビーチ2．ワイキキの人気ホテルで叶える上質な滞在

「シェラトン・ワイキキ・ビーチリゾート」や「モアナサーフライダー ウエスティン リゾート＆スパ」など、ワイキキを代表する人気ホテルでの滞在プランをご用意。撮影だけでなく、ハワイで過ごす旅の時間も優雅に楽しめるフォトウエディング体験を提供します。

3．人気レストランでのディナー特典付き

両プランともに、ハワイの人気レストラン「53 By The Sea」でのディナーを特典としてご用意。

フォトウエディングの余韻を感じながら、ハワイならではの美食体験も楽しめます。

■プラン概要１. ザ・テラス バイ・ザ・シープラン

価格：678,000円～

宿泊：シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ2泊

撮影場所：カウイチャペルまたはナウパカチャペル ※いずれか1つを選択／ワイキキ周辺ビーチ ほか

※モアナサーフライダー ウエスティン リゾート＆スパ またはシェラトン・ワイキキ・ビーチリゾート宿泊（798,000円～）も選択可能

２.シェラトン・ワイキキ・ビーチリゾート × ザ・ダイヤモンドヘッドチャペルプラン

価格：998,000円～

宿泊：シェラトン・ワイキキ・ビーチリゾート3泊 ※クラブラウンジアクセス付き

撮影場所：ザ・ダイヤモンドヘッドチャペル／ザ・マカナチャペル（テラス含む）／ワイキキ周辺ビーチ

■プラン共通内容

各プランには以下の内容が含まれています。

・撮影データ(150カット) ※色調補正込み

・新郎新婦衣装（ドレス256,000円分／タキシード44,000円分）

・新婦ヘアセット＆メイク

・撮影アテンド

・生花のブーケ、ブートニア

・アテンドスタッフ

・送迎（フォト撮影時）

・53 By The Seaディナー特典

■販売概要

・商品名：PREMIER PHOTO WEDDING（プレミアフォトウエディング）ハワイプラン

・販売開始日：2026年4月15日（水）

・施行開始日：2026年7月1日（水）

・実施エリア：ハワイ・オアフ島

・販売店舗：ARLUIS WEDDING 直営店

・詳細ページ：https://www.arluis.com/fair-cp/premierphotowedding/

■会社概要

・会社名：アールイズ・ウエディング株式会社

・設立：2003年10月10日・所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71 KN代官山2階

・代表者：代表取締役社長 佐藤 健人

・事業内容：海外・国内リゾートウエディングの企画・運営

海外・国内リゾートウエディングにおける旅行の企画

手配先挙式会場における結婚式の企画・運営

映像商品の企画・販売

『世界中を幸せに』を企業理念に、海外・国内リゾートにおける結婚式の企画・運営事業を展開。「風までも、思い出になるウエディング」をコンセプトに、ハワイ・グアムの海外挙式・ 沖縄の国内リゾート挙式を手掛けるウエディングブランド「アールイズ・ウエディング」、オリジナルドレスブランド「アールイズ・ドレス」、映像・写真に特化した「アールイズ・ピクチャーズ」、旅行をサポートするサービス「アールイズ・トラベル」の4ブランドを展開。全国32店舗のウエディング相談カウンターや来店不要のオンライン相談にて、初めてのご来店から打合せ、ドレス見学＆試着、そしてリゾート地への出発から到着、現地でのウエディング＆パーティ、その後のハネムーンまでのトータルサービスをお客様へご提供しております。