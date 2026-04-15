【美術協力のお知らせ】ドラマ「LOVED ONE」に当店のカーテンを使用いただきました！

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、フジテレビ系水曜10時ドラマ『LOVED ONE』にてカーテンの美術協力をいたしました。

パーフェクトスペース・カーテン館は、フジテレビ系水曜10時ドラマ『LOVED ONE』にてカーテンの美術協力をいたしました！ドラマの内容はもちろん、どのようなお部屋に仕上がっているのかをぜひ放映中のドラマでご確認ください。

番組概要

2026年4月8日（水）より、

フジテレビ系にて毎週水曜22時放送のドラマ『LOVED ONE』。

「LOVED ONE」とは、法医学者が遺体にささげる敬意が込められた言葉。

かつて “誰かに愛されていた存在” として呼ぶための名だそうです。

彼らが残した“声なき最後の痕跡” をたどりながら

法医学専門チーム「MEJ」のメンバーたちが数々の難事件に挑む方位学区ヒューマンミステリー！

主演のディーン・フジオカさん演じるアメリカ帰りの法医学者・水沢真澄と、

瀧内公美さん演じる官僚・桐生麻帆が、

衝突しながらも次第に信頼関係を築き、難事件に挑んでいく姿に目が離せません！

番組名 ：フジテレビ系『LOVED ONE』

放送日時：2026年4月8日スタート 毎週水曜よる22時～

当店のカーテンが登場したシーン

当店のカーテンを使用いただいたのは、瀧内公美さん演じる桐生麻帆の自宅シーン。

こちらは寝室。

桐生麻帆の自宅は、物語を通して繰り返し登場するレギュラーのロケーションであり、彼女の人となりや内面が垣間見える重要な空間です。仕事と向き合いながら揺れ動く心情を映し出すこの空間において、カーテンは光や空気感をやわらかく演出し、物語の世界観づくりの一端を担っています。登場人物の暮らしに寄り添いながら、シーンごとの表情を引き立てるインテリアとしてご注目ください。

登場したアイテムのご紹介

１.リビングに使用された＜ノルディックツリー＞

北欧テイストの植物デザインカーテン。立体感のある柄をジャカード織で表現した、柔らかな印象のドレープカーテンです。やわらかで明るい北欧カラーがナチュラルな空間にマッチする1枚。

２.寝室に使用された＜ジャーナル＞

艶やかなストライプが部屋の印象を引き締めるモダンカーテン。 大人のカジュアルさとスタイリッシュさが上手く融合されたちょうどいい1枚です。落ち着きのあるソフトなカラーリングも魅力。

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

パーフェクトスペースカーテン館は、ドラマや映画への美術協力も積極的に行っております。ぜひお気軽にパーフェクトスペース・カーテン館までお問い合わせください。

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社商材地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://tsuhan.tokyo/company/