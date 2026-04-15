東京の秋にスペインの風が吹く。フィエスタ・デ・エスパーニャ 2026 開催決定！

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2013年、日本とスペインの交流400周年を記念して生まれた

『フィエスタ・デ・エスパーニャ』は、今年で14年目を迎えます！！

東京・代々木公園を舞台に、

スペインの美食・音楽・フラメンコ・文化が一堂に会する日本最大級のスペインフェスティバルとして、

毎年多くの方々にお楽しみいただいています。

今年も2日間にわたり、日本にいながら本場スペインを体感できる情熱の空間をお届けします。

■ 大鍋パエリア -- 見て、感じて、味わう。これがフィエスタ！

■ セビジャーナスコンテスト -- 情熱と技が競い合う、真剣勝負の舞台へ

■ 出展者募集

あなたのお店で、会場をもっとスペインに

秋晴れの空のもと、色とりどりのブースが立ち並ぶ代々木公園。

11月の心地よい気候は、屋外フェスティバルに最高の舞台を用意してくれます。



フィエスタ・デ・エスパーニャには、

スペインの食・文化・ファッションを愛する来場者が毎年約10万人訪れます。

その熱気と賑わいの中で、あなたのお店やサービスをスペインという文脈でお届けしてみませんか。

グルメ、雑貨、体験--ジャンルを問わず、

会場のスペイン気分をともに高めてくださる出展者を、心よりお待ちしています。

2日間で生まれる無数の出会いと記憶。ぜひその一部を、あなたの手で彩ってみませんか。

■ 開催概要

出店要項 :https://spainfes.com/wp01/wp-content/uploads/2026/04/FDE26_SHOP0408.pdf出店申込 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86Xh9n5K7qVQGyTmeosXhN3dCRUS6gzC3Sshhx-gTtZYgxA/viewform

名称：フィエスタ・デ・エスパーニャ 2026

日程：2026年11月14日（土）・15日（日）

時間：10:00 - 20:00（15日（日）は19:00終了）※雨天決行・荒天中止

会場：代々木公園イベント広場（住所：〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町2-1）

主催：フィエスタ・デ・エスパーニャ実行委員会

■ 公式アカウント

Instagram：@fiestadeespana(https://www.instagram.com/fiestadeespana/)

X：@spainfes(https://x.com/spainfes)

ホームページ：https://spainfes.com(https://spainfes.com/)

■ お問い合わせ

フィエスタ・デ・エスパーニャ 事務局

E-MAIL：info.spain@matahari.works

電話番号：080-1270-8958

担当：森田・高山